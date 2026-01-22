יום חמישי, 22.01.2026 שעה 18:05
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4922-5420ברצלונה1
4817-4320ריאל מדריד2
4119-3719ויאריאל3
4117-3520אתלטיקו מדריד4
3422-2320אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2426-2720אלצ'ה8
2428-2620ריאל סוסיאדד9
2428-1920אתלטיק בילבאו10
2434-2020ג'ירונה11
2224-2120אוססונה12
2225-1620ראיו וייקאנו13
2132-2620סביליה14
2130-2420מיורקה15
2126-1520חטאפה16
2031-1920ולנסיה17
1925-1620אלאבס18
1432-2119לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

כיוון לארבלואה? העקיצה של מוריניו אחרי ההפסד

הפורטוגלי נכנע עם בנפיקה 2:0 ליובנטוס אתמול, ונתן אמירה מעוררת מחלוקת: "מפתיע שהמועדונים הטובים בעולם מנוהלים על ידי מאמנים בלי היסטוריה"

|
ז'וזה מוריניו (IMAGO)
ז'וזה מוריניו (IMAGO)

בנפיקה לא מצליחה להתרומם כל כך מאז שהחזירה לקווים את ז’וזה מוריניו, כשאתמול (רביעי) היא רשמה הפסד 2:0 ליובנטוס במסגרת המחזור השביעי של שלב הליגה בליגת האלופות, מה שמותיר אותה עם תקוות מעטות לסיכויי ההעפלה שלה לשלב הבא, שכן במשחק הבא מצפה למאמן הפורטוגלי קרב רומנטי משהו, נגד קבוצתו לשעבר, ריאל מדריד. 

במסיבת העיתונאים אחרי ההפסד, הודה מוריניו כי היה מאמן את יובנטוס אילו ניתנה לו ההזדמנות. עם זאת, בתשובתו שלח, כמו שהוא יודע, עקיצה לעבר כמה מהקולגות שלו: “מפתיע אותי שכמה מהמועדונים הטובים בעולם מנוהלים בידי מאמנים ללא היסטוריה”.

השאלה כוונה יותר לליגה האיטלקית. בארץ המגף כבר משערים כי זה ייתכן שהמאמן הפורטוגלי התכוון בעקיצה ששלח למחליף של אנטוניו קונטה על הספסל של אינטר – כריסטיאן קיבו.

זז'וזה מוריניו. יודע לעקוץ (IMAGO)

הקשר לבלאנקוס

עם זאת, מוריניו התייחס ל”מועדונים הטובים בעולם”, ולכן במשוואה הזאת נכנסת גם קבוצתו לשעבר, ריאל מדריד, שלאחר שפיטרה את צ’אבי אלונסו בעקבות ההפסד בגמר הסופרקופה לברצלונה, מינתה את אלברו ארבלואה חסר הניסיון לאימון הקבוצה הבוגרת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */