יום חמישי, 22.01.2026 שעה 18:05
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
79%4176-446138דטרויט פיסטונס
64%4265-458039בוסטון סלטיקס
58%4376-446438פילדלפיה 76'
56%4654-470141טורונטו ראפטורס
56%4805-486641קליבלנד קאבלירס
55%4308-442838ניו יורק ניקס
51%4628-464539מיאמי היט
51%4644-460239שיקגו בולס
50%4177-415536אורלנדו מג'יק
45%5001-494042אטלנטה הוקס
41%4510-433839מילווקי באקס
38%4582-462740שארלוט הורנטס
29%4355-410838ברוקלין נטס
24%4670-428438וושינגטון וויזארדס
22%4892-451641אינדיאנה פייסרס
 מערב 
82%4215-470539אוקלהומה ת'אנדר
68%4686-485740דנבר נאגטס
66%4271-445238סן אנטוניו ספרס
65%4083-433237יוסטון רוקטס
62%4626-480540מינסוטה טימברוולבס
62%4350-449439פיניקס סאנס
59%4660-482441גולדן סטייט ווריורס
59%4307-426637לוס אנג'לס לייקרס
50%4715-466140פורטלנד בלייזרס
44%4394-434739לוס אנג'לס קליפרס
42%4635-455640דאלאס מאבריקס
39%4426-436638ממפיס גריזליס
35%5088-481740יוטה ג'אז
29%4937-455241סקרמנטו קינגס
24%5117-480442ניו אורלינס פליקנס

לא רק על הפרקט: אבדיה בטופ ה-NBA גם בתוכן

דו"ח חברת ספורט-טק חושף זינוק בעניין הדיגיטלי סביב הישראלי כשהוא ממוקם במקום ה-24 בליגה. ברונסון בפסגה עם נסיקה של מעל 7,500 קליפים בדצמבר

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

דני אבדיה אמנם לא זכה להיכנס לחמישיות האולסטאר, אך עדיין ממשיך להכות גלים כאשר לצד יכולת מרשימה על הפרקט במדי פורטלנד בליגת הכדורסל הטובה בעולם, הישראלי נמצא בטופ ה-NBA גם בנפח הפקת תוכן, כאשר חברת WSC Sports, חברת ספורט-טק עולמית בטכנולוגיית וידאו מבוססת בינה מלאכותית (AI) לספורט, פרסמה דירוג המציג את מגמות יצירת התוכן בליגת ה-NBA במהלך חודש דצמבר 2025.

הדו”ח חושף מי הם 25 השחקנים שעוררו את מירב העניין הדיגיטלי ושסביבם יוצרה כמות התוכן הגדולה ביותר. מחקר זה, הנשען על נתונים אובייקטיביים בזמן אמת ומודד את כמות הקליפים, הסטוריז וההיילייטס שהופקו עבור כל שחקן, הראו כי אבדיה מדורג במקום ה-24.

ממצאי הדו”ח מצביעים על שינוי בצמרת הדירוג כאשר ג'יילן ברונסון (ניו יורק ניקס), שנבחר לחמישייה הפותחת מהמזרח למשחק האולסטאר 2026 והגיע למקום השלישי בדירוג הגופיות הנמכרות ביותר, רשם את הנסיקה המרשימה ביותר כשטיפס 25 שלבים היישר למקום הראשון.

גג'יילן ברונסון (רויטרס)

המומנטום מהזכייה ההיסטורית של הניקס בגביע ה-NBA, לצד בחירתו ל-MVP של הטורניר, הפכו אותו למוקד העניין של גופי השידור, שייצרו עבורו למעלה מ-5,000 סרטוני וידאו ייעודיים וכ-2,500 ״סטוריז״ בפורמט אנכי במהלך החודש. ברונסון הדיח מהפסגה את כוכב דנבר נאגטס, ניקולה יוקיץ׳ הפצוע, שהוביל את המדד בחודש נובמבר.

דני אבדיה, שדורג במקום ה-24, סיים את דצמבר בשיא המומנטום הדיגיטלי שלו ומקבע את מעמדו כאחד הכוכבים העולים בליגה. אבדיה, שהגיע למקום גבוה בדירוג ההצבעות המשוקלל למשחק האולסטאר, הפך במהלך החודש למלך הסלים הישראלי בכל הזמנים ב-NBA. הישג זה תורגם לנפח הפקה גבוה במיוחד: התצוגות שלו, שכללו ממוצעים של 24.6 נקודות ו-8.5 אסיסטים, הפכו אותו לאחד השחקנים המסקרנים בליגה והגבירו את מעורבות האוהדים עם תוכן בכיכובו, מה שמחזק את מעמדו כמועמד מוביל לתואר השחקן המשתפר (MIP).

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

אחרי ברונסון בצמרת הדירוג נמצאים ניקולה יוקיץ' ודונובן מיצ'ל (קליבלנד). נתוני ההפקה מראים כי הדירוג מושפע ישירות גם מ’ויראליות’: שיידון שארפ, חברו של אבדיה בפורטלנד, הגיע למקום ה-21 במידה רבה הודות לדאנק מהדהד על ראסל ווסטברוק מסקרמנטו קינגס, שגרר ייצור מאסיבי של אלפי גרסאות היילייטס. מנגד, שחקנים כמו ויקטור וומבניאמה דורגו נמוך מהצפוי (מקום 10) עקב היעדרויות ממשחקים, מה שצמצם את נפח התוכן שהופק עבורם.

“המדד החודשי שלנו הפך לכלי ניתוח טרנדים עבור תעשיית הספורט, משום שהוא משקף את 'כלכלת הקשב' של האוהדים”, אמר ניצן פלד, ראש תחום מותג ב-WSC Sports. “בדצמבר ראינו כיצד אירועים כמו גביע ה-NBA משנים לחלוטין את מפת ייצור התוכן. המערכת שלנו מאפשרת לליגה ולזכייני השידור להגיב לשינויים האלו בשניות, ולייצר אלפי פיסות תוכן שפעם היו דורשות שעות של עריכה ידנית. זהו העתיד של צריכת הספורט - מבוסס דאטה, מותאם אישית ומהיר יותר מאי פעם”.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

דירוג WSC Sports המלא - דצמבר 2025:

1. ג'יילן ברונסון – ניו יורק ניקס.
2. ניקולה יוקיץ' – דנבר נאגטס.
3. דונובן מיצ'ל – קליבלנד קאבלירס.
4. שיי גילג'ס-אלכסנדר – אוקלהומה סיטי ת'אנדרס.
5. קארל-אנתוני טאונס – ניו יורק ניקס.
6. קופר פלאג – דאלאס מאבריקס.
7. אמן תומפסון – יוסטון רוקטס.
8. אנתוני אדוורדס – מינסוטה טימברוולבס.
9. ג'יילן ג'ונסון – אטלנטה הוקס.
10. ויקטור וומבניאמה – סן אנטוניו ספרס.
11. לברון ג'יימס – לוס אנג'לס לייקרס.
12. קווין דוראנט – יוסטון רוקטס.
13. קייד קנינגהאם – דטרויט פיסטונס.
14. טייריס מקסי – פילדלפיה 76'.
15. לוקה דונצ'יץ' – לוס אנג'לס לייקרס.
16. רודי גובר – מינסוטה טימברוולבס.
17. ג'מאל מארי – דנבר נאגטס.
18. סטפן קרי – גולדן סטייט ווריורס.
19. קוואי לאונרד – לוס אנג'לס קליפרס.
20. ג'יילן בראון – בוסטון סלטיקס.
21. שיידון שארפ – פורטלנד טרייל בלייזרס.
22. קיונטה ג'ורג' – יוטה ג'אז.
23. סקוטי בארנס – טורונטו ראפטורס.
24. דני אבדיה – פורטלנד טרייל בלייזרס.
25. צ׳ט הולמגרן - אוקלהומה סיטי ת'אנדרס.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
