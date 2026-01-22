נבחרת המזחלות צפויה להשתתף במשחקי החורף

המשלחת הישראלית תגדל? נבחרת מזחלות ישראלית צפויה להשתתף באולימפיאדת החורף. הוועד האולימפי רשם היום (חמישי) את נבחרת ישראל לתחרות הבובסליי במילאנו-קורטינה 2026, לאחר שקיבלה אישור להתחרות באירוע בעקבות פרישה של נבחרת אחרת.

האיגוד העולמי עדכן את הוועד האולימפי כי אחת מהנבחרות שהעפילו לאולימפיאדת החורף ויתרה על השתתפותה, ככל הנראה אחת מהנבחרות של בריטניה, כך שהתפנה מקום לנבחרת הבאה בתור בדירוג העולמי - וזוהי נבחרת ישראל.

נבחרת המזחלות של ישראל, המורכבת מאדם אדלמן, איתמר שפרינץ, מנחם חן, אורי זיסמן, וורד פאוארש ועומר כץ - סיימה את המרוץ לקריטריון האולימפי במקום ה-29 בדירוג העולמי, כאשר 28 נבחרות זוכות להיכנס לאולימפיאדת החורף. אלא שכעת, אחת מהנבחרות בעלת קריטריון ויתרה על השתתפותה וישראל תתפוס את מקומה.

אז כמה נציגים יהיו לישראל במשחקי החורף?

בעקבות ההודעה שקיבלו בוועד האולימפי וההחלטה לרשום נבחרת כחול-לבן במקום זו שפרשה, המשלחת הישראלית למשחקי החורף צפויה למנות תשעה ספורטאים. אולימפיאדת החורף תיפתח ב-6 בפברואר באיטליה.

מהוועד האולימפי נמסר: “הוועד האולימפי בישראל קיבל לפני דקות אחדות מאיגוד המזחלות הבינלאומי הודעה כי נבחרת הבובסליי של ישראל זכתה בהקצאה הראשונה ותתחרה בתחרויות הזוגות והרביעיות במשחקים האולימפיים מילאנו קורטינה 2026”.

בארגון הוסיפו: “מדובר בהישג היסטורי, לראשונה תהיה נציגות ישראלית בענף הבובסליי במשחקים האולימפיים. משלחת ישראל למשחקי החורף האולימפיים תמנה תשעה ספורטאים שיתחרו בחמישה ענפים שונים”. על פי הוועד האולימפי, הספורטאים שנרשמו מטעם נבחרת הבובסליי הם אדם אדלמן, מנחם חן, וארד פוארסה, עומר כץ ואורי זיסמן (מחליף). מאמן הנבחרת הוא איתמר שפרינץ.