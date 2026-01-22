בגלל שביתה: באקה ביקשה לדחות את המשחק

הפועל ע. באקה אל גרבייה, מליגה א’ צפון, העבירה הבוקר (חמישי) בקשה לאנשי ההתאחדות לכדורגל בדבר דחיית משחקם מול מכבי אתא ביאליק מהערב למוצאי השבת, זאת נוכח השביתה הכוללת בחברה הערבית והחמרת המצב והאווירה הכוללת במגזר זה.

“הבקשה נובעת מהיותנו חלק מהחברה הערבית, וכן מתוך רצון לנהוג באחריות וברגישות למצב הקיים, נודה להתחשבותכם בבקשתנו, ונשמח לתאם מועד חלופי כאשר התנאים יאפשרו זאת”, ציין במכתבו היו”ר של הפועל ע. באקה אל גרבייה, טהא ענאבוסי.

ל-ONE מסר טהא: “בבוקר, פנינו ליו"ר ההתאחדות לכדורגל ולוועדת הליגה והגביע, על מנת לדחות את משחקנו היום, בשל השביתה הכללית בחברה הערבית, החמרת המצב והאווירה הכללית בתקופה זו ומצאנו אוזן קשבת. ברצוני להודות לשינו זוארץ, זיו סולומון, גיא גודפרב ודפנה דבידוביץ על הרגישות והאכפתיות לנושא האלימות שגואה בחברה הערבית. מודה להם מקרב לב”.

המשחק, קרב מרתק

וההתמודדות? מדובר במשחק צמרת לוהט, בין שתי קבוצות שהמרחק ביניהן עומד על שתי נקודות בלבד. אחרי שתי תוצאות תיקו בדמות 0:0, שלומי דורה ושחקניו יחפשו לחזור למסלול הניצחונות. באקה אל גרבייה, לעומת זאת, מגיעה לאחר ארבעה ניצחונות רצופים ונדמה כי מוחמד עוואדי על הגל עם שחקניו. קשה להכניע את אתא ביאליק בבית, באקה עם ניצחון אחד בלבד במשחקי החוץ שלה.

המשחק נקבע למוצאי השבת (24/01) לשעה 20:00 באצטדיון טוטו עכו.