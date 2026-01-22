עמית כהן סיכם על חוזה חדש במכבי נתניה

רוחות של שינוי במכבי נתניה. אחרי מינויו של רוני לוי למאמן הקבוצה, היהלומים המשיכו לעבוד והיום (חמישי) האריכו את החוזה של המגן עמית כהן, כפי שנחשף ב-ONE.

כהן בן ה-27, שהגיע בחלון ההעברות של ינואר בשנה שעברה מבני יהודה, עתיד להישאר במדים הצהובים-שחורים של נתניה עד סוף עונת 2027/28.

לאחר החתימה אמר המגן: “אין מאושר ממני להמשיך במקום שהוא בית עבורי. מהרגע הראשון הרגשתי חיבור מיוחד עם השחקנים, הצוות והקהל המדהים.

כארם ג'אבר ועמית כהן שמחים (עמרי שטיין)

“אני בטוח שבקרוב מאוד נחזיר את המועדון לצמרת של הכדורגל הישראלי ונדע ימים טובים ומוצלחים”. העונה כהן שותף ב-15 משחקי ליגה, כשהספיק לשחק בכלל העמדות בהגנה: מגן ימני, מגן שמאלי ובלם.