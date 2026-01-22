יום חמישי, 22.01.2026 שעה 15:45
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4922-5420ברצלונה1
4817-4320ריאל מדריד2
4119-3719ויאריאל3
4117-3520אתלטיקו מדריד4
3422-2320אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2426-2720אלצ'ה8
2428-2620ריאל סוסיאדד9
2428-1920אתלטיק בילבאו10
2434-2020ג'ירונה11
2224-2120אוססונה12
2225-1620ראיו וייקאנו13
2132-2620סביליה14
2130-2420מיורקה15
2126-1520חטאפה16
2031-1920ולנסיה17
1925-1620אלאבס18
1432-2119לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

מאמן לבאנטה: עבד שחקן טוב לעתיד המועדון

לואיס קסטרו התייחס לצירופו של השחקן הישראלי במסע"ת: "הוא השתלב טוב מאוד, יש לו דברים שאנחנו מאוד אוהבים". וגם: מתי צפוי להיות חלק מהסגל?

|
תאי עבד מוצג בלבאנטה לצד סוכנו אסף ואקנין (פרטי)
תאי עבד מוצג בלבאנטה לצד סוכנו אסף ואקנין (פרטי)

אחרי ארבע וחצי שנים בפ.ס.וו איינדהובן וקבוצת המילואים שלה, תאי עבד עשה את המעבר לליגה גדולה, כשחתם בלבאנטה מהליגה הספרדית. שחקן הנבחרת הצעירה יקווה לעזור לקבוצה להישאר בליגה הבכירה, כשכרגע היא נמצאת במקום ה-19 בטבלה, מתחת לקו האדום. מאמן הקבוצה, לואיס קסטרו, דיבר על עבד במסיבת עיתונאים.

קסטרו ציין כי עבד הוא שחקן שהמועדון הכיר ועקב אחריו מראש. "הוא השתלב טוב מאוד," אמר המאמן. "הוא שחקן שהכרנו ובגלל הפוטנציאל שלו רצינו אותו מאוד. המועדון עשה מאמץ וכעת יש לנו הזדמנות ליהנות ממנו".

למרות המחמאות, המאמן הבהיר כי השחקן נמצא במועדון זמן קצר ויידרש לו זמן נוסף כדי להבין לעומק את דרישות הצוות המקצועי: "הוא איתנו מעט זמן, הוא זקוק לעוד קצת זמן כפי שזה נורמלי כדי להכיר את מה שאנחנו רוצים, אבל הוא מתאמן היטב".

לואיס קסטרו (IMAGO)לואיס קסטרו (IMAGO)

חלק מפרויקט העתיד

בנוגע לתהליך ההחתמה, הסביר קסטרו כי עבד נבחר בשיתוף פעולה מלא בין מחלקת הסקאוטינג לצוות האימון: "הסקאוטינג נתן לנו את השם שלו, צפינו באיך הוא משחק ובאיכויות שלו. כולנו יחד קיבלנו את ההחלטה שהוא שחקן טוב לעכשיו, ואני חושב שהוא גם טוב מאוד לעתיד המועדון".

קסטרו הדגיש כי החתמתו של עבד מתאימה לפרויקט של לבאנטה לשילוב צעירים איכותיים: "יש לנו פרויקט שבו אנחנו צריכים לצרף כמה צעירים עם איכות, והוא פרופיל שמתאים מאוד למה שאנחנו חושבים שיכול להיות העתיד".

תאי עבד (IMAGO)תאי עבד (IMAGO)

המשך העבודה

בנוגע ללוחות הזמנים להשתלבותו המלאה בסגל, סיכם המאמן: "זה תלוי בהרבה דברים. אנחנו נעבוד איתו יום יום. יש לו דברים שאנחנו מאוד אוהבים, והיתרון שלו הוא שהוא כבר מכיר את הקבוצה. בשבוע הבא הוא יתאמן איתנו יותר זמן, נבחן אותו מקרוב ונראה איך הוא באימונים כדי לעשות את הדברים על הצד הטוב ביותר".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */