"תודה שלקחתם אותו, שמחים להיפטר ממנו"

החלוץ רואל סוטיריו חתם בהפועל ירושלים עד לסיום העונה עם אופציה לעונה נוספת. שחקן ההתקפה שמחדש את הסגל של הירושלמים הגיע לבירה לאחר ששיחק לאחרונה בבריסטול רוברס מהליגה הרביעית באנגליה.

אתמול (רביעי) המועדון הודיע רשמית על צירופו של סוטיריו גם בעמוד ה-’X’ (טוויטר) שלו, שם התקבלו תגובות די מפתיעות מאוהדי בריסטול רוברס שצחקו על ההחתמה של הפועל ירושלים.

“תודה שלקחת אותו. אנחנו מאוד, מאוד שמחים להיפטר ממנו. וסליחה מראש”, כתב אחד האוהדים בתגובות לאותו ציוץ של הירושלמים, אוהד אחר רשם בעברית כנראה אחרי שתרגם את דבריו: “כל כך מצטער בשבילכם, תודה רבה שנתת לנו עמלת העברה מכיוון שהרגע השתתפת לבד בעסקי ההעברה הגרועים בהיסטוריה”.

וזה לא נגמר כאן, תגובות נוספות של אוהדי בריסטול התקבלו לציוץ ההחתמה: “אין החזרים חברים” נרשם עם אימוג’ים של צחוק, מישהו אחר הוסיף: “מקווה שלא הוצאתם עליו הרבה כסף, הוא חסר תועלת, אבל תודה בכל מקרה”.

מתגובות אוהדי בריסטול רוברס (צילום מסך)

"שמחים להיפטר ממנו" (צילום מסך)

"אין החזרים" (צילום מסך)

התגובה שנכתבה בעברית (צילום מסך)

מי אתה רואל סוטיריו?

רואל סוטיריו נולד באנגליה, אך מייצג את נבחרת קפריסין ולזכותו אף הופעה בינלאומית במדיה, לאחר ששיחק גם בנבחרות הנוער של המדינה.

סוטיריו בלט במיוחד בעונת 2023/24 כשכבש 12 שערים וסיפק 5 בישולים בסך כל המסגרות, כולל 11 שערי ליגה שהפכו אותו למוביל בכיבושים במדי לייטון אוריינט לפני המעבר לבריסטול רוברס.

רואל סוטיריו (באדיבות המועדון)

לאורך הקריירה שלו במועדונים השונים הוא הצטיין עם היקף גדול של הופעות, ולפי נתוני קריירה מקיפים הוא צבר כ-56 שערים ו-15 בישולים בסך הכל במועדונים בהם שיחק. בעונת 2024/25 בבריסטול רוברס, תרם 6 שערים ו-2 בישולים ב-37 הופעות בליגה.