יום חמישי, 22.01.2026 שעה 16:35
כדורגל ישראלי

קבוצת HOT מעניקה את פרס הצפיות ל'גולסטאר'

כוכבי הסדרה הפופולרית, שמהדורת אפריקה שלה זכתה ללמעלה מ-5 מיליון צפיות, קיבלו מתנה מפתיעה ומרגשת - הפרס השנתי בפלטפורמות של חברת הטלוויזיה

|
גולסטאר אפריקה (אוהד רומנו, HOT)
גולסטאר אפריקה (אוהד רומנו, HOT)

רגע אחרי שפרסמה את מדד הצפייה המסכם של 2025, כוכבי סדרת הלהיט של HOT ״גולסטאר אפריקה״ קיבלו מתנה מפתיעה ומרגשת - פרס הצפיות השנתי בפלטפורמות של HOT על צפייה של למעלה מ-5 מיליון צפיות.

גולסטאר היא תוכנית מציאות תיעודית ישראלית המציגה את פעילותה של נבחרת כדורגל המורכבת מידוענים. בכל פרק, הנבחרת עוברת חוויה משותפת אחרת כולל אימון והכנה לקראת המשחקים, המשחקים עצמם והתגובות לאחריהם. את הנבחרת מאמן שייע פייגנבוים, מאמן כדורגל ותיק וכדורגלן עבר. בסיום כל עונה הנבחרת מתכוננת למשחק הגמר, כאשר כל המשחקים הם בעצם הכנה למשחק זה.

את הסדרה יצרו ירון ליכטנשטיין ואליאב גולדפריד, והפיקה add. בהמשך השנה תעלה ב-HOT העונה החדשה של גולסטאר פיליפינים. מקבוצת HOT נמסר: “גאים להיות הבית של יצירה ישראלית פורצת דרך, שמצליחה פעם אחר פעם לחדש, לרגש ולהציב סטנדרט גבוה של תוכן מקומי עם השפעה תרבותית רחבה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */