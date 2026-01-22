קבוצת HOT מעניקה את פרס הצפיות ל'גולסטאר'

רגע אחרי שפרסמה את מדד הצפייה המסכם של 2025, כוכבי סדרת הלהיט של HOT ״גולסטאר אפריקה״ קיבלו מתנה מפתיעה ומרגשת - פרס הצפיות השנתי בפלטפורמות של HOT על צפייה של למעלה מ-5 מיליון צפיות.

גולסטאר היא תוכנית מציאות תיעודית ישראלית המציגה את פעילותה של נבחרת כדורגל המורכבת מידוענים. בכל פרק, הנבחרת עוברת חוויה משותפת אחרת כולל אימון והכנה לקראת המשחקים, המשחקים עצמם והתגובות לאחריהם. את הנבחרת מאמן שייע פייגנבוים, מאמן כדורגל ותיק וכדורגלן עבר. בסיום כל עונה הנבחרת מתכוננת למשחק הגמר, כאשר כל המשחקים הם בעצם הכנה למשחק זה.

את הסדרה יצרו ירון ליכטנשטיין ואליאב גולדפריד, והפיקה add. בהמשך השנה תעלה ב-HOT העונה החדשה של גולסטאר פיליפינים. מקבוצת HOT נמסר: “גאים להיות הבית של יצירה ישראלית פורצת דרך, שמצליחה פעם אחר פעם לחדש, לרגש ולהציב סטנדרט גבוה של תוכן מקומי עם השפעה תרבותית רחבה”.