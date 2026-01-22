הפועל פ"ת הודיעה: ממאדי דיארה חתם בקבוצה

רכש מרשים למלאבסים: לאחר המעבר היוקרתי של ג’וסלין טאבי לסנדרלנד מהפרמייר ליג, הפועל פ”ת הודיעה היום (חמישי) כי ממאדי דיארה יצטרף לקבוצה מאלופת מולדובה שריף טירספול. שחקן הכנף יגיע בעברה חופשית עד לסיום העונה, עם אופציה להארכה לעונה נוספת.

דיארה בן ה-25, יליד מאלי, הצטרף לקאדיז הספרדית בגיל 19, ורשם שתי הופעות בליגה הראשונה בספרד, ועוד 93 הופעות בהן כבש 9 שערים בקבוצת המילואים שמשחקת בליגת השלישית. לפני שנתיים הצטרף לגיור ההונגרית, במדיה כבש 6 שערים ב-52 הופעות.

בינואר שעבר עבר לשריף, במדיה כבש שני שערים ובישל חמישה נוספים ב-18 הופעות, כולל הופעות במוקדמות ליגת האלופות והליגה האירופית. מהפועל פ”ת נמסר: "אני נרגש להתחיל פרק חדש בקריירה שלי. שמעתי רבות על המועדון ועל הקהל הנהדר שלו, ואני מגיע כדי לעזור לקבוצה לעמוד במטרות שלה".