"זה מטריד, אבל צריכים להתמקד במשחק שלנו"

עירוני טבריה מתכוננת לקראת משחקה הביתי בשבת (18:30, אצטדיון בראל) מול בני סכנין. הלחץ בעיר הכנרת גדול לאחר שני הפסדים רצופים להפועל פתח תקווה והפועל ירושלים, שקירבו את הקבוצה מחדש לקו האדום.

בקבוצה עוסקים כמובן רבות בפרשת החוזים הכפולים, שכפי שפורסם לראשונה ב-ONE, בקרוב יוגש כתב האישום החמור בה על ידי תובע ההתאחדות. השחקנים עצמם השתדלו לשים את הפרשה בצד ולהתרכז במשחק החשוב, שכן טבריה מגיעה אליו כשהמרחק שלה מהקו האדום הצטמצם לשש נקודות בלבד.

"ברור שדבר כזה ברקע מטריד אותנו, אבל אנחנו סומכים על הבעלים שיטפלו בזה ותפקידנו להתרכז במשחק החשוב ולהביא בו את הנקודות", אמר שחקן בקבוצה. "מי שצריך לטפל בפרשה הזאת מטפל בה. תפקידנו כקבוצה הוא לשים הכל בצד ולהתרכז במשחק. אסור לנו להפסיד שוב", אמרו בקבוצה.

מבחינת הסגל, גיא חדידה, הסובל מקרע בשריר הירך האחורי, ימשיך להיעדר. הקשר הניגרי, מחמד אוסמן, נחת לפנות בוקר, לאחר שחזר מאליפות אפריקה ומחר ייכלל באימון המסכם ויהיה בסגל של אלירן חודדה למשחק בשבת.