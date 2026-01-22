יום חמישי, 22.01.2026 שעה 14:23
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

"זה מטריד, אבל צריכים להתמקד במשחק שלנו"

שחקנים בטבריה התייחסו לפרשת ההעמדה לדין והפחתת הנקודות הגדולה שעשויה להיות מושתת על הקבוצה: "מי שצריך לטפל בפרשה מטפל". אוסמן חזר לישראל

|
שחקני עירוני טבריה (אורן בן חקון)
שחקני עירוני טבריה (אורן בן חקון)

עירוני טבריה מתכוננת לקראת משחקה הביתי בשבת (18:30, אצטדיון בראל) מול בני סכנין. הלחץ בעיר הכנרת גדול לאחר שני הפסדים רצופים להפועל פתח תקווה והפועל ירושלים, שקירבו את הקבוצה מחדש לקו האדום. 

בקבוצה עוסקים כמובן רבות בפרשת החוזים הכפולים, שכפי שפורסם לראשונה ב-ONE, בקרוב יוגש כתב האישום החמור בה על ידי תובע ההתאחדות. השחקנים עצמם השתדלו לשים את הפרשה בצד ולהתרכז במשחק החשוב, שכן טבריה מגיעה אליו כשהמרחק שלה מהקו האדום הצטמצם לשש נקודות בלבד. 

"ברור שדבר כזה ברקע מטריד אותנו, אבל אנחנו סומכים על הבעלים שיטפלו בזה ותפקידנו להתרכז במשחק החשוב ולהביא בו את הנקודות", אמר שחקן בקבוצה. "מי שצריך לטפל בפרשה הזאת מטפל בה. תפקידנו כקבוצה הוא לשים הכל בצד ולהתרכז במשחק. אסור לנו להפסיד שוב", אמרו בקבוצה. 

מבחינת הסגל, גיא חדידה, הסובל מקרע בשריר הירך האחורי, ימשיך להיעדר. הקשר הניגרי, מחמד אוסמן, נחת לפנות בוקר, לאחר שחזר מאליפות אפריקה ומחר ייכלל באימון המסכם ויהיה בסגל של אלירן חודדה למשחק בשבת.

