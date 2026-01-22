בכר: ככל שאנחנו מתקדמים, התיאבון נפתח יותר

מכבי חיפה של ברק בכר נמצאת במומנטום נהדר לאחרונה. מלבד הניצחון הגדול 1:4 על מכבי ת”א בסמי עופר, החיפאים סופרים כבר שישה משחקים ללא הפסד בכל המסגרות, במה ששם אותם במקום הרביעי בטבלה. בשבת ב-15:00 מצפה לה מפגש מסקרן מול רוני לוי ומכבי נתניה. מאמן הירוקים התכונן היום למשחק במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר.

איך אתם מגיעים למשחק?

“אחרי ניצחון כזה חשוב מאוד לבוא למשחק אחרי זה ולהמשיך את הדברים, תמיד זה יותר קשה. קבוצה אחרת, מגרש אחר, שעה אחרת, צריכים לעשות את ההתאמות ולהמשיך בדברים שלנו. יש פה חבר’ה שמבינים שיש לנו עוד הרבה נקודות להשלים ושאנחנו לא במקום בו אנחנו רוצים להיות, אז אין מה להגיד לרדת לקרקע”.

מה אתה חושב על מכבי נתניה?

“יש שם סגל מצוין ומאמן מצוין, בטוח שבבית יבואו להילחם ולהראות את האיכות שיש להם. אין משחקים קלים בליגה הזו. כשאתה משחק נגד רוני לוי ונתניה זה משחק מאוד קשה וזה עוד מבחן לראות איך ממשיכים את המומנטום ואת מה שיצרנו בתקופה האחרונה”.

ברק בכר (עמרי שטיין)

“יש פה שילוב נהדר בין צעירים לוותיקים”

אפשר לשחזר יכולת כמו מול מכבי תל אביב?

”זה התפקיד שלי ושל הצוות יחד עם השחקנים, כי גם בבאר שבע לדעתי עשינו משחק לא פחות טוב וזה פשוט לא בא לידי ביטוי בתוצאה, ועוד שיחקנו במגרש קשה יותר ונגד קבוצה טובה יותר. אנחנו לא מופתעים מהיכולת, ברור שלנצח 1:4 את מכבי תל אביב זו תוצאה מרשימה וזה כיף גדול לאוהדים, שהם היו צמאים לניצחון הזה. עוד לפני בית”ר דיברנו שאנחנו צריכים לנצח קבוצה גדולה בבית. אנחנו רוצים למנף את הניצחון הזה כדי שייקח אותנו קדימה. עוד יומיים נגיע למשחק קשה מאוד ונקווה להמשיך את הדברים”.

איך אתה רואה את ההתקדמות המטורפת של הקבוצה?

”ברגע כשאתה נמצא במקום הרביעי וארבע נקודות ממקום שלישי, ברור שאתה שואף כרגע להגיע אליו. ככל שאתה מתקדם יותר התיאבון נפתח ואתה מסתכל יותר למעלה. יש פה שילוב נהדר של צעירים יחד עם החבר’ה הוותיקים”.

ברק בכר (עמרי שטיין)

“הקהל שלנו תמיד הגיע והאמין”

הקהל של מכבי חיפה מגיע במספרים מטורפים למרות שהקבוצה נמצאת במקום הרביעי.

”מה שקורה במועדון הזה אין לו שני. גם כשהיינו פחות ממקום רביעי וביכולת פחות טובה היה סולד אאוט בכל משחק. הקהל בא והאמין ואני מאוד שמח שזה עכשיו מתחבר גם לתוצאות וגם ליכולת וזה עוזר. מה-1:2 על מכבי תל אביב, הרבה מהבליץ הזה שהיה הגיע בזכות הדחיפה של הקהל. הקהל עוצמתי וזה כיף גדול, אנחנו כל כך רוצים לשמח אותם אחרי תקופה ארוכה שלא בדיוק עשינו את זה”.

איך אתם מתרשמים מסדריק דון? מתי ברוניניו ינחת?

”לא מדבר כרגע על מי שלא סגור. סדריק בשני אימונים נראה טוב. עצם זה שהוא משחק פה ומכיר זה יתרון מאוד גדול, זה היה אחד השיקולים, מעבר לזה שהוא שחקן מגוון ומצוין. אין לי ספק שהוא ישתלב טוב ויעזור לנו”.

מה לגבי מצב הפצועים?

”חלק מהפציעות נובעות מהמאמץ הגדול שהשחקנים נותנים. יש לנו קצת חיסורים ואני מניח שתוך שבוע-שבועיים שחקנים יחזרו, נצטרך את התחרות ואת עיבוי הסגל. כל מי שיוכיח את עצמו ישחק, תהיה תחרות בריאה”.

ברק בכר ומיכאל אוחנה (עמרי שטיין)

אוחנה: “אני התאמנתי אותו הדבר, פשוט הצוות השתנה”

גם שחקן הקבוצה, מיכאל אוחנה, דיבר במסיבת העיתונאים לקראת המשחק.

ספר איך הרגשת ברגע של השער שלך נגד מכבי תל אביב.

“אני מאוד שמח על השער במשחק כזה, במה כזו, תזמון מדהים. כל מי שהיה באצטדיון, זה לא משהו שהרבה חווים, ייחקק לנו בזיכרון, הרגשנו עוצמה לא רגילה מאז שיצאנו לחימום, הקהל היה בטירוף במשחק הזה. אני מאוד אוהב את המשחק, הקהל, את התשוקה הזו”.

הגעת בקיץ כאנדרדוג ועכשיו אתה שחקן חשוב.

“כל שחקן כדורגל צריך לדעת להתמודד עם עליות וירידות בקריירה שלו. כל דקה שיש לי פה במועדון העצום הזה אגיד עליה תודה. כמה שירצו להשתמש בי אני מודה על כל דקה, אני שמח מאוד על הנקודה בה אני נמצא היום”.

מיכאל אוחנה (עמרי שטיין)

התחלת לקבל קרדיט רק תחת בכר. עשית משהו שונה באימונים או שזה רק חילופי הצוות?

“אני תמיד משקיע באימונים, משהו אצלי לא השתנה, משהו בצוות השתנה”.

בהנהלה אומרים שאתה ההברקה של הקיץ. אתה מוחלף הרבה בגלל ניהול עומסים או שאתה מבקש לצאת?

”אני ודולב עוזרים לחבר’ה הצעירים כי אנחנו רואים שהם טובים ומוכשרים ועברנו משהו בקריירה ואנחנו שמחים לכוון אותם ולעזור להם. השילוב הזה מביא פירות. לגבי זמן שאני משחק, ברק קובע הכל והכל מחושב ביחד. כמה שאוכל לשחק ואתן אני נותן באהבה גדולה”.

מיכאל אוחנה (עמרי שטיין)

“שוחחתי עם אלעד אמיר אחרי הפציעה”

עד כמה הפער שנוצר בתחילת העונה יושב לכם בראש? כי כיום אתם משחקים את הכדורגל היפה בארץ יחד עם בית”ר.

”אנחנו מתעסקים בנקודה שאנחנו בה היום, לא במה יכול היה להיות. מאז שבכר הגיע אנחנו רואים שזה כדורגל שכיף לקהל לראות ולנו כיף לשחק אותו. אנחנו רוצים לשמר את הטוב ולשפר עוד יותר”.

הייתה לך שיחה עם אלעד אמיר שעבר עכשיו פציעת ברך?

“ישר אחרי המשחק ואפילו תוך כדי המשחק דיברתי איתו, היה לי חשוב. אני אוהב אותו אישית, הוא ילד מיוחד עם ערכים ושחקן מצוין. עודדתי אותו, אמרתי לו שגם אם משהו נראה לו עכשיו פחות זוהר, עוד כמה שנים הוא יסתכל על זה ויגיד שזה היה לטובה. אני בטוח שהוא יחזור אריה וחזק”.

תחושות שלך לקראת המשחק מול מכבי נתניה?

”מתרגשים כמו לפני כל משחק. רוצים לשמור על הכדורגל החיובי מהתקופה האחרונה ולשפר עוד הרבה דברים”.