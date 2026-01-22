יום חמישי, 22.01.2026 שעה 15:32
212-207ארסנל1
187-207באיירן מינכן2
158-197ריאל מדריד3
158-147ליברפול4
147-157טוטנהאם5
1310-207פאריס סן-ז'רמן6
136-167ניוקאסל7
138-147צ'לסי8
1313-187ברצלונה9
139-147ספורטינג ליסבון10
139-137מנצ'סטר סיטי11
1313-167אתלטיקו מדריד12
139-107אטאלנטה13
127-137אינטר14
1210-147יובנטוס15
1115-197בורוסיה דורטמונד16
109-97גלאטסראיי17
1015-137קרבאח אגדם18
911-117מארסיי19
914-107באייר לברקוזן20
914-87מונאקו21
814-157פ.ס.וו. איינדהובן22
811-77אתלטיק בילבאו23
813-87אולימפיאקוס24
812-77נאפולי25
817-117פ.צ. קופנהאגן26
717-127קלאב ברוז'27
614-127בודה גלימט28
610-67בנפיקה ליסבון29
610-47פאפוס30
617-77אוניון סן ז'ילואז31
619-77אייאקס32
419-107איינטרכט פרנקפורט33
315-47סלביה פראג34
115-57ויאריאל35
119-57קייראט36

מג'די חלאילי: היו כבר 2 קבוצות שהתעניינו בענאן

אביו של שחקן סן ז'ילואז ב"שיחת היום" לאחר המשחק שלו נגד באיירן: "הוא מכיר את השריקה שלי בעל פה. תג המחיר? מדברים על 20 מיליון". וגם: איאד

|
ענאן חלאילי ולואיס דיאס (IMAGO)
ענאן חלאילי ולואיס דיאס (IMAGO)

ענאן חלאילי הוא אחד הליגיונרים הבכירים של הכדורגל הישראלי כיום. שחקן הכנף השלים 90 דקות אתמול (רביעי) בהפסד 2:0 של קבוצתו, אוניון סן ז’ילואז, לבאיירן מינכן באלינץ ארנה. אביו, מג’די חלאילי, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

היית במשחק של ענאן, איך אתה מסכם?
”היה לענאן משחק מצוין, הוא היה צריך לעצור את לואיס דיאז בקו ודיאז לא עבר אותו פעם אחת. בפן הקבוצתי הם הפסידו וזה היה צפוי, אבל זה מינימלי להפסיד 2:0 לבאיירן מינכן”.

אז יצאת מרוצה מאוד?
”מאוד. גם בחלק ההתקפי הוא יצר שניים שלושה מצבי הבקעה, דקה 40 נתן חץ מצד לצד ושם את החלוץ מול שוער. הוא עושה את ההתקדמות שלו, הוא מרוצה מעצמו ואני מקווה שימשיך ככה”.

ענאן חלאילי ולואיס דיאס (IMAGO)ענאן חלאילי ולואיס דיאס (IMAGO)

הנתונים שלו אתמול מרשימים מול באיירן מינכן. הוא עשה את הקפיצה כבר לעבר השחקנים הכי טובים שיש?
”זה כבר כמה משחקים שהוא טוב ומתקדם. הוא שומר על יציבות. מול קבוצת טופ הוא אפילו מפתיע אותי כל פעם מחדש שהוא נמצא ברמות האלה”.

קיבלתם הצעות?
”אני לא מתעסק בזה. יש לו סוכן”.

אבל אתה יודע מה קורה לפני הסוכן לפעמים.
”אם הייתי בארץ הייתי יודע הכל אבל אנחנו לא רוצים לפעול בפזיזות, רוצים קבוצה שבאמת תרצה אותו ותיתן לו לשחק”.

בחלון ההעברות הנוכחי?
”היו בחלון הזה שתי קבוצות שהתעניינו, אבל לא בכל מחיר”.

ענאן חלאילי מתקדם (IMAGO)ענאן חלאילי מתקדם (IMAGO)

יסיים עונה בבלגיה?
”לפי דעתי כן. לא צריך לעשות מעבר תחת לחץ. אנחנו רוצים שילך למקום מסודר לכמה שנים, ובקיץ זה עדיף מאשר בינואר”.

ענאן אמר שחלום שלו להגיע לליברפול. זה יתגשם?
”לליגה אני מאמין שכן, אבל לליברפול עוד לא, הוא עוד לא שם”.

מה תג המחיר שלו?
”מדברים על 20 מיליון. אני מאמין שגם קצת פחות לא תעצור עסקה באמת רצינית”.

מה עם איאד?
”הילד בן 19 משחק בליגת העל, שחקן הרכב. אי אפשר לבקש יותר, הוא ימשיך לעבוד קשה ויתקדם”.

איאד חלאילי (רדאד גאיאד חלאילי (רדאד ג'בארה)

יישאר בריינה עד סוף העונה?
”מאמין שכן”.

אתה מלווה את ענאן בחו"ל?
”בטח, אני איתו פה בבלגיה”.

מה אתה מוסיף לו?
”הרבה מאוד שיחות, בסוף אני לא רק אבא שלו, אלא גם הדמות המקצועית שלו. הוא מאמין בדברים שאני אומר לו ולוקח אותם לתשומת ליבו. הוא זוכר את הדברים שאני אומר לו”.

מסתכל עליך תוך כדי משחק?
”הוא כבר מכיר את השריקות שלי בעל פה”.

/* LAST / NEXT ROUNDs */