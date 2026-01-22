תסתדר בלעדיו? כך תיראה ברצלונה בלי פדרי

אחרי הניצחונות של ריאל מדריד וברצלונה בליגת האלופות על מונאקו וסלביה פראג בהתאמה, הליגה הספרדית חוזרת ולענקיות יש משחקים מעניינים גם בפנטזי. במוקד, הקבוצה של אלברו ארבלואה תתארח בשבת ב-22:00 אצל ויאריאל למשחק חוץ קשה, והאלופה תארח בקאמפ נואו את אוביידו בראשון ב-17:15. לאמין ימאל יחזור להרכב אצל האנזי פליק, שיצטרך למצוא פתרון ללא פדרי הפצוע שייעדר בתקופה הקרובה (זכרו לא לבחור בו). ואיך ייראו הלבנים? ההרכבים המשוערים לפניכם.

לעמוד המשחק לחצו כאן. ההרכבים המשוערים של הקבוצות מתעדכנים גם באתר והאפליקציה של הפנטזי.

לבאנטה - אלצ’ה (שישי, 22:00)

ההרכב המשוער של לבאנטה: מת’יו ראיין, ג'רמי טוליאן, מתיאס מורנו, אדריאן דה לה פואנטה, מאנו סאנצ'ס, קווין אריאגה (אונאי ונסדור), פבלו מרטינס, קרלוס אלברס, קארים טונדה (איקר לוסאדה), איבן רומרו ואטה איונג.

ההרכב המשוער של אלצ’ה: איניאקי פנייה, חוסאן, במבו דיאבי, דויד אפנגרובר, לאו פטרו, חרמן ואלרה, מארק אגואדו, מרטים נטו, אלייש פבאס, אלברו רודריגס וגריידי דיאנגנה (אנדרה סילבה).

שחקני אלצ'ה חוגגים עם אלברו רודריגס (IMAGO)

ראיו וייקאנו - אוססונה (שבת, 15:00)

ההרכב המשוער של ראיו וייקאנו: אוגוסטו באטז'ה, איבן באליו, פלוריאן לז'ן, פתה סיס, פפ צ’באריה, אונאי לופס (ג'ושוע ורטרוד), איסי פלאסון, אוסקר ולנטין, חורחה דה פרוטוס, קרלוס מרטין (אלמאו, פדרו דיאס) ואלברו גארסיה.

ההרכב המשוער של אוססונה: סרחיו הררה, ולנטין רוזייה, אנזו בויומו, חורחה הראנדו, חאבי גלאן, לוקאס טורו, ג'ון מונקאיולה, איימאר אורוס, ויקטור מוניוס, רובן גארסיה ואנטה בודימיר.

אנטה בודימיר עולה גבוה (IMAGO)

ולנסיה - אספניול (שבת, 17:45)

ההרכב המשוער של ולנסיה: סטולה דימיטרייבסקי, דימיטרי פולקייה, אראי קומרט, חוסה מנואל קופטה, חסוס ואסקס, פפלו, פיליפ אוגריניץ’, לואיס ריוחה, לוקאס בלטראן, דייגו לופס (ארנו דאנג'ומה) והוגו דורו.

ההרכב המשוער של אספניול: מרקו דימיטרוביץ', רובן סאנצ'ס, לאנדרו קאבררה, פרננדו קאלרו, קרלוס רומרו, אורקו גונסאלס דה סראטה, פול לוזאנו, אדו אקספוסיטו, ז'ופרה (טייריס דולאן), פרה מייה ורוברטו פרננדס (קיקה גארסיה).

הוגו דורו (IMAGO)

סביליה - אתלטיק בילבאו (שבת, 19:30)

ההרכב המשוער של סביליה: אודיסאוס ולחודימוס, חואנלו, חוסה אנחל קרמונה, נמניה גודל, קיקה סלאס, גבריאל סואסו, ג’יבריל סו, לוסיאן אגומה, אוסו (אלכסיס סאנצ’ס), צ'ידרה אג'וקה (פקה פרננדס) ואקור אדאמס.

ההרכב המשוער של אתלטיק בילבאו: אונאי סימון, חסוס ארסו (אנדוני גורוסאבל), אייטור פארדס, דני ויויאן, יורי ברצ’יצ’ה, מיקל חאורחיסר, אויאן סאנסט, איניגו רואיס דה גלארטה, רוברט נבארו (אונאי גומס), ניקו וויליאמס (ניקו סראנו) ואלכס ברנגר.

ניקו וויליאמס (La Liga)

ויאריאל - ריאל מדריד (שבת, 22:00)

ההרכב המשוער של ויאריאל: לואיז ג’וניור, פאו נבארו, חואן פוית’, רנאטו וייגה, אלפונסו פדראסה, פאפה גיי (תומאס פארטיי), דני פארחו, טייז'ון ביוקאנן (ניקולה פפה), אלברטו מוליירו, ג’רארד מורנו (איוסה פרס) וז’ורז’ מיקאוטדזה.

ההרכב המשוער של ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פדריקו ואלוורדה, ראול אסנסיו, דין האוסן, אלברו קאררס, אדוארדו קמאבינגה, ארדה גולר, ג’וד בלינגהאם, פרנקו מסטנטואונו (רודריגו), ויניסיוס וקיליאן אמבפה.

ויניסיוס ואמבפה (IMAGO)

אתלטיקו מדריד - מיורקה (ראשון, 15:00)

ההרכב המשוער של אתלטיקו מדריד: יאן אובלק, מרקוס יורנטה, מארק פוביל (חוסה חימנס), דויד האנצ’קו, מתאו רוג'רי (רובין לה נורמן), ג'וני קרדוסו (קוקה), פבלו באריוס, ג’וליאנו סימאונה (ניקולאס גונסאלס), אלכס באאנה (טיאגו אלמאדה), חוליאן אלברס ואלכסנדר סורלות’.

ההרכב המשוער של מיורקה: לאו רומאן, פבלו מפאו, מרטין ואליינט, אנטוניו ראייו, טוני לאטו (יוהאן מוחיקה), סאמו קוסטה, סרג’י דארדר, עומאר מסקראל, אנטוניו סאנצ'ס (מתאו ג'וסף), יאן וירג'יל ו-ודאט מוריצ’י.

חוליאן אלברס בפעולה (IMAGO)

ברצלונה - אוביידו (ראשון, 17:15)

ההרכב המשוער של ברצלונה: ז’ואן גארסיה, ז’ול קונדה, פאו קוברסי, ג'רארד מרטין (רונאלד אראוחו), אלחנדרו באלדה (ז'ואאו קאנסלו), פרנקי דה יונג, אריק גארסיה, דני אולמו, לאמין ימאל, ראפיניה ורוברט לבנדובסקי (פרמין לופס).

ההרכב המשוער של אוביידו: ארון אסקנדל, לוקאס אחיאדו (נאצ'ו וידאל), דויד קארמו, דויד קוסטאס, ראחים אלחסן, סנטיאגו קולומבטו, קוואסי סיבו, היית’ם חסן, אלברטו ריינה, איליאס שיירה ופדריקו ויניאס.

לאמין ימאל וראפיניה בחגיגה המפורסמת (IMAGO)

ריאל סוסיאדד - סלטה ויגו (ראשון, 19:30)

ההרכב המשוער של ריאל סוסיאדד: אלכס רמירו, יון אראמבורו, ג’ון מרטין, איגור סובלדיה (דולייה צ'לטה-צאר), סרחיו גומס, בניאט טוריאנטס, פבלו מרין (לוקה סוצ'יץ'), ברייס מנדס, גונסאלו גדש, אנדר בארנצ'אה ומיקל אויארסבאל.

ההרכב המשוער של סלטה ויגו: יונוץ ראדו, סרחיו קאריירה (חאבי רואדה), חאבי רודריגס, קארל סטארפלט, מרקוס אלונסו, אוסקר מינגסה, מיגל רומאן, איליאש מוריבה, וויליוט סוודברג (יאגו אספאס), בריאן סראגוסה (הוגו אלברס) ובורחה איגלסיאס (פבלו דוראן).

ברייס מנדס מאושר (La Liga)

אלאבס - בטיס (ראשון, 22:00)

ההרכב המשוער של אלאבס: אנטוניו סיברה, ג’וני אוטו, נאוול טנאליה, ג’ון פאצ’קו, ויקטור פראדה, אנטוניו בלאנקו, פבלו איבנייס, קרלוס ויסנט (קאלבה), קרלס אלנייה (עבדה רבאש), דניס סוארס (יון גורידי) ולוקאס בויה.

ההרכב המשוער של בטיס: אלברו ואייס, אייטור רויבאל, נתן, מארק ברטרה, ולנטין גומס, פבלו פורנאלס, מארק רוקה, אנתוני, עבדה אזלזולי (סרג'י אלטימירה), ג'ובאני לו סלסו וסדריק בקאמבו (צ'ימי אווילה).

ג'ובאני לו סלסו חוגג (IMAGO)

ג'ירונה - חטאפה (שני, 22:00)

ההרכב המשוער של ג'ירונה: פאולו גסאניגה (מארק-אנדרה טר שטגן), הוגו רינקון, ויטור רייס, דיילי בלינד, אלכס מורנו, פראן בלטראן (אקסל ויטסל), איבן מרטין, בריאן חיל, ויקטור ציגנקוב, תומא למאר ו-ולדיסלב ואנאט.

מיצ'ל וטר שטגן (צילום מסך)

ההרכב המשוער של חטאפה: דויד סוריה, חואן איגלסיאס (קיקו פמנייה), סבסטיאן בוסלי, דומיניגוש דוארטה, דז’נה דקונם, דייגו ריקו, לואיס מייה, מאורו ארמבארי, מריו מרטין, מרטין סטריאנו ואדריאן ליסו.