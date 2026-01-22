יום חמישי, 22.01.2026 שעה 13:21
ליגה לאומית 25-26
4022-4319מכבי פ"ת1
3221-2919מכבי הרצליה2
3023-2419הפועל כפ"ס3
2822-2619מ.ס כפר קאסם4
2830-3019הפועל כפר שלם5
2720-2519הפועל ראשל"צ6
2724-2819מ.ס קריית ים7
2724-2719הפועל ר"ג8
2527-2419עירוני מודיעין9
2427-2019הפועל רעננה10
2321-2119הפועל עכו11
2027-1919בני יהודה12
1925-2319הפועל חדרה13
1934-2119הפועל עפולה14
1826-2219הפועל נוף הגליל15
1839-3019מכבי יפו16

קריית ים תעמוד לדין בחשד להתנהלות לא תקינה

חצי שנה אחרי שספג עונש הפחתת נקודות, המועדון מסתבך שוב. יוגש כתב אישום, האם יופעל עונש ע"ת של 6 נק'? המנכ"ל: "עובדים בצורה הכי מסודרת שיש"

|
שחקני מ.ס קריית ים (רועי כפיר)
שחקני מ.ס קריית ים (רועי כפיר)

מועדון ספורט קריית ים מהליגה הלאומית שוב מוצא את עצמו בלב סערה משפטית-ספורטיבית. ל-ONE נודע כי בהתאחדות לכדורגל מתכוונים להגיש בקרוב כתב אישום חמור נגד המועדון, תחת חשד להתנהלות לא תקינה.

ההתפתחות הנוכחית מגיעה בהמשך לחשיפה מתחילת חודש דצמבר, אז דווחנו בתוכנית "שיחת היום" של ONE כי ההתאחדות מנהלת חקירה רחבה ומעמיקה נגד קבוצה מהליגה הלאומית. זאת, לאחר שממצאים ראשוניים שהגיעו לידי חוקרי הרשות לבקרת התקציבים וההתאחדות העלו חשד לאי סדרים משמעותיים בהתנהלות הכספית השוטפת. כעת, נראה כי החשדות הבשילו לכדי הליך משמעתי.

"לא למדו את הלקח"

עבור קריית ים, מדובר בתסריט בלהות שחוזר על עצמו מהר מהצפוי. רק בסיום העונה שעברה עמד המועדון לדין בנסיבות דומות להפליא. בפרשה הקודמת, תובע ההתאחדות לכדורגל, עו"ד גלעד ברגמן, נקט בקו תקיף ודרש ענישה מחמירה שכללה הפחתת 15 נקודות ליגה, קנס כספי של 100 אלף שקלים והרחקות של חבר הנהלה ושני שחקנים.

בסופו של דבר, הפרשה ההיא הסתיימה בהסדר טיעון מקל יותר, במסגרתו הופחתו ממאזנה של הקבוצה ארבע נקודות ליגה בפועל. עם זאת, גזר הדין כלל "חרב" משמעותית המרחפת מעל ראשו של המועדון: עונש על תנאי של הפחתת שש נקודות נוספות.

שחקני מ.ס קריית ים (רועי כפיר)שחקני מ.ס קריית ים (רועי כפיר)

גורמים המכירים את פרטי החקירה הנוכחית ציינו באכזבה: "לפי ההתנהלות, נראה שבקריית ים לא למדו לקח מהעונה החולפת וחזרו על אותן טעויות".

מנכ"ל קריית ים, יוסי מלול, אמר בתגובה: "לא ידוע לנו שום דבר על התנהלות לא תקינה. אנחנו עובדים כמו בית מרקחת, הכל עובר דרך עו"ד רועי רוזן ורואה חשבון, אנחנו עובדים בצורה הכי מסודרת שיש”.

החשש: מכה ספורטיבית אנושה

על אף שגורמים בהתאחדות מעריכים כי כתב האישום הנוכחי עשוי להיות מעט פחות חמור בהיקפו מזה של העונה שעברה, השאלה הקריטית ביותר נותרה פתוחה: האם התובע ידרוש להפעיל את העונש על תנאי?

אם במסגרת כתב האישום החדש תופעל הסנקציה של הפחתת שש הנקודות, בנוסף לעונשים חדשים, הדבר עלול להנחית מכה מקצועית אנושה על הקבוצה ולדרדר אותה למאבקי תחתית קשים בליגה הלאומית. כתב האישום צפוי להיות מוגש בימים הקרובים.

