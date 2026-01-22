יום חמישי, 22.01.2026 שעה 13:21
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

קללות ואיומים כלפי שופטת במשחק ילדים ג'

ממשיכים להתדרדר לתהום: המשחק בין מ.כ גני תקווה למכבי השקמה חן נעצר לזמן מה נוכח אלימות מילולית מכוערת כלפי אופל אטיא. היו"ר: "היה שיפוט רע"

|
כדור כדורגל אילוסטרציה (רועי כפיר)
כדור כדורגל אילוסטרציה (רועי כפיר)

כבר לא מפתיע. משחק שנתון 2014 (ילדים בני 12-11) הופסק לזמן מה, נוכח קללות ואיומים כלפי שופטת המשחק. האירוע המכוער התרחש אתמול (רביעי), כאשר ב-19:45 אירחה קבוצתו של שלומי ארבייטמן, מ.כ גני תקווה 2 "צו פיוס", את החבר'ה של ארד יעקובובסקי, מכבי השקמה חן "צו פיוס". המשחק הופסק לדקות, אך בסופו של דבר, הגיעה ההתמודדות לסיומה.

ל-ONE נודע, ממה שסיפרו הנוכחים, כי מאמן גני תקווה ובכלל, כל הילדים וההורים המקומיים היו בהלם ממראה עיניהם, נוכח סיטואציה בה שרקה השופטת לזכות גני תקווה, כנגד השקמה חן. האורחים החלו לקלל אותה ובתום ההתמודדות מי מטעם השקמה חן הגיעו עד לשופטת, עד לחדר ההלבשה, כשהם מקללים ומאיימים עליה.

בכדי לשמור על שלומה של השופטת, אנשי גני תקווה הגנו בגופם על חדר השופטים ונעלו אותה במקום עד אשר כל מי שקשור לשקמה חן הלך מהאזור ורק לאחר מכן, כשאין איום בשטח, אפשרו לה לצאת. אל מתחם הכדורגל הגיעה, בסופו של דבר, ניידת משטרה, שהוציאה את השופטת מהמגרש, כך מתארים נוכחים בקרבת מקום. 

כדורגל אילוסטרציה (חגכדורגל אילוסטרציה (חג'אג' רחאל)

האיש החזק בשקמה רמת חן: “לא היה משהו מיוחד, אף אחד לא פגע בשופטת”

בפניית ONE לאיגוד השופטים, להבין מה ארע במתחם הכדורגל בגני תקווה, נמסר כי "לא הייתה פגיעה פיזית בשופטת. אכן, שחקנים והורים, בעיקר של השקמה, קיללו אותה ואיימו עליה. אנחנו רואים בזה אירוע חמור מאוד". בין המילים, אפשר להבין כי בשבוע הבא צפויה קבוצת ילדים ג' של מכבי השקמה חן לעלות לדין משמעתי.

בפניית ONE לאנשי מ.כ גני תקווה, מתן אלמליח, דן פוזננסקי ושלומי ארבייטמן, כולם הפנו אותנו לאמיר סופר, שביקש שלא להגיב רשמית בשם המועדון לאירוע והעדיף להמתין לדו"ח השופטת. חזי טורס, האיש החזק במכבי השקמה חן, ציין בפני ONE: "המשחק נעצר לדקות ספורות, לא היה משהו מיוחד, אף אחד לא פגע בשופטת. מה שכן, השיפוט מצידה היה רע וחבל".

מעיריית גני תקווה נמסר: “אנו מגנים בתוקף את התנהגותם המחפירה של אנשי הצוות ואוהדי קבוצת 'השקמה חן' (ר"ג), ומגלים אפס סובלנות למקרי אלימות שהפכו למכת מדינה במגרשי הספורט. מיד עם קבלת הדיווח על המתרחש, הזעיקו אנשי הצוות שלנו במגרש את השוטר הקהילתי ואת סיירת הביטחון העירונית. 

“הכוחות פעלו במהירות כדי להבטיח את שלומה של השופטת, ליוו אותה בבטחה מהמגרש ודאגו להשבתה הביתה בשלום. אנו קוראים להתאחדות לכדורגל לפעול ביד קשה ולמצות את הדין עם הקבוצה והפורעים, בכל האמצעים העומדים לרשותה, כדי לגדוע תופעות פסולות אלו מהשורש”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */