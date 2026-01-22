קללות ואיומים כלפי שופטת במשחק ילדים ג'

כבר לא מפתיע. משחק שנתון 2014 (ילדים בני 12-11) הופסק לזמן מה, נוכח קללות ואיומים כלפי שופטת המשחק. האירוע המכוער התרחש אתמול (רביעי), כאשר ב-19:45 אירחה קבוצתו של שלומי ארבייטמן, מ.כ גני תקווה 2 "צו פיוס", את החבר'ה של ארד יעקובובסקי, מכבי השקמה חן "צו פיוס". המשחק הופסק לדקות, אך בסופו של דבר, הגיעה ההתמודדות לסיומה.

ל-ONE נודע, ממה שסיפרו הנוכחים, כי מאמן גני תקווה ובכלל, כל הילדים וההורים המקומיים היו בהלם ממראה עיניהם, נוכח סיטואציה בה שרקה השופטת לזכות גני תקווה, כנגד השקמה חן. האורחים החלו לקלל אותה ובתום ההתמודדות מי מטעם השקמה חן הגיעו עד לשופטת, עד לחדר ההלבשה, כשהם מקללים ומאיימים עליה.

בכדי לשמור על שלומה של השופטת, אנשי גני תקווה הגנו בגופם על חדר השופטים ונעלו אותה במקום עד אשר כל מי שקשור לשקמה חן הלך מהאזור ורק לאחר מכן, כשאין איום בשטח, אפשרו לה לצאת. אל מתחם הכדורגל הגיעה, בסופו של דבר, ניידת משטרה, שהוציאה את השופטת מהמגרש, כך מתארים נוכחים בקרבת מקום.

כדורגל אילוסטרציה (חג'אג' רחאל)

האיש החזק בשקמה רמת חן: “לא היה משהו מיוחד, אף אחד לא פגע בשופטת”

בפניית ONE לאיגוד השופטים, להבין מה ארע במתחם הכדורגל בגני תקווה, נמסר כי "לא הייתה פגיעה פיזית בשופטת. אכן, שחקנים והורים, בעיקר של השקמה, קיללו אותה ואיימו עליה. אנחנו רואים בזה אירוע חמור מאוד". בין המילים, אפשר להבין כי בשבוע הבא צפויה קבוצת ילדים ג' של מכבי השקמה חן לעלות לדין משמעתי.

בפניית ONE לאנשי מ.כ גני תקווה, מתן אלמליח, דן פוזננסקי ושלומי ארבייטמן, כולם הפנו אותנו לאמיר סופר, שביקש שלא להגיב רשמית בשם המועדון לאירוע והעדיף להמתין לדו"ח השופטת. חזי טורס, האיש החזק במכבי השקמה חן, ציין בפני ONE: "המשחק נעצר לדקות ספורות, לא היה משהו מיוחד, אף אחד לא פגע בשופטת. מה שכן, השיפוט מצידה היה רע וחבל".

מעיריית גני תקווה נמסר: “אנו מגנים בתוקף את התנהגותם המחפירה של אנשי הצוות ואוהדי קבוצת 'השקמה חן' (ר"ג), ומגלים אפס סובלנות למקרי אלימות שהפכו למכת מדינה במגרשי הספורט. מיד עם קבלת הדיווח על המתרחש, הזעיקו אנשי הצוות שלנו במגרש את השוטר הקהילתי ואת סיירת הביטחון העירונית.

“הכוחות פעלו במהירות כדי להבטיח את שלומה של השופטת, ליוו אותה בבטחה מהמגרש ודאגו להשבתה הביתה בשלום. אנו קוראים להתאחדות לכדורגל לפעול ביד קשה ולמצות את הדין עם הקבוצה והפורעים, בכל האמצעים העומדים לרשותה, כדי לגדוע תופעות פסולות אלו מהשורש”.