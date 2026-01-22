דקה 30: פרנצווארוש - פנאתינייקוס 0:0

המחזור השביעי והלפני אחרון של הליגה האירופית נערך בשעה זו עם כמה מפגשים מסקרנים במיוחד, כאשר במוקד גבי קניקובסקי ופרנצווארוש מארחים את פנאתינייקוס ומקווים להשיג את הנקודות שיבססו אותם בין שמונה הקבוצות הראשונות. במקביל, בראגה מארחת את נוטינגהאם פורסט למשחק חם, ורומא את שטוטגרט למפגש מרתק לא פחות.

פרנצווארוש – פנאתינייקוס 0:0

עם קמפיין אדיר של ארבעה ניצחונות לצד שתי תוצאות תיקו, ההונגרים מקווים לאסוף שלוש נקודות נוספות מול הקבוצה היוונית, שנעצרה במחזור הקודם ב-0:0 עם ויקטוריה פלזן, אך יודעת שניצחון יפתח מחדש את המאבק על הכרטיס הישיר לשמינית הגמר.

בראגה – נוטינגהאם 0:0

הפורטוגלים שנמצאים במקום השביעי בטבלה יודעים שהם תלויים רק בעצמם על מנת להבטיח את הכרטיס הישיר לשמינית הגמר ולדלג על הפלייאוף, האנגלים בצד השני נמצאים שתי נקודות מתחתיהם וזקוקים לניצחון על מנת להימנע משלב הפלייאוף ולהשתחל לשמונה הראשונות.

רומא – שטוטגרט 0:0

קרב מרתק בין התשיעית לעשירית בטבלה, כאשר שתי הקבוצות נמצאות עם מאזן זהה של ארבעה ניצחונות לצד שני הפסדים, ושתיהן מחזיקות ברצף של שלושה ניצחונות רצופים במפעל. הגרמנים עשו זאת עם ניצחונות על פיינורד, גו אהד איגלס והאחרון על מכבי ת”א, האיטלקים גברו על ריינג’רס, מיטיולן וסלטיק. כעת שתיהן מחפשות את הניצחון שידביק אותן לשמינייה הראשונה.

תוצאות נוספות:

סלטה ויגו – ליל 0:1

דינמו זאגרב – סטיאווה בוקרשט 0:2

ניס – גו אהד איגלס 0:1

ריינג’רס – לודוגורץ 0:0

זלצבורג – באזל 0:2

אוטרכט – גנק נדחה בשל מצב ביטחוני