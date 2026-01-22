יום חמישי, 22.01.2026 שעה 14:22
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

"לעולם לא יהיה 100% הצלחה בתפיסת אבוקות"

משטרת ישראל ממשיכה בהכנותיה לקראת הדרבי התל אביבי. רב פקד מיכאל כשר אמר ב"שיחת היום": "המנואלה יכולה להביא לבעירה, אנחנו מצמצמים את הסכנות"

|
התפאורה של קהל הפועל תל אביב (רועי כפיר)
התפאורה של קהל הפועל תל אביב (רועי כפיר)

לא הספקנו להסדיר את הנשימה מהדרבי האחרון, וכבר אנחנו מקבלים אחד נוסף. ביום שני הקרוב מכבי ת”א והפועל ת”א יפגשו בשנית ובמשטרה כבר מתחילים את ההכנות לקראת המשחק הנפיץ. רב פקד מיכאל כשר, סגן מפקד תחנת בת ים במשטרה, דיבר על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

היה את האוהד שנתפס על הברחת אבוקות. קיצרו לו את העונש ל-120 ימים בלבד הרחקה מהמגרשים. איך אתה רואה את האירוע?
”אנחנו כמשטרת ישראל נפעל ונעשה הכל על מנת לצמצמם את התופעה הזו ממגרשי הכדורגל. אנחנו מביאים את החשודים לבית המשפט והשופטים מקבלים את ההחלטות שלהם. אני יכול לומר שזו החלטה מקלה לטעמי, הדבר הזה היה יכול לפוצץ גם מטוס. אבל אנחנו נעשה את המיטב כדי לעצור את החשודים ולהביא אותם לדין”.

אבל יש בעיה אם בית המשפט לא מבין את החומרה.
”אנחנו מקיימים תהליכים, אנחנו אומרים שנדרש שופט שמבין את ההשלכות והסיכונים ומתאים למקרים האלה”.

אבוקות אדומות (דוברות המשטרה)אבוקות אדומות (דוברות המשטרה)

מדוע אתם אוסרים שימוש במנואלה?
”ראינו את מופע הפירוטכניקה בדרבי, כמות המעצרים שביצענו הייתה רבה. המנואלה יכולה להביא לסכנת בעירה”.

כל עוד האוהדים ישתמשו בפירוטכניקה לא יהיו דגלי פריסה וכו’?
”במשחק מתוח כזה, שיש מודיעין, אנחנו רוצים לשמור על שלום הציבור ולא להביא לסכנה כזו או אחרת. אז אנחנו מצמצמים את הסכנות לאוהדים”.

כמה אוהדים עצרתם ביציע של מכבי על פירוטכניקה לפני שבוע?
”אני יודע שנעצר חשוב אחד ולא הוגש כתב אישום. הוא נעצר בשירותים. במשחק הזה ספציפית לא הצלחנו לזהות. אני מחלק את זה לשניים. הראשון זה הדגל שיכול להתלקח, והדבר השני זה אוהדים ששרפו את הדברים האלה כדי להשתמש בפירוטכניקה”.

אוהדי מכבי תל אביב עם האבוקות (רועי כפיר)אוהדי מכבי תל אביב עם האבוקות (רועי כפיר)

בלומפילד האצטדיון היחיד בארץ שלא מאשרים בו שימוש במנואלה, למרות שיש אבוקות גם בטדי, סמי עופר וטרנר.
”אנחנו אישרנו במשחקים שלא היה מודיעין קונקרטי. אנחנו פועלים בהתאם למודיעין שיש לנו ואני מזכיר שכן אישרנו במשחקים קודמים. בדרבי היו שתי מנואלות”.

בדרבי עשיתם מארב לאוהד של מכבי בשירותים, תיעדתם הכל. האם עכשיו תעשו חיפוש מדוקדק בתאי שירותים וכו’? איך מכניסים כמות כזו של אבוקות? יש פה כישלון, עם כל המאבטחים והכוחות.
”כישלון זה מנקודת מבט. לעולם לא יהיה כנראה 100 אחוז הצלחה כל עוד זה לא יגיע ממקום של הסברה ומה זה יכול לגרום. קבוצות עומדות לדין משמעתי בגלל קומץ קטן ובסוף רק הסברה יכולה להביא למאה אחוזי הצלחה, מעבר לזה אנחנו נמשיך לפעול כמו שאנחנו פועלים, 100 אחוז יהיה רק שתהיה הבנה מוחלטת שזה אסור, מסוכן וגם פוגע בקבוצות”.

