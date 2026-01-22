יום חמישי, 22.01.2026 שעה 13:21
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

נתפס עם 152 אבוקות והורחק ל-120 יום בלבד

המשטרה דרשה להרחיק ל-3 שנים את אוהד הפועל ת"א שנתפס בנתב"ג, אך בית משפט השלום הסתפק ב-180 יום והמחוזי קיצר עוד יותר. ביקורת במשטרה על ההחלטה

|
האבוקות האדומות (דוברות המשטרה)
האבוקות האדומות (דוברות המשטרה)

אוהד הפועל תל אביב, שנתפס בנתב"ג כשברשותו לא פחות מ-152 אבוקות בצבעי המועדון, הורחק ממשחקי כדורגל לתקופה של 120 יום בלבד, כך נקבע היום (חמישי) בבית המשפט המחוזי מרכז בלוד.

האירוע התרחש ערב הדרבי התל אביבי, אז עוכב האוהד על ידי תחנת בילוש נתב"ג לאחר שהתנהג בצורה מחשידה באזור המכס הירוק. לטענת המשטרה, האוהד הבחין בכלבני המכס, הסתובב לאחור, חזר לכיוון מסוע 7 ונראה לחוץ תוך שהוא בודק את הטלפון הנייד שלו בתדירות גבוהה.

בחיפוש שנערך בכליו נמצאו שש שקיות שחורות עטופות סלוטייפ, שבתוכן אותרו גלילים שהתבררו כאבוקות. בחלוקה לשקיות: 20 אבוקות בשקית הראשונה, 30 בשנייה, 30 בשלישית, 19 ברביעית, 27 בחמישית ו-26 בשישית, סך הכול 152 אבוקות.

המשטרה דרשה להרחיק את האוהד ממגרשי הספורט למשך שלוש שנים, במסגרת המאבק באלימות הגוברת בכדורגל הישראלי. בית משפט השלום קיבל את עמדת המשטרה רק באופן חלקי וקבע הרחקה ל-180 יום. היום, בהחלטת ערעור, קיצרה שופטת בית המשפט המחוזי מרכז לוד, קרן אזולאי, את תקופת ההרחקה ל-120 יום בלבד.

שוטרים על הדשא מול יציע אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)שוטרים על הדשא מול יציע אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

במהלך הדיון במחוזי חקר עורך דינו של החשוד, עו"ד עמית זמיר, את נציג המשטרה ושאל האם קיים מידע מודיעיני הקושר את האבוקות לאירוע ספורט. נציג המשטרה השיב: "אין לי מה לענות על זה". לשאלה האם קיימת ראיה הקושרת את האבוקות למשחק כדורגל, השיב: "לא. כרגע לא".

עו"ד זמיר טען כי אין כל ראיה לכך שהאבוקות יועדו לשימוש באירוע ספורט, ואף ביקש שלא להרחיק את מרשו אפילו ליום אחד ממשחקי הפועל תל אביב.

השופט גיא מימון כתב בהחלטתו בבית משפט השלום כי לאחר שעיין בחומר החקירה קיים חשד סביר לייבוא חומר נפץ ולטיפול בלתי זהיר בו. לדבריו, אף שאין אינדיקציה ישירה לכך שהאבוקות יועדו לשימוש במגרשי ספורט, "הדעת נותנת כי לכך בדיוק התכוון החשוד", וציין גם את שתיקת החשוד בחקירה כגורם מחזק.

עם זאת, הדגיש השופט כי ההליך לפי חוק איסור אלימות בספורט הוא הליך נפרד מהליך המעצר, ולכן יש לנקוט בו במידתיות. במשטרה הביעו אכזבה מההחלטה וטענו כי פסיקות מסוג זה פוגעות במאבק באלימות במגרשים ומשדרות מסר בעייתי לאוהדים.

