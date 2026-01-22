"פ"ת אחת הקבוצות המאומנות והמסוכנות בליגה"

הפועל ירושלים תארח מחר (שישי, 14:00) את הפועל פתח תקווה באצטדיון טדי, כשהיא תגיע למפגש באחת התקופות המכריעות של העונה. לאחר הניצחון הביתי הראשון בשבת האחרונה מול עירוני טבריה, האנרגיות בבירה השתנו והתחושה היא שניתן להתחיל לסגור את הפער מקבוצות התחתית. במועדון שוררת דריכות גבוהה לקראת המפגש, כשישנו רצון עז להוכיח שהניצחון על טבריה לא היה מקרי ולנצל את המומנטום כדי לצאת מהקו האדום. במועדון אמרו כי הניצחון בשבוע שעבר שחרר לחץ במערכת, אך בעמק הארזים מבינים שזה היה רק הצעד הראשון בדרך לייצוב השורות.

הירושלמים יצטרכו להתמודד מחר עם אתגר לא פשוט, כאשר הקפטן והסקורר המוביל של הקבוצה, אווקה אשטה, ייעדר בשל צבירת כרטיסים צהובים. אשטה הוא לא רק הכובש המצטיין העונה ביחד עם גיא בדש, אלא האיש שמאזן את מרכז השדה, והיעדרותו מציבה סימן שאלה בנוגע לדומיננטיות באמצע. מי שיצטרך לחפות על חסרונו של אשטה הוא איליי מדמון, שחזר מהפציעה שלו עם שער ובישול מול טבריה.

היום שאחרי סדריק דון

למרות הבור המקצועי שהותירה המכירה של סדריק דון למכבי חיפה, המעבר של המועדון לפרק הבא היה חלק ומהיר. המהירות שבה הוחתם רואל סוטיריו ממחישה כי בבירה לא הופתעו מהמכירה הגדולה, אלא החזיקו בתוכנית מגירה סדורה שאפשרה נחיתה רכה ל'יום שאחרי'. סוטיריו מגיע עם המשימה הברורה להיכנס לנעליים הגדולות שהותיר דון בשליש הקדמי, ובצוות המקצועי מקווים כי השילוב שלו עם מרקו רקוניאץ' יהווה את הפתרון לעוצמה ההתקפית שחיפשו בטדי.

אקווה אשטה (רדאד ג'בארה)

בלם הקבוצה, יונתן לייש, שהפך לאחד השחקנים היציבים ביותר במערך האחורי, התייחס למפגש הקרוב: "כל כך כיף לנצח בטדי סוף סוף. האווירה והשמחה הזו נותנים לנו חיים ואנחנו חייבים להמשיך עם זה. אין תירוצים, גם מול יריבה בפורמה. שמירה על רשת נקייה היא הבסיס להכל ואני שמח לקחת בזה חלק. נהדר לראות את הילדים ביציע בשעות המשחק המוקדמות, ואנחנו מחכים לכולכם בשישי". לייש, יחד עם אופק נדיר שממשיך להרשים כמגן שמאלי, יהיו אמונים על בלימת ההתקפה המהירה של האורחת.

היריבה הקשה וההפנינג ביציע

על היריבה מפתח תקווה, שנמצאת בעונה מצוינת ונאבקת על מקום בפלייאוף העליון, אמרו במועדון: "מדובר באחת הקבוצות המאומנות והמסוכנות בליגה, הם בנו קבוצה נהדרת העונה. המפתח יהיה בבלימת הרביעייה הקדמית שלהם, במיוחד מארק קוסטה שנמצא בכושר שיא ורועי דוד הצעיר. שחקני הכנף שלהם, קליי וסונגה, מהירים מאוד ויודעים לייצר מצבים מכלום. נצטרך לדעת לשבש להם את הנעת הכדור המסודרת וללחוץ במקומות הנכונים”.

זיו אריה (שחר גרוס)

המשחק יחל בשעה 14:00, שעה נוחה במיוחד למשפחות, כאשר המועדון רואה במפגש הזדמנות לייצר דחיפה של הקהל, שתהיה האקס פקטור מול הכחולים. המועדון יקיים "מיני פאן זון", שם ימתין לאוהדים הקפטן אווקה אשטה לסלפי וחתימות. כחלק מהרצון למלא את היציעים, המועדון ממשיך במבצע של 140 ש"ח בלבד לשלושת משחקי הבית הקרובים (הפועל פ"ת, מכבי חיפה, עירוני ק"ש), והכניסה לילדים וילדות עד גיל 8 משתי הקבוצות תהיה בחינם.