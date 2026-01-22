"לרוס קסטין אין מושג בכדורגל, הסיפור שלו הזוי"

מכבי נתניה חווה עונה די מטלטלת מבחינתה. אחרי הפיטורים של יוסי אבוקסיס, מונה רוני לוי בתקווה להצעיד את הקבוצה לפלייאוף העליון. פודי חלפון, שחקן העבר של היהלומים התראיין ל’שיחת היום' בערוץ ONE על מצב הקבוצה.

מה דעתך על הדברים שאמר רוס קסטין בפודקאסט?

”הופתעתי. אין לו מושג בכדורגל. נראה שאנשים אומרים לו מה לומר. יש לו אנשים שמנהלים לו את הקבוצה והוא כמובן שאיש עסקים ורוצה למכור שחקנים מהאקדמיה, קל לדבר, אבל האוהדים כולם צוחקים. אומרים ‘אנחנו נחכה 20-30 שנה עד שיבנה מערכת שתתמודד על אליפות?’, דברים שאנשי כדורגל לא מדברים על זה בכלל. הזוי הסיפור שלו. כל בעלי המועדונים בארץ, למה אנחנו צריכים לקבל את העונש הזה? הוא אומר שיזרים כסף בעתיד, מה זאת אומרת? עוד לא הזרמת כסף? הוא אומר שיבנה קבוצה טובה, איך יבנה קבוצה טובה אם כל שחקן טוב נמכר?”.

אז יצאת מאוכזב?

”אני לא יכול לומר יותר מדי כי אני לוקח ללב ויכול לפעמים לפלוט מילים שאסור לומר אותן. אני כנראה לוקח יותר מדי ללב, אני רואה את מה שקורה בקבוצה ואומר ‘מסכן רוני לוי’. התחיל כבר חלון העברות לפני שבועיים, תנו לו צ’אנס עם איזה שניים שלושה שחקנים טובים. כל הקבוצות מתחזקות, רק נתניה מוכרת שחקנים. דיברתי גם עם ראש העיר ואמרתי לו שבסוף זה ייפול על הראש שלו. רוני לוי אחד המאמנים הטובים, אבל מה הוא יכול לעשות?”.

רוס קסטין (רועי כפיר)

מה אתה רוצה שראש העירייה החדש יעשה?

”אני לא בא בטענות לאבי סלמה חלילה, אני מאיר את פניו, אני מדבר איתו כל הזמן והוא אחד האוהדים השרופים של נתניה והוא לא פחות ממני לוקח ללב. אני יודע שהוא יעשה את הדברים הנכונים בסוף”.

מה יהיה במשחק עם מכבי חיפה בשבת?

”רוצה להאמין שנתניה תנצח. אנשים חושבים שאם הם ניצחו 1:4 את מכבי ת”א אז הסיפור שונה. כל משחק מתחיל ב-0:0 וכל משחק זה משהו חדש. יכול להיות שמכבי חיפה תמשיך באותה יכולת ויכול להיות שלא”.

תוצאה?

”רוצה להאמין שתיקו או ניצחון של נתניה, 1:2 למכבי נתניה”.