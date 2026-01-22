יום חמישי, 22.01.2026 שעה 15:35
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

"אם לא פגעו עם סוטיריו, הפועל י-ם תהיה בבעיה"

מישל דיין ב"שיחת היום": "מסקרן לראות איך ישתלב סוטיריו. סדריק דון? אובדן משמעותי וחסרה רגל מסיימת, מקווה שפגעו עם הרכש". וגם: הפועל פ"ת

|
רואל סוטיריו (באדיבות המועדון)
רואל סוטיריו (באדיבות המועדון)

האם הפועל ירושלים מסוגלת לשרוד בליגת העל? הקבוצה של זיו אריה במקום הלפני אחרון גם אחרי שגברה 0:2 על עירוני טבריה בניצחון הליגה הראשון שלה מאז אמצע דצמבר. אבל האדומים מהבירה גם איבדו את הכוכב שלהם, סדריק דון, שעבר למכבי חיפה, בעוד רואל סוטיריו הצטרף. אז לאן הולכת העונה של הפועל ירושלים? אגדת המועדון, מישל דיין, דיבר על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איך אתה רואה את הפועל ירושלים בעידן שאחרי סדריק דון ואחרי ההחתמה של סוטיריו?
”אני מאוד מקווה שפגעו עם שחקני הרכש, באמת חסר להפועל רגל מסיימת והיא איבדה שחקן משמעותי. מחר מחכה לה יריבה מצוינת וקשה (הפועל פ”ת). בד”כ הפועל ירושלים פחות יוזמת ויותר מסתגרת ובמשחק הדברים יהיו שונים. הפועל פ”ת עושה עונה מצוינת עם כדורגל שמאוד כיף לצפות בו”.

אז הפועל פ”ת פייבוריטית?
”אני חושב שכן”.

כמה אוהדים הפועל תביא?
”אני חושב שסביבות ה-1,000”.

אוהדי הפועל ירושלים (עמרי שטיין)אוהדי הפועל ירושלים (עמרי שטיין)

אז הפועל פ”ת תרגיש בבית בטדי.
”לא יודע אם להרגיש בבית, אבל היא תביא קהל. זו שעה טובה של משפחות”.

מה המזג אוויר הצפוי מחר בירושלים?
“היום קצת יותר השתפר, אתמול היה ממש קר, אם יהיה גשם אולי גם זה ישפיע על נוכחות הקהל, אני מקווה שלא ושיגיע קהל לתמוך כי זה משחק מאוד משמעותי להפועל ירושלים. במשחק האחרון זיו (אריה) נהג נכון ואני משוכנע שהוא ימשיך עם זה. ראינו קבוצה הרבה יותר אגרסיבית ונחושה”.

גם פ”ת עובדת.
”וגם יש לה יותר איכות, חלק קדמי מצוין, תכליתי ומשמעותי. יש שם ארבעה חמישה שחקנים שהם במספרים של חמישה שישה שערים. היא מאוד מאוזנת בחלק ההתקפי והפועל לא תרצה לפספס מחר נקודות”. 

תוצאה?
“משחק קשה, אני רוצה שהפועל תנצח, אבל אני חושש מהמשחק. מה שמסקרן אותי זה איך ישתלב סוטיריו, כי אם בזה לא פגעו, הפועל ירושלים בבעיה”.

