יום חמישי, 22.01.2026 שעה 12:01
כדורגל עולמי  >> מונדיאל 2026
מונדיאל 2026 26-27
 בית 1 
00-00מקסיקו1
00-00דר' אפריקה2
00-00דרום קוריאה3
 בית 2 
00-00קנדה1
00-00קטאר2
00-00שווייץ3
 בית 3 
00-00ברזיל1
00-00מרוקו2
00-00האיטי3
00-00סקוטלנד4
 בית 4 
00-00ארה"ב1
00-00פרגוואי2
00-00אוסטרליה3
 בית 5 
00-00גרמניה1
00-00קוראסאו2
00-00חוף השנהב3
00-00אקוואדור4
 בית 6 
00-00הולנד1
00-00יפן2
00-00טוניסיה3
 בית 7 
00-00בלגיה1
00-00מצרים2
00-00איראן3
00-00ניו-זילנד4
 בית 8 
00-00ספרד1
00-00קייפ ורדה2
00-00ערב הסעודית3
00-00אורוגוואי4
 בית 9 
00-00צרפת1
00-00סנגל2
00-00נורבגיה3
 בית 10 
00-00ארגנטינה1
00-00אלג'יריה2
00-00אוסטריה3
00-00ירדן4
 בית 11 
00-00פורטוגל1
00-00אוזבקיסטן2
00-00קולומביה3
 בית 12 
00-00אנגליה1
00-00קרואטיה2
00-00גאנה3
00-00פנמה4

פרשת טראמפ תגרום להחרמת המונדיאל?

הצהרת נשיא ארה"ב על רצונו לספח את גרינלנד עוררה זעם גדול. בגרמניה שוקלים להחרים את הטורניר בקיץ וגם החרמה של ספרד, צרפת, אנגליה ואחרות עלתה

|
דונלד טראמפ וגביע העולם (IMAGO)
דונלד טראמפ וגביע העולם (IMAGO)

חמישה חודשים בלבד לפני פתיחת מונדיאל 2026, בפיפ״א מתחילים לגלות דאגה אמיתית מחזית לא צפויה שעלולה לטלטל את אירוע הכדורגל הגדול בעולם. הטורניר שייערך בארה״ב, קנדה ומקסיקו ויכלול לראשונה 48 נבחרות, עומד במוקד סערה פוליטית מתפתחת - עם איום ממשי על השתתפותן של נבחרות אירופיות בכירות.

במרכז הסיפור עומד נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שהצית מתיחות בינלאומית בעקבות הצהרותיו בנוגע לרצון לספח את גרינלנד לארה״ב, בטענה ל״ביטחון לאומי״. הדברים עוררו זעם בדנמרק, באיחוד האירופי ובנאט״ו, והובילו להסלמה דיפלומטית רחבה.

מי שהעלה את רף הלחץ על פיפ״א היה הפוליטיקאי הגרמני, יורגן הארדט, חבר המפלגה הנוצרית-דמוקרטית ומקורב לקנצלר פרידריך מרץ. בראיון לעיתון הגרמני ‘בילד’ הוא לא פסל תרחיש קיצוני במיוחד: “ביטול או חרם על הטורניר יישקלו רק כמוצא אחרון, אם זה מה שיגרום לנשיא טראמפ לחשב מסלול מחדש בנושא גרינלנד”.

דונלד טראמפ וגדונלד טראמפ וג'אני אינפנטינו (IMAGO)

האיום הגרמני אינו סמלי בלבד. גרמניה, אלופת עולם ארבע פעמים (1954, 1974, 1990 ו־2014), היא אחת הנבחרות המשפיעות והאטרקטיביות ביותר בכדורגל העולמי. היעדרות שלה מהמונדיאל עלולה לגרום לפגיעה כלכלית עצומה בפיפ״א ובמדינות המארחות, ולפתוח פתח לגל חרמות רחב יותר.

המתיחות אינה נעצרת בכדורגל. ממשל טראמפ כבר הטיל מכסים של 10% על שמונה מדינות אירופיות, בהן גרמניה, צרפת ודנמרק, בשל התנגדותן לתוכנית הסיפוח. בתוך ארה״ב עצמה נרשמות מחאות, פשיטות הגירה ומתיחות פנימית, אך במקביל נמשכות ההכנות לאירוח חגיגת הכדורגל הגדולה של הקיץ.

מי שהצית דיון פומבי נוסף הוא פירס מורגן, הנחשב לידיד אישי של טראמפ. למרות הקשר ביניהם, מורגן הציע ברשתות החברתיות רעיון נפיץ במיוחד: השעיית השתתפותן של נבחרות כמו אנגליה, צרפת, ספרד, גרמניה, איטליה והולנד. “היעדרות של שמונה מתוך עשר הפייבוריטיות יכולה לעורר עניין אמיתי”, כתב באמירה שנתפסה יותר כפרובוקציה, אך עוררה הדים רבים.

שחקני נבחרת גרמניה (רויטרס)שחקני נבחרת גרמניה (רויטרס)

הרעיון של חרם אינו חדש, ובשבועות האחרונים נשמעו רמיזות דומות גם מצד דמויות בכירות בכדורגל הגרמני ומאמנים ותיקים בזירה הבינלאומית. בשלב זה הכול עדיין בגדר ספקולציה, אך אם האיומים יהפכו למעשים, פיפ״א, בראשות ג’אני אינפנטינו, תעמוד בפני דילמה חסרת תקדים.

הכדור עדיין במגרש הפוליטי. אך אם ברלין תחליט לממש את האיום - מונדיאל 2026 עלול לאבד כמה מהכוכבים הגדולים שלו עוד לפני שריקת הפתיחה.

