זרגרי יעבור לרומניה, בית"ר תערער על העונש?

אביאל זרגרי הגיע היום (חמישי) לבית וגן בכדי להיפרד משחקני בית”ר ירושלים ומהצוות המקצועי של הקבוצה. השחקן, שהוחתם בקיץ האחרון לקדנציה שנייה בקבוצת נעוריו, החליט לבקש לעזוב לאור העובדה שהוא לא נמצא בתוכניות המקצועיות של הקבוצה.

בבית"ר איחלו בהצלחה לקשר המוערך ומאמינים שהוא יצליח ברומניה לשם הוא עובר לשחק, בקבוצת הרמנשטאדט מהמקום ה-15. בתוך כך, במועדון עדיין לא נרגעו מהחלטת בית הדין להעניש את הקבוצה בעוד משחק ללא קהל חוץ, שיושת ככל הנראה על המשחק הראשון בפלייאוף העליון.

האם בית”ר תערער על העונש?

בבית"ר ירושלים עדיין לא יודעים האם הם הולכים למהלך של ערעור מכיוון שאין להם כרגע שום טיעון מיוחד להביא לערעור, זאת לאחר שכבר הציגו את התוכנית למניעת אלימות וגזענות במגרשים ואת העבודה מול הקהל. לצד זה, במועדון לא מוכנים לקבל בשוויון נפש את העונש ובוחנים מה אפשר לעשות מלבד שוב לקיים שיחות עם אוהדים ולבצע אכיפה עצמאית נגד אוהדים פורעים ביציע.

אוהדי בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)

"לא ייתכן שעוד משחק יהיה ללא הקהל שלנו בחוץ, אנחנו במאבק בצמרת, כל משחק חשוב, אנחנו רוצים את האוהדים איתנו ולא יכול להיות שבכל פעם בקלות כזו מרחיקים אוהדים שלנו מהמגרשים, זה בהחלט פרמטר משפיע ואנחנו לא מוכנים לקבל את זה", אומרים בבית"ר.

לצד זאת, ברק יצחקי מתמקד אך ורק במשחק מול מ.ס אשדוד. לרשותו סגל מלא ולצד ההתלהבות מצד האוהדים על העפלה למקום הראשון, המאמן והמנהל המקצועי אלמוג כהן כבר ערכו שיחות עם השחקנים במטרה להוריד אותם לקרקע, כשהגישה היא ברורה: "נישאר צנועים, אנחנו רק באמצע הדרך, יש לנו עוד הרבה עבודה והרבה מה להוכיח".