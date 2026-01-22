יום חמישי, 22.01.2026 שעה 12:03
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
3811-3316מכבי אחי נצרת1
3214-2616מכבי נווה שאנן2
3119-3616מ.ס. טירה3
2816-2516הפועל כרמיאל4
2713-2316מכבי אתא ביאליק5
2722-2816הפועל ב.א.גרבייה6
2220-2016הפועל בית שאן7
2123-1916בני מוסמוס8
1817-1616הפועל מגדל-העמק9
1822-1516צעירי אום אל פאחם10
1831-2016עירוני נשר11
1535-1916צעירי טמרה12
1426-2216הפועל עראבה13
1428-1816הפועל טירת הכרמל14
1029-1016מכבי נוג'ידאת15
227-1916הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
4212-4016מכבי קרית גת1
2819-2116מ.ס. דימונה2
2716-2516מ.כ. צעירי טירה3
2520-2916מכבי יבנה4
2421-2716מ.כ. ירושלים5
2426-2416בית"ר יבנה6
2320-2016שמשון תל אביב7
2225-2916מכבי עירוני אשדוד8
2121-2116מ.כ. כפ"ס9
2124-2016מכבי קרית מלאכי10
1925-2716מ.כ. חולון ירמיהו 11
1927-1916הפועל הרצליה12
1816-1416הפועל אזור13
1632-1516הפועל ניר רמה"ש14
1430-1316הפועל מרמורק15
1326-2016בית"ר נורדיה ירושלים16

קרב הטיטאנים? הפועל הרצליה תארח את רמה"ש

המחזור ה-17 בליגה א' דרום: שתי הקבוצות, שהתחזקו לאחרונה, ינסו לברוח מהתחתית הבוערת. מכבי קריית גת מוליכת הטבלה תתארח אצל מ.כ ירמיהו חולון

|
שחקני הפועל ניר רמת השרון (יונתן גינזבורג)
שחקני הפועל ניר רמת השרון (יונתן גינזבורג)

המחזור ה-17 בליגה א' דרום נוחת עלינו ובגדול. כבר הערב (חמישי) יתקיים לו המפגש שיפתח אץ המחזור, כשמ.כ ירמיהו חולון תארח את המוליכה, מכבי קריית גת. יתר המשחקים, שבעה במספר, יתקיימו מחר. במוקד: הפועל הרצליה שתפגוש את הפועל ניר רמת השרון. מעבר לכך, הפועל מרמורק תתמודד מול הפועל אזור ומכבי עירוני אשדוד תארח את מ.כ כפר סבא.

מ.כ. ירמיהו חולון – מכבי קריית גת (הערב, חולון חדש, 16:45)

הקבוצה הכי לא צפויה תפגוש את המוליכה, שקשה מאוד להבקיע נגדה במשחקי החוץ שלה. שחקניו של רומן זולו ספגו רק שני שערים(!) מתוך 12 סך הכל העונה בחוץ. חולון ידועה כקבוצה עיקשת ובממוצע, בשנים הארונות, מוציאה יותר תוצאות תיקו מאשר ניצחונות או הפסדים. קריית גת תצטרך להיות זהירה מאוד מול המקומיים, שכבר עשו צרות לאלו מהצמרת הגבוהה.

שחקני קריית גת (יונתן גינזבורג)שחקני קריית גת (יונתן גינזבורג)

מכבי עירוני אשדוד – מ.כ כפר סבא (שישי, הסינתטיקו באשדוד, 13:00)

קרב בין שתי קבוצות אוהדים. בסיבוב הקודם, באצטדיון לויטה, כפר סבא עשתה כל שעלה על רוחה והיא השיגה ניצחון עם 0:3 ענק לעיניי הקהל הססגוני שלה. גם הפעם, אפשר לומר זאת בזהירות, יחסי הכוחות ברורים. רוי מליקה צפוי לשחק מול האקסית, אותה עזב ממש לא מזמן וכפר סבא חייבת לצאת לדרך חדשה כי המצב לא מזהיר. באשדוד? מחכים לבוא היום של פירוק העמותה.

גל שלהבת וקהל מ.כ כפר סבא (יונתן גינזבורג)גל שלהבת וקהל מ.כ כפר סבא (יונתן גינזבורג)

הפועל הרצליה – הפועל ניר רמת השרון (שישי, אצטדיון טוטו הרצליה, 13:30)

מפגש מסקרן בין שתי קבוצות שהתחזקו לאחרונה, בין אם בעמדת המאמן ובין אם בשחקני שדה איכותיים. כ-12 דקות מפרידות בין גרונדמן לאצטדיון טוטו הרצליה, שיארח הקבוצות. המקומיים התחזקו בדני רוזנבליט, יובל פרידמן, רועי גוטליב ואגם חנן. רמת השרון, לעומת זאת, קיבלה את עומרי בן הרוש, שחקן ההגנה של הפועל כפר שלם, ממנה הושאל.

בן הרוש הוא לא השחקן היחיד שהגיע לרמת השרון, שמנסה לצאת מהבוץ אליו נקלעה נוכח הבעיות הכלכליות שהשאירו ראשי המועדון הקודמים. בקבוצה דרוכים, הרי הם רק שתי נקודות מעל הקו האדום ושלוש נקודות מתחת להפועל הרצליה, שכבשה רק שמונה שערים (מתוך 19 סה"כ) במשחקי הבית שלה. רמת השרון בחוץ? ניצחון בודד וארבע נקודות לעת עתה.

שחקני הפועל הרצליה (יונתן גינזבורג)שחקני הפועל הרצליה (יונתן גינזבורג)

יתר מועדי משחקי המחזור

בית"ר נורדיה ירושלים – מכבי יבנה (שישי, עמק הארזים 2 ירושלים, 12:15)

מ.ס דימונה – שמשון תל אביב (שישי, דימונה, 12:30)

מכבי קריית מלאכי – מ.כ צעירי טירה (שישי, 'נינו' קריית מלאכי, 12:30)

בית"ר יבנה – מ.כ ירושלים (שישי, אצטדיון טוטו יבנה, 12:35)

הפועל מרמורק – הפועל אזור (שישי, וייסגל סינתטי רחובות, 13:15)

