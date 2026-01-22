יום חמישי, 22.01.2026 שעה 15:35
"דרישות המנהלת מחבלות בהעברת החוק"

ח"כ יוליה מלינובסקי, שיזמה את החוק בו העונש על זריקת אמצעי פירוטכניקה עשוי להגיע עד 3 שנות מאסר: "אם מישהו יורחק אפילו לשבוע, לא יזרוק שוב"

אבוקות על הדשא (ראובן שוורץ)
אבוקות על הדשא (ראובן שוורץ)

הוועדה לביטחון לאומי אישרה בשבוע שעבר לקריאה ראשונה את הצעת חוק איסור אלימות בספורט, הכוללת החמרת ענישה על יידוי אמצעי פירוטכני באירועי ספורט. לפי נוסח החוק שאושר, העונש על זריקת אמצעי פירוטכני עומד על עד שלוש שנות מאסר, אולם במנהלת הליגות בכדורגל דורשים לקבוע עונש מינימום של שלוש שנות מאסר בפועל. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי עלתה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

איך את רואה את הדרישה של המנהלת?
”הם לא דיברו איתי פעם אחת. הם צריכים לדבר עם יוזמת החוק וזה חוק שלי. הם בכל הישיבות תמכו בכל מה שהצגנו בוועדה. אם מנהלת הליגה רוצה לחבל בכך שהחוק יעבור בקריאה שנייה שלישית בכנסת, הם מוזמנים להמשיך עם הדרישות שלהם”.

יש אוהד הפועל ת”א שנתפס מבריח 150 אבוקות לדרבי. המשטרה דרשה הרחקה של שלוש שנים, בסוף היום הוא קיבל הרחקה ל-120 יום בלבד.
”החוק כבר עבר בכל התחנות הנדרשות בכנסות. זאת אומרת שמליאת הכנסת עוד מעט תצביע לקריאה שנייה ושלישית לחוק. גם אחרי זה ראיתי אותם בזום והם לא פצו פה, עם כל הכבוד שהם זועמים כרגע, היו להם אפשרויות לעשות זאת בזמן ובמקום המתאים”.

ארז כלפון (חגי מיכאלי)ארז כלפון (חגי מיכאלי)

“דבר שני, החוק שלי מתייחס לזריקת פירוטכניקה על המגרש. זה שנפצע מישהו וזה חמור, גם אם זה ברחוב, זה לא החוק. החוק אומר שזריקת פירוטכניקה בזמן משחק מסכנת אוהדים וגם את השחקנים. בשביל זה יושבים ומדברים עם המנהלת, שהבטיחו לי שהשופטים יקבלו עדכון והכוונה. יש מה לעשות, אבל זה לא אומר שכל מה שעושים הוא מלכתחילה לא טוב. האם המנהלת עושה הסברה מול אוהדים? האם עובדים מול הקהל?”

“צריך לנסות את מה שאני מציעה, ואם לא טוב אז נתקן”

מה הבעיה להחמיר את הענישה?
“אני זועמת כי את כל זה היה אפשר למנוע. אם מישהו רוצה שהחוק שלי לא יעבור שיגיד חוק משלו, אבל כרגע יש תמיכה מלאה לחוק, כולל הקואליציה. אני חברה אחת מ-120 ועשיתי עבודה שלא עשו פה שנים. אם זה לא מספיק, קודם כל תנו לזה צ’אנס. אני רוצה לראות שמישהו יזרוק פירוטכניקה ויקבל שבוע הרחקה, אז בוא נדבר. אני מכירה גם שרים שעושים מהדברים האלה שואו. אז עם כל הכבוד לכל המתלהמים, בוא ננסה את מה שאני מציעה, ניתן ניסיון, לא טוב, נתקן”.

מתי זה יעבור קריאה שנייה ושלישית?
”זה היה אמור להיות השבוע. זה כבר מונח על שולחן הכנסת, אולי בשבוע הבא”.

