"התנגדתי למיקום של טרנר, מה יקרה כשיוגדל?"

אם לא די בכך שהקבוצה שלהם ירדה השבוע אחרי תקופה מהמקום הראשון בליגת העל, אוהדי הפועל באר שבע מתלוננים לאחרונה על דו”חות חניה רבים שהם סופגים לאחרונה במהלך משחקי הקבוצה. חבר מועצת העיר באר שבע, אמנון כהן, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

אתה בראש המתנגדים לקנסות. שתף אותנו מה אתה עושה ומה אמרו לך בעיריית ב”ש.

”לפני הכל אני אוהד הקבוצה. אני מגיע עם הילדים שלי שנים למגרש. לגופו של עניין, קיבלתי כמה פניות מאוהדים שחוטפים קנסות של 500 שקלים לקינוח בסוף כל משחק”.

איפה הם חונים?

”אני לא מדבר על אנשים שמפריעים לתנועה, אני מדבר על אנשים שאולי לא חונים כחוק, אבל זה אנשים שאין להם איפה לחנות, ובסוף כולם מקבלים דוחו”ת. אין טעם לשלוח פקחים, זה לא בציר ראשי, זה לא בכביש ראשי, זה בשכונה שסמוכה למתקן. זה לא מפריע לאף אחד, לא חוסם תנועה ולא מפריע לדיירים באזור, צריך להפעיל שיקול דעת באירועים המוניים. אנשים לא באו סתם לחסום כביש. יותר מזה, המתקן נבנה ע”י עיריית ב”ש, הקבוצה קיבלה את המתקן יחד עם החניות שלה, וכשאני מגיע למגרש אני רואה שהחניות ריקות כי מוכרים אותם בתשלום. אז אם החניות ריקות, למה בכלל לתת דוחו”ת לאלו שחנו רחוק? מה המסר לאוהדים?”

אוהדי הפועל באר שבע (חגי מיכאלי)

דיברת עם רוביק דנילוביץ’?

”פעמיים. שאלתי אותו למה צריך את הפקחים האלה. זה הכל עניין של מי שעומד בראש המערכת. אם יש ראש עיר שיגיד שיתנו דוחו”ת לאנשים אז יתנו. בהרבה אירועים המוניים נותנים לאנשים לחנות ככה. אז מה בא פקח נותן קנסות? מפעילים שיקולי דעת באירועים המוניים, למה באצטדיון לא? בכלל כל המיקום של האצטדיון אני התנגדתי אליו, אני רציתי שיוקם ליד נחל ב”ש, ליד הרכבת. גם וסרמיל דרך אגב, היית יכול להגיע אליו מארבעה כיוונים. באצטדיון הזה נמצא בפינת העיר, ואוהדים מגיעים אליו מציר וחצי. מה יקרה כשיגדילו את האצטדיון? זה רק יחמיר. אמרתי לראש העיר שיש מתחם חול גדול מאחור, שצריך לשטח אותו ולהפוך אותו לחניה גדולה ומסודרת. רוצים שאוהדים יבואו ואז מחלקים דוחו”ת”.

איך אתה רואה מקצועית את מצב הקבוצה?

”יש לי קצת בעיה בזמן האחרון שזיהיתי שזה לא זה. החשש שלי שקוז’וק קצת מתקשה לקרוא את המשחק תוך כדי. אי אפשר לבוא עם חילופים מהבית כי קבוצות לומדות אותנו. בכר היה אלוף בדברים האלה של לשנות מערכים תוך כדי משחק, לא משנה עם איזה הרכב עלית. פה אני לא רואה שינויים, יש קבוצה טובה, יש מומנטום ואפשר לקחת אליפות. צריכים להביא במאני טיים את השחקנים לשיא ואני אומר לקוז’וק שיבוא יותר יצירתי, שיתאים את עצמו יותר ליריבים, ויהיה אפשר לעשות את זה. אנחנו בעונה טובה ועם יותר חוזק מנטלי זה אפשרי”.