ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

"מכבי ת"א בינונית וחלשה, פחות טובה מחיפה"

אוהד הצהובים רז שכניק דיבר ב"שיחת היום": "יש מערכת שלא יודעת לבדוק את עצמה ולהכיר בטעויות, זו הקבוצה החלשה ביותר מאז ימי גולדהאר הראשונים"

|
שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב בכדורגל תתארח הערב (חמישי) ב-19:45 אצל פרייבורג במסגרת הליגה האירופית. בנוסף, מכבי תל אביב בכדורסל תארח ב-21:05 את פנאתינייקוס. לקראת המשחקים, כתב ידיעות אחרונות ואוהד הקבוצה, רז שכניק, דיבר בתוכנית ”שיחת היום” של ONE.

האם בגמר נועם בטן זייף בשיר הגמר?
”נועם זמר מדויק, הוא המנוסה ביותר שם ואחרי שלא הצליח בסיבוב קודם הוא בא בשל מאוד, היה ברור שהוא ייקח”.

נתחיל מהכדורגל.
”מכבי תל אביב הייתה חייבת לפטר את לאזטיץ’ ולהביא מאמן לעונה הבאה. זה לא רק אימון, זה גם יכולת מקצועית ומעטפת בחדר ההלבשה, ברור שגם מקצועית מכבי לא במאבק האליפות וזה בסדר אחרי שנתיים טובות. השאלה איך לוקחים את השנה הפחות טובה ולומדים ממנה הלאה. אני מניח שהאופציה היחידה היא להביא מאמן וכנראה שאי אפשר להביא מאמן אחר”.

זז'רקו לאזטיץ' (עמרי שטיין)

אם לא מצאו עד עכשיו מאמן זה כשל של מי שצריך לעשות את זה.
”מכבי השנה, כולל ההנהלה, לקטה בקצר. יש מערכת שלא מספיק יודעת לבדוק את עצמה ולהכיר בטעויות שלה. זה קרה כבר למכבי ת”א בעונות הראשונות עם ג’ורדי. היהירות הזו הגיעה עוד פעם, גם המחשבה על 12 שנים בלי הפסד בדרבי הביאה מחשבה שאנחנו כל יכולים. מכבי קבוצה בינונית וחלשה, פחות טובה ממכבי חיפה היום ואולי החמישית שישי בטיבה בארץ, זו הקבוצה הכי חלשה שאני זוכר מאז ימי גולדהאר הראשונים”.

מי שובר שוויון היום במכבי?
”אין. למה אני מדבר על יהירות? קניקובסקי, תורג’מן, זהבי. איפה התחליפים? במקום לתת לזהבי עוד עונה”.

היית מחזיר את זהבי לתפקיד מקצועי?
”אני לא יודע אם הוא רוצה, אבל מה שהוא ירצה במכבי אני אתן לו”.

ערן לא במכבי כי מכבי לא רצתה אותו. אותי מדאיג שאני שומע גורמים בכירים במועדון שאומרים שאם היו משאירים את קניקובסקי, למקין וכו’, היו מסתבכים עם הפייר פליי, אבל זה שקר כי מכבי השנה במכירות ברווח של שישה מיליון אירו. זה מה שהכי מדאיג אותי, שמכבי מתחילה להמציא סיבות שלא קיימות.
”בדיוק היהירות. קניקובסקי אולי השחקן הכי חשוב של מכבי שנה שעברה, שלא נדבר על הקשר עם האוהדים. איך נותנים לשחק כזה ללכת? אם זה לא יהירות מה זה? זה משבר שאני לא זוכר הרבה שנים, אני מקווה שלפני הדרבי יבוא מאמן, כי אם לא הפועל יכולה לצאת עם תוצאה שתמתיק את ה-12 שנים”.

ערן זהבי (רדאד ג'בארה)

איפה אתה יותר סובל? בכדורגל או כדורסל?
”נראה לי שבכדורגל. בכדורסל כולם מבינים שזו השנה של הפועל. אי אפשר להתמודד עם הכסף הגדול הזה. בסך הכל מכבי התחברה, חסר לה הכוכב הכי גדול שזה לוני ווקר, אבל בלעדיו אני לא יודע אם אפשר לנצח את פנאתינייקוס”.

מה יהיה הערב?
”צמוד, לפה או לפה. אם ווקר היה משחק הייתי אומר מכבי בוודאות”.

מה קטש צריך לעשות?
”קטש צריך להישאר לעוד שנתיים לפחות קודם כל. דבר שני, חסר סנטר. איפה הסנטר? מכבי לא תגיע לגמר הפלייאוף הישראלי ככה”.

עודד קטש (חגי מיכאלי)

ובכדורגל כמה יסתיים?
”אני זוכר שבימים של ג’ון פנטסיל עלינו לשחק בגרמניה והפסדנו 5:1, אני חושב שהתוצאה הערב הולכת לכיוון לא נעים, אבל אני מקווה שאני טועה”.

