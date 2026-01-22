יום חמישי, 22.01.2026 שעה 21:36
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
73%1782-191022הפועל ת"א1
68%1755-180722פנרבחצ'ה2
65%1950-211623מונאקו3
65%1907-201623ריאל מדריד4
65%1940-199323ברצלונה5
65%1963-207323ולנסיה6
65%1915-204423אולימפיאקוס7
61%1943-200823פנאתינייקוס8
57%1885-202723ז'לגיריס9
57%1963-199123הכוכב האדום10
48%1900-189323וירטוס בולוניה11
48%1985-195823אולימפיה מילאנו12
43%2021-196823דובאי13
39%2128-205923מכבי ת"א14
35%2085-200023באסקוניה15
35%1922-181423באיירן מינכן16
32%2036-197522פאריס17
30%2046-181523פרטיזן בלגרד18
26%2017-182123ליון וילרבאן19
25%2056-191124אנדולו אפס20

רבע 2, 04:13: מכבי ת"א - פנאתינייקוס 31:34

יורוליג, מחזור 24: קצב טוב ואווירה מחשמלת בהיכל, כאשר היוונים פתחו חזק יותר אך החבורה של קטש ידעה לחזור לעניינים. סורקין וקלארק בולטים בצהוב

|
איפה לונדברג עם הכדור (רועי כפיר)
איפה לונדברג עם הכדור (רועי כפיר)

עוד לא אבדה תקוותם, אך עם הפסד נגד היוונים סיכוייה של מכבי ת”א להגיע לפליי אין לא יהיו גבוהים במיוחד. הצהובים מארחים בשעה זו את פנאתינייקוס וארגין עתמאן למפגש לוהט ביד אליהו, שיכול לבשר לנו לאן הרוח של העונה הנוכחית של החבורה של עודד קטש נושבת, זאת במסגרת המחזור ה-24 של היורוליג, ליגת הכדורסל הבכירה ביבשת הישנה.

הצהובים פתחו את השבוע היווני הכפול שלהם ברגל שמאל, כשהפסידו 100:93 לאולימפיאקוס באתונה, במשחק בו הם אומנם הצליחו לחזור מפיגור של 24 נקודות, אך בסופו של דבר לא ידעו לתרגם זאת לניצחון. מכבי ת”א רוצה לשמור העונה האירופית שלה בחיים, והיא יודעת שניצחון מול פאו הוא בגדר חובה על מנת להישאר במרחק סביר מהמקומות המובילים לפליי אין.

מהצד השני, סוללת הכוכבים שלעתמאן לא עומדת בציפיות עד כה העונה, כשעל אף התקציב הגבוה ומשכורות העתק שהיא משלמת לשחקניה, היא נמצאת במקום ה-8 בטבלה בלבד. למרות זאת, היוונים נמצאים במרחק משחק אחד בלבד מהמקום השני, ושני משחקים מהפועל ת”א המוליכה. ביום שלישי פאו לא התקשתה והביסה בביתה 74:93 את בסקוניה.

במפגש הראשון בין שתי הקבוצות העונה, שהתקיים בסוף חודש אוקטובר, פנאתינייקוס יצאה עם ידה על העליונה כשגברה ללא בעיות 85:99 על מכבי ת”א. מי שכיכבו אצל היוונים היו קנדריק נאן שקלע 22 נקודות, וצ’די אוסמן שסיים עם 20. אצל הצהובים ג’יילן הורד עם ניסה עם 15, אך כאמור ללא הצלחה.

אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)
אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)
עודד קטש (רועי כפיר)עודד קטש (רועי כפיר)
ארגין עתמאן (רועי כפיר)ארגין עתמאן (רועי כפיר)
גג'אמפ בול (רועי כפיר)

רבע ראשון: 20:21 לפנאתינייקוס

חמישיית מכבי תל אביב: איפה לונדברג, ג’ימי קלארק, וויל ריימן, ג’יילן הורד ורומן סורקין.

חמישיית פנאתינייקוס: טי ג’יי שורטס, ג’ריאן גראנט, ניקולס רוגקאבופולוס, חואנצ’ו הרננגומז ורישון הולמס.

היוונים פתחו טוב עם נקודות של צמד הגארדים שלהם, שורטס וגראנט, אך הורד, לונדברג, קלארק וסורקין החזירו את הצהובים לעניינים, 8:9 לאורחים. הקצב הגבוה המשיך כאשר הקבוצות החליפו סלים בתדירות גבוהה, ונקודות נוספות של סורקין העלו את מכבי ליתרון, 14:15. תמיר בלאט עלה מהספסל, ניער את קלאציאקיס ותפר שלשה נהדרת. הישראלים קלעו טוב יותר מהיוונים מבחינת אחוזים מהשדה, אך ארבע נקודות רצופות של הירוקים הורידו אותם ביתרון 20:21 להפסקה בין הרבעים.

גג'ימי קלארק מראה את האתלטיות שלו (רועי כפיר)
תמיר בלאט ורומן סורקין בשיתוף פעולה (רועי כפיר)תמיר בלאט ורומן סורקין בשיתוף פעולה (רועי כפיר)

רבע שני:

קלארק פתח את הרבע עם ארבע נקודות רצופות, וגארד אחר, בלאט, הוסיף שלשה כדי לשים את הצהובים ביתרון חמש, 22:27. פנא פספסה זריקות פנויות, עד שהגיע הרננגומז ותפר שלשה, והולמס רשם שתיים משלו כדי לגרום לעודד קטש לקחת פסק זמן.

גג'ימי קלארק עולה לסל (רועי כפיר)
וסיליס טוליופולוס עולה לזריקה (רועי כפיר)וסיליס טוליופולוס עולה לזריקה (רועי כפיר)
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
