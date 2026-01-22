הפועל טירת הכרמל תנסה לבלום את אחי נצרת

סופ"ש של כדורגל לפנינו. המחזור ה-17 בליגה א' צפון ייצא לדרך כבר הערב (חמישי), כאשר מכבי אתא ביאליק תארח באצטדיון עכו את הפועל באקה אל גרבייה (19:00). חמישה משחקים יתקיימו מחר (שישי) וצמד משחקים יינעלו המחזור במוצאי השבת. במוקד: טירת הכרמל מול אחי נצרת, בית שאן מול כרמיאל, מוסמוס מול טמרה וטירה במפגש עם אום אל פאחם.

מכבי אתא ביאליק – הפועל באקה אל גרבייה (הערב, אצטדיון טוטו עכו, 19:00)

משחק צמרת לוהט, בין שתי קבוצות שהמרחק ביניהן עומד על שתי נקודות בלבד. אחרי שתי תוצאות תיקו בדמות 0:0, שלומי דורה ושחקניו יחפשו לחזור למסלול הניצחונות. באקה אל גרבייה, לעומת זאת, מגיעה לאחר ארבעה ניצחונות רצופים ונדמה כי מוחמד עוואדי על הגל עם שחקניו. קשה להכניע את אתא ביאליק בבית, בעוד באקה עם ניצחון אחד בלבד במשחקי החוץ שלה.

שחקני מכבי אתא ביאליק (שחר גרוס)

הפועל טירת הכרמל – מכבי אחי נצרת (שישי, טירת הכרמל, 12:40)

משחק קצוות בין הקבוצה מתחת לקו האדום לזו המוליכה הטבלה. טירת הכרמל בין שתי קבוצות ליגה שהבקיעו הכי מעט שערים וספגו הכי הרבה. אחי נצרת הבקיעה הכי הרבה וספגה הכי מעט. החבר'ה של שימי פרץ מגיעים להתמודדות לאחר 1:1 חשוב מול צעירי אום אל פאחם. טירת הכרמל תצטרך להפתיע את עצמה ואת יריבתה, מול ארבעה שערי חוץ בלבד לאחי נצרת.

שחקני מכבי אחי נצרת (חג'אג' רחאל)

מ.ס טירה – צעירי אום אל פאחם (מוצ"ש, טירה, 20:00)

משחק שהוא מעבר לשלוש נקודות, לפחות מבחינתה של מ.ס טירה, שנמצאת במרחק נגיעה מהמקום הראשון, בוודאי שבשבוע הבא היא פוגשת את מכבי אחי נצרת לקרב צמרת מסקרן. עד לרגע ההוא, צריכה טירה תחילה לחלוף על פני צעירי אום אל פאחם, שדי מדשדשת בתקופה האחרונה וכבר נמצאת לה במקום השביעי, הרחק מהצמרת.

גל ברשאן, מאמן מ.ס טירה, ציין בפני ONE, לאחר הניצחון באמצע השבוע על מכבי נוג'ידאת (משחק השלמה): "כמובן כל משחק ניתן הכל, הכי קל ליפול במשחק השלמה באמצע שבוע אבל לשמחתי השחקנים הבינו את חשיבות המשחק. אני פחות מסתכל על הטבלה כרגע מבחינת מיקום, חשוב שנייצר המשכיות מבחינת וצבירת נקודות. טירה מתחילת השנה הייתה הקבוצה האטרקטיבית ביותר מבחינת הבקעת שערים, לפעמים צריך רענון מסוים בסגל ולשמחתי סלים עמאש הצטרף אלינו והעיר את כל הקבוצה מחדש ואני מקווה שנדע להמשיך".

"הפסדנו משחק לפני זה, קבוצה בכלל לא קלה נצטרך לדעת להביא את עצמינו מבכל הבחינות בשביל לצלוח את המשחק הזה בבית. יכול להיות משחק מעניין מאוד נגד אחי אבל כרגע זה רחוק, צעירי אום אל פחם לנגד עינינו ונצטרך לדעת לעבור את המשחק הזה בהצלחה", סיכם ברשאן בדבריו על מה שהיה ומה שעתיד לבוא.

מ.ס טירה (באדיבות המועדון)

יתר מועדי משחקי המחזור

הפועל מגדל העמק – מכבי נוג'ידאת (שישי, מגדל העמק, 13:00)

הפועל בית שאן – הפועל עירוני כרמיאל (שישי, בית שאן, 13:00)

הפועל עירוני עראבה – מכבי נווה שאנן (שישי, אצטדיון דוחא סכנין, 13:15)

הפועל אום אל פאחם – עירוני נשר (שישי, אצטדיון השלום אום אל פאחם, 13:20)

הפועל בני מוסמוס – מ.כ צעירי טמרה (מוצ"ש, אצטדיון השלום אום אל פאחם, 19:00)