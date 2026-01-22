יום חמישי, 22.01.2026 שעה 12:03
ספורט אחר  >> כדורעף

מכבי תל אביב צירפה את שחקן נבחרת צ'כיה

דאבליסטית הכדורעף החתימה זר שלישי. אדם בארטוש הצטרף לקבוצה לקראת שמינית הגמר האירופי: "כבוד גדול עבורי להיות חלק ממועדון שהוא משפחה גדולה"

|
אדם בארטוש (באדיבות מכבי ת
אדם בארטוש (באדיבות מכבי ת"א)

אלופת המדינה ומחזיקת הגביע בכדורעף, מכבי תל אביב, מחזקת את שורותיה לקראת המשך העונה בשחקן זר חדש עם החתמתו של הקבלן הצ'כי, אדם בארטוש (33, 1.98 מטר) אליה הוא מגיע מקבוצת פאטרה זלין מהליגה הראשונה בצ'כיה, שהיתה קבוצת הבוגרים הראשונה בה שיחק בתחילת הקריירה בה שיחק ארבע שנים לפני שיצא לשחק בליגות הבכירות באירופה, וחזר לשורותיה בתחילת העונה הנוכחית.

בארטוש ישלים את מכסת הזרים בסגל של מכבי תל אביב ויצטרף לצמד הזרים הקובנים - הקבלן סלבדור הידאלגו והמצליב ג'ורדן ביסט. בארטוש צבר ניסיון רב באירופה, כששיחק בעשור האחרון בצרפת, בפולין ובבלגיה במהלכן זכה בדאבל בצרפת בעונת 2014/15. לקבלן הצ'כי ניסיון גם במסגרת ליגת האלופות של אירופה, כשבעונת 2023/24 שיחק עם מאסיק הבלגית בשלב הבתים ורשם שם תצוגות מרשימות. בארטוש גם שיחק בעבר בנבחרת צ'כיה איתה זכה ב-2018 במדליית כסף במסגרת הגולדן ליג.

"אני שמח מאוד להצטרף למועדון הכדורעף של מכבי תל אביב", אמר בארטוש לאחר החתימה והוסיף: "זה כבוד גדול בשבילי להיות חלק ממועדון שהוא משפחה גדולה ואני מקווה לעזור לקבוצה להצליח ולהשיג את המטרות שלנו".

גל גלילי, מאמן מכבי תל אביב, אמר על הרכש החדש: "בארטוש שחקן מנוסה ושלם - יש לו יכולות טובות גם בהתקפה וגם בקבלה ובהגנה. אנחנו בצוות המקצועי מאמינים שהוא יכול להתאים לסגנון המשחק שלנו ולהשתלב במהירות כדי לעזור לנו לקראת המאני טיים של העונה בכל המסגרות"

בראשון הקרוב (25.1) תצא מכבי תל אביב לצרפת, שם תמשיך את המסע שלה בגביע האתגר בשלב שמינית הגמר, לאחר שניצחה 1:3 את נפטוכימיק בורגס הבולגרית בשלב הקודם. התל אביבים יתארחו בעיר שומון אצל הקבוצה הצרפתית המקומית. 

בעקבות החלטת ההתאחדות האירופית בכדורעף ה-CEV שלא לקיים משחקים בישראל, תשחק מכבי תל אביב פעמיים בצרפת יום אחרי יום (שלישי 27.1  ורביעי 28.1). המנצחת בסיום המפגש הכפול בין מכבי ושומון תעפיל לרבע הגמר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */