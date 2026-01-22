מכבי תל אביב צירפה את שחקן נבחרת צ'כיה

אלופת המדינה ומחזיקת הגביע בכדורעף, מכבי תל אביב, מחזקת את שורותיה לקראת המשך העונה בשחקן זר חדש עם החתמתו של הקבלן הצ'כי, אדם בארטוש (33, 1.98 מטר) אליה הוא מגיע מקבוצת פאטרה זלין מהליגה הראשונה בצ'כיה, שהיתה קבוצת הבוגרים הראשונה בה שיחק בתחילת הקריירה בה שיחק ארבע שנים לפני שיצא לשחק בליגות הבכירות באירופה, וחזר לשורותיה בתחילת העונה הנוכחית.

בארטוש ישלים את מכסת הזרים בסגל של מכבי תל אביב ויצטרף לצמד הזרים הקובנים - הקבלן סלבדור הידאלגו והמצליב ג'ורדן ביסט. בארטוש צבר ניסיון רב באירופה, כששיחק בעשור האחרון בצרפת, בפולין ובבלגיה במהלכן זכה בדאבל בצרפת בעונת 2014/15. לקבלן הצ'כי ניסיון גם במסגרת ליגת האלופות של אירופה, כשבעונת 2023/24 שיחק עם מאסיק הבלגית בשלב הבתים ורשם שם תצוגות מרשימות. בארטוש גם שיחק בעבר בנבחרת צ'כיה איתה זכה ב-2018 במדליית כסף במסגרת הגולדן ליג.

"אני שמח מאוד להצטרף למועדון הכדורעף של מכבי תל אביב", אמר בארטוש לאחר החתימה והוסיף: "זה כבוד גדול בשבילי להיות חלק ממועדון שהוא משפחה גדולה ואני מקווה לעזור לקבוצה להצליח ולהשיג את המטרות שלנו".

גל גלילי, מאמן מכבי תל אביב, אמר על הרכש החדש: "בארטוש שחקן מנוסה ושלם - יש לו יכולות טובות גם בהתקפה וגם בקבלה ובהגנה. אנחנו בצוות המקצועי מאמינים שהוא יכול להתאים לסגנון המשחק שלנו ולהשתלב במהירות כדי לעזור לנו לקראת המאני טיים של העונה בכל המסגרות"

בראשון הקרוב (25.1) תצא מכבי תל אביב לצרפת, שם תמשיך את המסע שלה בגביע האתגר בשלב שמינית הגמר, לאחר שניצחה 1:3 את נפטוכימיק בורגס הבולגרית בשלב הקודם. התל אביבים יתארחו בעיר שומון אצל הקבוצה הצרפתית המקומית.

בעקבות החלטת ההתאחדות האירופית בכדורעף ה-CEV שלא לקיים משחקים בישראל, תשחק מכבי תל אביב פעמיים בצרפת יום אחרי יום (שלישי 27.1 ורביעי 28.1). המנצחת בסיום המפגש הכפול בין מכבי ושומון תעפיל לרבע הגמר.