"ארד חייב להיות טוב, אחרת בקאלי יהרוס אותו"

כל שחקן שמגיע לסטיאווה בוקרשט יודע היטב שהמשימה שלו היא לא רק להיות טוב, לעזור לקבוצה לנצח ולכבוש את לב האוהדים, אלא בעיקר לצלוח את הפה הגדול של ג'יג'י בקאלי. הבעלים השנוי במחלוקת מפורסם בפיטורים התכופים של מאמנים ובהשתלחות שלו בשחקניו. עופרי ארד, שהצטרף השבוע לקבוצה, לא יהיה הישראלי הראשון ש"זוכה" להכיר אותו.

חובבי הכדורגל הישראלי זוכרים היטב כיצד הוא השתלח בקלמי סבן אחרי שהמגן הישראלי התקשה לעצור את רוביניו בתבוסה 4:1 לריאל מדריד ב-2006. "קלמי סבן שיחק כאילו זה היה משחק מכור", אמר אז בקאלי. "הוא עמד במרחק 10 מטרים מרוביניו במקום להיות צמוד אליו. הוא יכול לשחק רק ברומניה". מאז עברו כבר 20 שנה, אבל שום דבר לא השתנה והבוס המפורסם ממשיך לשלוט במועדון ביד רמה.

הדבר נכון שבעתיים כאשר סטיאווה, או בשמה הנוכחי FCSB, עוברת עונות לא מוצלחות כמו העונה הנוכחית. אחרי שזכתה באליפות בשתי העונות האחרונות, היא מאכזבת קשות ומדורגת תשיעית בלבד מתוך 16 קבוצות אחרי 22 מחזורים בליגה הרומנית, במרחק של ארבע נקודות מהמקום השישי ממנו עולים לפלייאוף העליון.

קלמי סבן. חטף ביקורת מהבעלים השנוי במחלוקת של סטיאווה (חג'אג' רחאל)

בליגה האירופית מדורגת סטיאווה במקום ה-27 אחרי שהפסידה בארבעה מתוך שישה משחקים וניצחה בשניים, אם כי עדיין יש לה סיכוי להעפיל לשלב הבא במפעל אם תנצח ביום חמישי הקרוב את דינמו זאגרב. הניצחון האחרון במפעל, 3:4 על פיינורד הכניס לקופת הקבוצה סכום של 450,000 אירו. בסך הכל היא הרוויחה העונה מהופעותיה באירופה סכום של 7.5 מיליון אירו ובקאלי סיפק כותרת נוספת כשהודיע שיתרום את הכסף לצדקה.

עם מי ארד יתחרה על ההרכב?

לא משנה לאן תגיע בליגה האירופית, המטרה הגדולה שנשארה לסטיאווה העונה היא לסיים בין ששת הראשונות ולעלות לפלייאוף העליון, דבר שיאפשר לה להעפיל שוב למפעל אירופי. אם לא תעשה זאת ייחשב הדבר לכישלון חרוץ ולאסון עבור המועדון, מכיוון שהדבר לא קרה מאז שהליגה הרומנית החלה בשיטה הנוכחית ב-2015.

כעת הגיע עופרי ארד על מנת לחזק את החלק ההגנתי, שספג כבר 27 שערים בליגה. הישראלי אמור לשחק בקישור האחורי, שם תהיה לו תחרות עם מספר שחקנים, בעיקר עם האיטלקי יורי צ'יסוטי בן ה-32. במועדון החליטו לצרף את ארד על מנת לחזק את הסגל, בייחוד אחרי שאדריאן סוט נמכר לאל עין מאיחוד האמירויות.

עופרי ארד חותם עם אדם קידן, גלעד קצב ועידן כסיף (פרטי)

גם ההגנה של סטיאווה חוזקה בחלון ההעברות הנוכחי. הבלם בן ה-31, מיחאי בלאשה, חזר לקבוצה בה שיחק לפני שבע שנים אחרי שהחל את העונה בקונקורדיה קיאז'נה מהליגה השנייה ברומניה. הבלם הפורטוגלי, אנדרה דוארטה בן ה-28, הצטרף ללא תמורה מאויפשט ההונגרית וגם הקשר האחורי הצעיר (18) מאטיס לאסלו סיים השאלה וחזר. את הקבוצה עזב הבלם הוותיק ולאד קיריקש בן ה-36 שאכזב ושוחרר.

בקאלי כאמור ממשיך להשתלח בשחקנים כפי שעשה בעבר וגם כעת סבורים עיתונאים ברומניה שגורלו של ארד לא יהיה שונה אם לא יעמוד בציפיות. כל שחקן שמאכזב זוכה מהבוס ל"מנה" בתקשורת וכמעט שאין שחקן בקבוצה שהצליח להתחמק מהחוויה הלא נעימה. האוהדים פירגנו לישראלי שהגיע ואיחלו לו הצלחה ברשתות החברתיות, אם כי חלק מהם תהו מדוע עזב קבוצה ששיחקה בליגת האלופות לטובת הליגה הרומנית.

העיתונאי הרומני, אמיר קיארש, מהאתר Sport.ro אמר ל-ONE: "עופרי חייב לשחק היטב מההתחלה, אחרת בקאלי יהרוס אותו בפומבי כפי שעשה עם שחקנים אחרים מהם לא היה מרוצה".

עופרי ארד חוגג שער בסן סירו (IMAGO)

אפילו החילופים במשחקים נעשים בהוראת בקאלי

ומה התפקיד של המאמן בכל זה? אז זהו, שהוא לא ממש קובע. אליאס חרלמבוס הוא לדעת כולם לא יותר מאשר חותמת גומי. עד כה הוא לא נשלח הביתה למרות הכישלונות לא בזכות העובדה שהוליך את הקבוצה לשתי אליפויות בשנתיים האחרונות, אלא בגלל שהוא מציית לכל ההוראות שהוא מקבל מבקאלי.

הנשיא הנצחי והשערורייתי הותיר עד כה את הקפריסאי בתפקידו מכיוון שהוא עושה כל דבר שבקאלי אומר לו. גם החילופים שלו במהלך משחקים נעשים לאחר שהוא מקבל הוראות מהבעלים בטלפון. קיארש הוסיף: "סטיאווה החלה חלש את העונה ולא מצליחה להתאושש. זה טבעי, כי אין לה באמת מאמן. מה שמפתיע אותי זה לא מה שקורה עכשיו, אלא זה שהם זכו בעונה שעברה".

ג'יג'י בקאלי (רויטרס)

באיזה מערך תשחק סטיאווה עם ארד בשורותיה? לא ברור, מכיוון שחרלמבוס לא קובע ואצל בקאלי שום דבר אינו קבוע. יחד עם זאת, במשחקים האחרונים הקבוצה שיחקה במערך 4-3-2-1 וסביר שכך תמשיך במשחקים הקרובים. הקשר דריוס אולרו והחלוץ ויורל טנסה הם הקפטנים והמנהיגים של סטיאווה.

השחקן הבולט בה הוא החלוץ דניאל בירליגאה, שבעונה שעברה הבקיע 17 שערים ב-35 משחקים בכל המסגרות (14 ב-24 בליגה) והעונה הבקיע 3 ב-14 מחזורים (7 ב-25 בכל המסגרות). בירליגאה הוא לא רק כובש מצוין, אלא גם שחקן פיזי שעוזר מאוד בהפעלת לחץ על היריבות. מלבדו ניתן לציין את השוער היציב סטפן טרנובאנו בן ה-25 שהיה מהבולטים בזכייה בשתי האליפויות האחרונות.