לאחר 849 יום: קריית שמונה חוזרת לארח בבית

יום חג בצפון הארץ. קבוצת הנוער של הפועל קריית שמונה תוכל, סוף כל סוף, לאחר לא פחות מ-849 ימים(!) לשחק בבית, בעיר הצפונית, כשמאז 28/09/2023 היא נודדת ברחבי הארץ. במועדון עבדו לילות כימים בכדי שההתאחדות לכדורגל תאשר להם את המגרש הסינתטי, על אף שקבוצות ליגת העל לנוער מחוייבות לכר דשא טבעי.

ומה לגבי האצטדיון העירוני? "ברגע שיהיה מוכן. מיד נוכל לעבור אליו", מציין דורון שנפר, דובר העיר קריית שמונה. נכון לכרגע, כאמור, הקבוצה תחזור לעיר וכבר ביום שבת הקרוב (24/01), במסגרת המחזור ה-20 בפלייאוף התחתון, הפועל ק”ש תארח בביתה (הסינתטי החדש, 16:50) את מכבי הרצליה.

משחקה האחרון של קבוצת הנוער הפועל קריית שמונה באצטדיון העירוני בעיר הצפונית היה אי-שם בעונת המשחקים 2022/23, ב-29/04/2023, כלומר לפני 999 ימים בדיוק (היום), הנוער של קריית שמונה שיחק בפעם האחרונה באצטדיון הדשא הטבעי ומאז, כאמור, חלפו להם למעלה מ-845 ימים ללא משחק בית של ממש.

המגרש הסינטטי בקריית שמונה (באדיבות הפועל קריית שמונה)

מאז ה-14/01, הפועל קריית שמונה ביצעה מספר שינויים בסגל שלה. השאילה לידי הפועל עפולה את רן יואל, השאילה לידי הפועל ניר רמת השרון את שחר דרורי והעבירה את תמיר מריד וסהר אמסלם לליגה הלאומית לנוער, לבני סכנין ולבית"ר טוברוק, בהתאמה. הושאל לידיה של קריית שמונה איתי חגי ממכבי חיפה והחזירה היא מהשאלה את שוהם אזרואל, ששיחק בטבריה.

מכבי הרצליה, יריבתה לשבת, השאילה לידיה את אופק ציפרוט ונהאי ברגמן מהפועל תל אביב, כשהועברו אליה גם מאי לוי מהפועל רעננה ואבי מסיקה מהפועל פתח תקווה. בתוך כך, נפרדה הקבוצה מהמרכז מהשחקנים אריאל צוקלו והראל אברהם להפועל רמת גן, אריאל קינן להפועל כפר שלם ושגיא זמיר למכבי יפו.

השתיים חולקות את המקום ה-14 בליגת העל לנוער, כשגם להרצליה ולקריית שמונה 19 נקודות, חמישה ניצחונות, ארבע תוצאות תיקו ו-10 הפסדים. יחס השערים של הרצליה עומד על 40:22 ואילו של קריית שמונה עומד על 42:23. שתיהן שלוש נקודות מהמקום ה-13, בו נמצאת הפועל רעננה ורק שתי נקודות מהמקום ה-16 בו נמצאת הפועל חיפה.

דורון שנפר, דובר העיר קריית שמונה: "אחרי כמעט שלוש עונות של נדודים, קבוצת הנוער של קריית שמונה חוזרת לארח את משחקי הליגה בבית, באצטדיון הסינטטי של קריית שמונה. זהו רגע משמעותי עבור הנוער, עבור המועדון ועבור העיר כולה. חזרה למגרש הביתי היא חזרה למסגרת, ליציבות ולשגרה ספורטיבית המאפשרת לנוער להתפתח בתנאים ראויים".

"תודה גדולה ליו״ר ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ, על התמיכה והסיוע. תודה לנשיא המועדון איזי שרצקי, על הסיוע המתמיד והמחויבות רבת השנים למועדון ולנוער. תודה לראשי קבוצות הנוער של ליגת העל על הסולידריות וההצבעה פה אחד, תודה לחברי ועדת הנוער, למנהלי אגף ומחלקת הנוער בהתאחדות קרן סלם וזיו סולומון ולכל מי שפעל ותמך".

"חשוב לנו שקבוצות מכל הארץ יגיעו אלינו, ישחקו כאן, ויראו מקרוב את קריית שמונה. שייהנו מהירוק, מהמים, מהחרמון ומהנחלים, שיסתובבו בעיר ויכירו אותה כמו שהיא באמת. לא רק לשמוע על המצב הביטחוני, אלא לראות עיר חיה, מתפתחת ומאמינה בעתיד שלה. זהו מסר ברור של חוסן, אחריות ואמון בנוער של קריית שמונה ובעתיד העיר קריית שמונה".