יום חמישי, 22.01.2026 שעה 09:41
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
 פלייאוף עליון 
4314-3418הפועל ת"א1
3719-4218מכבי חיפה2
3622-4518מכבי ת"א3
3621-3518הפועל ב"ש4
3230-4718מכבי נתניה5
3028-3518מכבי פ"ת6
2832-3018בית"ר ירושלים7
2732-3518הפועל פ"ת8
 פלייאוף תחתון 
2823-2919בני יהודה1
2529-3419הפועל כפ"ס2
2428-2419מ.ס. אשדוד3
2439-3019הפועל ראשל"צ4
2231-2919הפועל רעננה5
2038-2319עירוני ק"ש6
1939-2219מכבי הרצליה7
1740-2019הפועל חיפה8
1052-2919הפועל רמה"ש9
747-2119הפועל עכו10

לאחר 849 יום: קריית שמונה חוזרת לארח בבית

מאז 28/09/2023 שקבוצת הנוער של הצפוניים, מהליגה הראשונה, נודדת לה ברחבי הארץ. באישור מיוחד מההתאחדות, תארח משחקים במקום האהוב עלייה: הבית

|
המגרש הסינטטי בק
המגרש הסינטטי בק"ש (באדיבות הפועל קריית שמונה)

יום חג בצפון הארץ. קבוצת הנוער של הפועל קריית שמונה תוכל, סוף כל סוף, לאחר לא פחות מ-849 ימים(!) לשחק בבית, בעיר הצפונית, כשמאז 28/09/2023 היא נודדת ברחבי הארץ. במועדון עבדו לילות כימים בכדי שההתאחדות לכדורגל תאשר להם את המגרש הסינתטי, על אף שקבוצות ליגת העל לנוער מחוייבות לכר דשא טבעי.

ומה לגבי האצטדיון העירוני? "ברגע שיהיה מוכן. מיד נוכל לעבור אליו", מציין דורון שנפר, דובר העיר קריית שמונה. נכון לכרגע, כאמור, הקבוצה תחזור לעיר וכבר ביום שבת הקרוב (24/01), במסגרת המחזור ה-20 בפלייאוף התחתון, הפועל ק”ש תארח בביתה (הסינתטי החדש, 16:50) את מכבי הרצליה.

משחקה האחרון של קבוצת הנוער הפועל קריית שמונה באצטדיון העירוני בעיר הצפונית היה אי-שם בעונת המשחקים 2022/23, ב-29/04/2023, כלומר לפני 999 ימים בדיוק (היום), הנוער של קריית שמונה שיחק בפעם האחרונה באצטדיון הדשא הטבעי ומאז, כאמור, חלפו להם למעלה מ-845 ימים ללא משחק בית של ממש.

המגרש הסינטטי בקריית שמונה (באדיבות הפועל קריית שמונה)המגרש הסינטטי בקריית שמונה (באדיבות הפועל קריית שמונה)

מאז ה-14/01, הפועל קריית שמונה ביצעה מספר שינויים בסגל שלה. השאילה לידי הפועל עפולה את רן יואל, השאילה לידי הפועל ניר רמת השרון את שחר דרורי והעבירה את תמיר מריד וסהר אמסלם לליגה הלאומית לנוער, לבני סכנין ולבית"ר טוברוק, בהתאמה. הושאל לידיה של קריית שמונה איתי חגי ממכבי חיפה והחזירה היא מהשאלה את שוהם אזרואל, ששיחק בטבריה.

מכבי הרצליה, יריבתה לשבת, השאילה לידיה את אופק ציפרוט ונהאי ברגמן מהפועל תל אביב, כשהועברו אליה גם מאי לוי מהפועל רעננה ואבי מסיקה מהפועל פתח תקווה. בתוך כך, נפרדה הקבוצה מהמרכז מהשחקנים אריאל צוקלו והראל אברהם להפועל רמת גן, אריאל קינן להפועל כפר שלם ושגיא זמיר למכבי יפו.

השתיים חולקות את המקום ה-14 בליגת העל לנוער, כשגם להרצליה ולקריית שמונה 19 נקודות, חמישה ניצחונות, ארבע תוצאות תיקו ו-10 הפסדים. יחס השערים של הרצליה עומד על 40:22 ואילו של קריית שמונה עומד על 42:23. שתיהן שלוש נקודות מהמקום ה-13, בו נמצאת הפועל רעננה ורק שתי נקודות מהמקום ה-16 בו נמצאת הפועל חיפה. 

המגרש הסינטטי בקריית שמונה ) (באדיבות הפועל קריית שמונה)המגרש הסינטטי בקריית שמונה ) (באדיבות הפועל קריית שמונה)

דורון שנפר, דובר העיר קריית שמונה: "אחרי כמעט שלוש עונות של נדודים, קבוצת הנוער של קריית שמונה חוזרת לארח את משחקי הליגה בבית, באצטדיון הסינטטי של קריית שמונה. זהו רגע משמעותי עבור הנוער, עבור המועדון ועבור העיר כולה. חזרה למגרש הביתי היא חזרה למסגרת, ליציבות ולשגרה ספורטיבית המאפשרת לנוער להתפתח בתנאים ראויים".

"תודה גדולה ליו״ר ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ, על התמיכה והסיוע. תודה לנשיא המועדון איזי שרצקי, על הסיוע המתמיד והמחויבות רבת השנים למועדון ולנוער. תודה לראשי קבוצות הנוער של ליגת העל על הסולידריות וההצבעה פה אחד, תודה לחברי ועדת הנוער, למנהלי אגף ומחלקת הנוער בהתאחדות קרן סלם וזיו סולומון ולכל מי שפעל ותמך".

"חשוב לנו שקבוצות מכל הארץ יגיעו אלינו, ישחקו כאן, ויראו מקרוב את קריית שמונה. שייהנו מהירוק, מהמים, מהחרמון ומהנחלים, שיסתובבו בעיר ויכירו אותה כמו שהיא באמת. לא רק לשמוע על המצב הביטחוני, אלא לראות עיר חיה, מתפתחת ומאמינה בעתיד שלה. זהו מסר ברור של חוסן, אחריות ואמון בנוער של קריית שמונה ובעתיד העיר קריית שמונה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */