יום חמישי, 22.01.2026 שעה 09:41
ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
5014-4022ארסנל1
4321-4522מנצ'סטר סיטי2
4325-3322אסטון וילה3
3629-3322ליברפול4
3532-3822מנצ'סטר יונייטד5
3424-3622צ'לסי6
3330-3522ברנטפורד7
3327-3222ניוקאסל8
3323-2322סנדרלנד9
3225-2422אברטון10
3131-3022פולהאם11
3029-3222ברייטון12
2825-2322קריסטל פאלאס13
2729-3122טוטנהאם14
2741-3522בורנמות'15
2537-3022לידס16
2234-2122נוטינגהאם פורסט17
1744-2422ווסטהאם18
1442-2322ברנלי19
841-1522וולבס20

רוזניור הרגיע לגבי הפציעה של קול פאלמר

מאמן צ'לסי על הכוכב שנעדר מה-0:1 על פאפוס באלופות: "הרגיש עומס בירך, זה לא משהו רציני". אחרי הכניסה לטופ 8: במחזור האחרון נאפולי מחכה לבלוז

|
קול פאלמר (IMAGO)
קול פאלמר (IMAGO)

צ’לסי המשיכה במומנטום שלה אמש (רביעי) עם 0:1 על פאפוס הקפריסאית בליגת האלופות ללא קול פאלמר. המאמן ליאם רוזניור חשף לפני המשחק כי הכוכב סובל ממתיחות בירך, ולכן לא נכלל בסגל. “קול הרגיש קצת עומס בירך. זה לא משהו רציני והוא אמור להיות כשיר למשחק ביום ראשון”, אמר רוזניור, כשהוא מתייחס למפגש מול קריסטל פאלאס. בצ’לסי מבהירים כי מדובר במשנה זהירות בלבד, כחלק מניהול עומסים בתקופה עמוסה במיוחד.

בצ’לסי ממשיכים לעקוב אחרי מצבו של פאלמר, שעובר עונה לא פשוטה מבחינה פיזית. הוא החמיץ כבר 12 משחקים בגלל פציעה במפשעה ובהמשך שבר אצבע ברגל. כעת, הוא מקווה להתגבר גם על המתיחות בירך ולחזור לרצף משחקים, גם כדי לבסס את מעמדו בצ’לסי וגם כדי לשמור על סיכוייו לזימון לנבחרת אנגליה, שם התחרות על עמדת הפליימייקר לקראת המונדיאל קשה מתמיד.

בהיעדרו של פאלמר, אנצו פרננדס תופקד בעמדת ה-10, כשפדרו נטו ואלחנדרו גארנאצ’ו פתחו באגפים. הבלוז שלטו בכדור, אך נתקלו בחומה קפריסאית מאורגנת במערך 5-4-1, שסירבה להישבר. צ’לסי אף הרגישה מקופחת בדקה ה-17, כששער נגיחה של פרננדס נפסל בטענה לדחיפה גבולית במיוחד.

שחקני צשחקני צ'לסי בסיום (IMAGO)

רגע המפנה בניצחון

הרגע ששינה את האנרגיה הגיע במחצית השנייה עם עלייתו של אסטבאו בן ה-18, שזכה לתשואות רמות מהקהל והכניס הרבה יצירתיות למשחק ההתקפה. העומס נמשך, הקרנות נערמו, ובדקה ה־78 זה סוף סוף השתלם: בכדור הקרן ה-14 של צ’לסי, פדרו נטו הגביה, ומויסס קאייסדו התרומם מעל כולם ונגח את השער המכריע.

הניצחון העלה את צ’לסי למקום השמיני בטבלת ליגת האלופות על חשבון ברצלונה, עמדה שמעניקה כרטיס אוטומטי לשמינית הגמר, אך הצפיפות בצמרת גבוהה במיוחד והפרש השערים צפוי להיות קריטי. במחזור האחרון מחכה לרוזניור מבחן קשה בהרבה, משחק חוץ מול נאפולי שנאבקת על כניסה לפלייאוף.

