 ליגה א צפון 
3811-3316מכבי אחי נצרת1
3214-2616מכבי נווה שאנן2
3119-3616מ.ס. טירה3
2816-2516הפועל כרמיאל4
2713-2316מכבי אתא ביאליק5
2722-2816הפועל ב.א.גרבייה6
2220-2016הפועל בית שאן7
2123-1916בני מוסמוס8
1817-1616הפועל מגדל-העמק9
1822-1516צעירי אום אל פאחם10
1831-2016עירוני נשר11
1535-1916צעירי טמרה12
1426-2216הפועל עראבה13
1428-1816הפועל טירת הכרמל14
1029-1016מכבי נוג'ידאת15
227-1916הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
4212-4016מכבי קרית גת1
2819-2116מ.ס. דימונה2
2716-2516מ.כ. צעירי טירה3
2520-2916מכבי יבנה4
2421-2716מ.כ. ירושלים5
2426-2416בית"ר יבנה6
2320-2016שמשון תל אביב7
2225-2916מכבי עירוני אשדוד8
2121-2116מ.כ. כפ"ס9
2124-2016מכבי קרית מלאכי10
1925-2716מ.כ. חולון ירמיהו 11
1927-1916הפועל הרצליה12
1816-1416הפועל אזור13
1632-1516הפועל ניר רמה"ש14
1430-1316הפועל מרמורק15
1326-2016בית"ר נורדיה ירושלים16

קנס גבוה והפחתת נקודה על תנאי למ.כ כפר סבא

הראל אמנו בדוח שופט חמור כנגד קבוצת האוהדים מליגה א'. לאחר ההפסד 3:1 להרצליה, ציין כי מספר אוהדים המתינו ליד רכבו: "עוזרת השופט קיבלה יריקה"

קהל מ.כ כפר סבא 1928 של האוהדים (יונתן גינזבורג)
האכזבה מצוות השיפוט, באצטדיון לויטה כפר סבא, הביאה חלק מקהל אוהדי מ.כ כפר סבא, קבוצת האוהדים מליגה א' דרום, להוציא זעם על אלו שרק רצו להגיע הביתה בשלום. הראל אמנו, השופט הראשי בהתמודדות בין כפר סבא להפועל הרצליה, משחק שהסתיים בניצחון להרצליה, ציין בדו"ח שלו תקרית לא נעימה מול קומץ של "כ-50 אוהדים", עפ"י הדו"ח שהעביר.

נוכח דבריו בדו"ח, הוחלט באגף המשפטי של ההתאחדות לכדורגל להעמיד לדין את מ.כ כפר סבא בגין "אי מתן הגנה לשופט המשחק", "התפרעות אוהדים" ו"פגיעה ע"י אוהדים". בפני הדיין, עו"ד נעם ליובין, הציג דבר הגנה היו"ר, איתי שטרן. למרות ההתנצלות והסלידה מהאירוע, בית הדין החליט כי מ.כ כפר סבא אשמה בשלושת הסעיפים כנגדם עלתה לדין.

על כן, קבע בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל כי מ.כ כפר סבא יוצאת בקנס כספי בגובה 3,000 שקלים בפועל, קנס כספי בגובה 6,000 שקלים על תנאי, בכל הרשעה חוזרת בעבירה של התפרעות אוהדים הכוללת בתוכה פגיעה בשופט המשחק וכך גם הפחתת נקודת ליגה אחת, על תנאי, בכל הרשעה חוזרת של התפרעות אוהדים הכוללת בתוכה פגיעה בשופט המשחק.

יויו'ר מ.כ כפר סבא איתי שטרן (יונתן גינזבורג)

תגובת מ.כ. כפר סבא 1928 של האוהדים

"מועדון הכדורגל כפר סבא 1928 רואה בחומרה ומגנה את האירועים בסיום המשחק מול הפועל הרצליה. המועדון יפעל על מנת שאירועים מסוג זה לא יחזרו בעתיד".

דו"ח השופט

"לאחר המשחק, ביציאה לרכב, יצאתי עם העוזר והעוזרת לרכב שלנו, כ-50 אוהדים חיכו לנו ליד הרכב. בעת ההליכה לרכבי צוות השיפוט, קיבל יריקות מטווח אפס לכיוון הפרצוף, שאחת היריקות פגעה בפניה של העוזרת ובגבי, והשפריצו עלינו מים. כשנכנסנו לרכב המשיכו את ההמולה והיריקות, ואיימו עלינו מחוץ לרכב ולא נתנו לנו לצאת במהלך חמש דקות".

