הרכש החדש של בית"ר י-ם ניצח את בני סכנין

החלוץ נתנאל טייב (16), אחד הכישרונות הצעירים הבולטים בכדורגל הירושלמי, נמכר מבית"ר נורדיה לבית"ר ירושלים. כבר במשחקו הראשון הוא הבקיע

נתנאל טייב (צילום עמית ששה סעדיה)
נתנאל טייב (צילום עמית ששה סעדיה)

קבוצת נערים א' של בית"ר ירושלים קיבלה לידיה את נתנאל טייב, החלוץ ושחקן הכנף בשנתון 2009, שחקנה של בית"ר נורדיה ירושלים, במדיה החל לשחק כדורגל בשנת 2019. העונה, הוקפץ כבר לנוער והיה לשחקן נערים א' של הקבוצה, במדיה הבקיע 16 שערים. אתמול (רביעי), במשחק שנעל את גביע המדינה לנערים א', ניצח לירושלמים את המשחק מול סכנין.

בהופעתו הראשונה בקבוצת נערים א' של בית"ר ירושלים, מליגת נערים א'  על, הבכירה לשנתון 2009, רשם 84 דקות משחק תחת הדרכתו של רועי טלמור. בני סכנין עלתה ליתרון של 0:1 משער של אחמד קסום, רוי טוביאק וטוהר גני הפכו ל-1:2 לזכות בית"ר ירושלים, האני דגש הישווה ל-2:2 ובדקה ה-66 להתמודדות, איך לא, נתנאל טייב, הרכש החדש, קבע 2:3 דרמטי.

על טייב מספרים כי מדובר בשחקן התקפה מוכשר וכובש שערים מצטיין. שיחק בשבע השנים האחרונות בבית"ר נורדיה ירושלים והפך לאחד מעמודי התווך של מחלקת הנוער. בעונה הנוכחית הציג טייב נתונים מרשימים במיוחד: 16 שערים ב-21 משחקים, 13 שערי ליגה ושלושה שערים במסגרת גביע המדינה.

הוא שיחק בקבוצת נערים א' צו פיוס ובקבוצת הנוער של בית"ר 'נועם חבה' נורדיה ירושלים ובמסגרת זו כבש אף חמישה צמדים, וכן ארבעה שערי ניצחון שהכריעו משחקים והובילו לניצחונות חשובים של קבוצתו. המעבר הנוכחי של טייב התבצע במסגרת שיתוף הפעולה הפורה בין בית"ר נורדיה ירושלים לבית"ר ירושלים.

טייב הוא לא השחקן הראשון שעושה את המעבר

טייב הוא השחקן הרביעי שעובר מבית"ר נורדיה ירושלים לבית"ר ירושלים, זאת אחרי המעבר של אריאל אמסלם, יהונתן בן סימן טוב ומיכאל מזרחי. מחלקת הנוער של בית"ר נורדיה ירושלים ממשיכה לבסס את מעמדה ככר פורה לפיתוח שחקנים צעירים ומוכשרים, ומהווה מקפצה משמעותית לקריירה מקצוענית.

מועדון האוהדים הצהוב רשם בשנים האחרונות מספר העברות בולטות, בהן ינון אלקוקין שהפך לשחקן מרכזי בהפועל תל אביב, דויד אסנקה שעבר להפועל רמת גן, לוטם אסרס למכבי תל אביב וארי חייק שהמשיך לקריירה במכללה בארצות הברית. נתנאל טייב יחפש ללכת בדרך שחקני מחלקת הנוער מן העבר של בית"ר נורדיה ירושלים ולהתקדם לעבר התהילה.

