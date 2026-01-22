יום חמישי, 22.01.2026 שעה 09:24
5014-4022ארסנל1
4321-4522מנצ'סטר סיטי2
4325-3322אסטון וילה3
3629-3322ליברפול4
3532-3822מנצ'סטר יונייטד5
3424-3622צ'לסי6
3330-3522ברנטפורד7
3327-3222ניוקאסל8
3323-2322סנדרלנד9
3225-2422אברטון10
3131-3022פולהאם11
3029-3222ברייטון12
2825-2322קריסטל פאלאס13
2729-3122טוטנהאם14
2741-3522בורנמות'15
2537-3022לידס16
2234-2122נוטינגהאם פורסט17
1744-2422ווסטהאם18
1442-2322ברנלי19
841-1522וולבס20

"סובוסלאי חשף את הסוד" מאחורי השער הגאוני

קשר ליברפול דיבר על השער שכבש מתחת לחומה ב-0:3 על מארסיי: "זה עבד". סלוט התלונן על היריבה, ג'רארד ביקר: "הוא צריך להפסיק לדבר על בונקרים"

|
דומיניק סובוסלאי חוגג (IMAGO)
דומיניק סובוסלאי חוגג (IMAGO)

ליברפול עשתה צעד ענק לעבר שלב הנוקאאוט של ליגת האלופות עם ניצחון חוץ מרשים 0:3 על מארסיי אמש (רביעי). אבל מעבר לתוצאה ולשליטה המרשימה בצרפת, המשחק סיפק גם רגע קסם של דומיניק סובוסלאי, הצהרות מעניינות של ארנה סלוט וביקורת ישירה מצד אגדת המועדון, סטיבן ג’רארד.

גולת הכותרת של הערב הייתה השער הראשון: סובוסלאי כבש בבעיטה חופשית מתוחכמת מתחת לחומה, לאחר שזיהה שמארסיי לא הציבה שחקן ששוכב מאחורי החומה. “סובוסלאי חשף את הסוד מאחורי השער”, נכתב ב’דיילי מייל’ וההונגרי עצמו סיפר: “עשיתי שיעורי בית. אמרו לי שאם אף אחד לא שוכב, יש סיכוי לבעוט מתחת לחומה. ראיתי שזה המצב וזה עבד”.

למרות זאת, ארנה סלוט לא הסתיר את שביעות רצונו מהופעת קבוצתו, במיוחד לאור חזרתו של מוחמד סלאח להרכב לאחר למעלה מחודש עם נבחרת מצרים. “זה אומר הרבה על המקצוענות של סלאח שהוא יכול לחזור אחרי חודש, להתאמן יום אחד ולשחק 90 דקות. הוא היה קרוב מאוד לשער”, אמר המאמן, שגם החמיא במיוחד לג’ו גומז: “הוא עבר שנים קשות עם פציעות, והוא היה יוצא מן הכלל”.

סובוסלאי חוגג עם שחקני ליברפול (IMAGO)סובוסלאי חוגג עם שחקני ליברפול (IMAGO)

אלא שלצד המחמאות, סלוט חזר והעלה את הנושא שמטריד אותו לאורך העונה 0 ההתמודדות מול קבוצות שמסתגרות מאחור. לדבריו, זו הסיבה לחוסר העקביות היחסי של ליברפול, על אף רצף של 14 משחקים ללא הפסד. “כשמשחק פתוח והקבוצות לוחצות - אנחנו מצוינים. מול בונקר זה סיפור אחר לגמרי”, הסביר.

ג’רארד במסר ברור לסלוט

מי שלא אהב את הטון הזה היה סטיבן ג’רארד. קפטן העבר של המועדון העביר מסר ברור למאמן: “הוא צריך להפסיק לדבר על בונקרים. בונקר היה באנפילד הרבה לפניי ויהיה גם אחריי. זה לא הולך להשתנות. המפתח הוא למצוא פתרונות. יש לו את השחקנים”.

למרות הביקורת, גם ג’רארד החמיא לליברפול על ההופעה במארסיי ועל ההתמודדות עם האווירה העוינת בוולודרום. בעקבות הניצחון, האדומים מדורגים במקום הרביעי בבית עם יתרון של שתי נקודות על הדולקות מאחור, וכמעט הבטיחו את מקומם בשמינית הגמר. במחזור הבא יארחו את קרבאח באנפילד, משחק שאליו תגיע ליברפול כפייבוריטית ברורה, אך תזכור היטב את האזהרה של האגדה.

