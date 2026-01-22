"הקבוצה זקוקה לרכש, יש רצון להביא חיזוק"

רוני לוי פתח את הקדנציה שלו במכבי נתניה במשחק בו קבוצתו איבדה יתרון ונכנעה 2:1 לבני סכנין בדוחא. בשבת ב-15:00 מצפה לקבוצתו מפגש קשה לא פחות, כשתארח את מכבי חיפה, שמגיעה בכושר מצוין ואחרי 1:4 בלתי נשכח על מכבי תל אביב. מאמן היהלומים דיבר היום (חמישי) לקראת המשחק במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר.

שבוע ויום בתפקיד, הספקת להעביר משחק, תספר קצת רשמים שלך מהשבוע הראשון?

”התרגשות גדולה לחזור למכבי נתניה, גם אחרי תקופה שהייתי מחוץ לכדורגל. זה מקום שיקר ללבי. בשבוע אחד אתה מספיק הרבה מאוד להכיר את השחקנים והמועדון, כמובן שכל יום הוא משמעותי. אני מוצא כאן מועדון מאוד מסודר עם שחקנים טובים ורציניים. כמובן שיש לנו הרבה עבודה להשתפר ולהיות במקום שאנחנו רוצים להיות פה, ועם הזמן אני בטוח שאקבל את מה שאני מצפה”.

רוני לוי: "התרגשות גדולה לחזור לנתניה"

פיקנטריה, כבר במשחק השני מכבי חיפה, אולי משחק כזה יכול להעיר אותכם?

”שמעתי קצת ביקורות על השחקנים מבחינת ביקורות ומוטיבציה, ושראיתי את הנתונים שלהם הם מצוינים, הם מראים שהם עובדים קשה מאוד. יש לנו הרבה מה לשפר בהיבט הטקטי. אנחנו בבית שלנו עם הקהל שלנו ואנחנו רוצים להתחבר אליו. יודעים שהמשוכה בשבת היא קשה מאוד, אלא הרגעים שאתה רוצה להתעלות”.

מסוג המשחקים שאתה אומר שלא צריך להטריף את השחקנים, אולי דווקא זה משחק בשבילכם לצאת לדרך חדשה?

”יכול להיות, אבל אני לא רואה את היציאה לדרך חדשה במשחק כזה או או אחר. יש הרבה דברים שאני רוצה לשפר, כל מה שקשור להנעת הכדור ולמשחק הלחץ. אני בטוח שנעשה את זה בסדר גמור ואם אני אשמח אם זה יבוא במשחק של התעלות נגד מכבי חיפה, אני בטוח שאנחנו יכולים לצאת עם ניצחון ונקווה שנצליח”.

דיברת עם רוס קסטין ישירות? מה היעדים שהציבו לך?

”דיברתי איתו ישירות, יש שיח טוב. יש רצון לעשות פה קבוצה חדשה, הביאו שחקני רכש כמו עזיז ודאבו בסכומים שלא הביאו בעבר. יש רצון להשקיע בשחקני רכש גם בחלון הקרוב. כאחד שגדל במכבי נתניה אני יודע את ה-DNA של המועדון, השאיפה שלי היא להוביל את הקבוצה ובחזון שלי היא צריכה להיות הכי גבוה שאפשר”.

רוני לוי (שחר גרוס)

“כמה זה היה חסר? כדורגל זה הדבר שאני הכי אוהב”

אתם נמצאים קרוב מאוד לפלייאוף העליון, אתה מבחינתך רואה את מכבי נתניה משתלבת שם?

”אין לנו שם מחשבה אחרת, עם כמה שזה קשה וצפוף”.

אחת הבעיות שהיו מבחינה מקצועית, גם כשהקבוצה כבשה הרבה אז היא ספגה לא מעט, איך אתה פותר את זה?

”מסכים לחלוטין, הכמות לא נתפסת. נצטרך לשפר את זה. בקבוצות שלי אני בדרך כלל ממעט לספוג שערים”.

כמה זה היה חסר? לשבת בבית כמה חודשים.

”כדורגל זה הדבר שאני הכי אוהב, גם שלא הייתי אז ראיתי משחקים בעולם. היה זמן להתאוורר ולהיות עם המשפחה, אבל ברגע שראיתי את האתגר הנכון בשבילי לחזור לא היה לי שום ספקות”.

אני רוצה לשאול אותך על טאבי, האם אתה חושב שזאת עסקה טובה ונכונה למכבי נתניה?

”מהרגע שהוא לא שיחק כאן אז כבר לא הייתה את האופציה שהוא ישחק במכבי נתניה. זה רווח של המועדון עם הסכומים האלה, זה דברים שהם טבעיים”.

רוני לוי ועוז בילו (שחר גרוס)

אתה מקבל רושם שהכסף הגדול שנכנס מהמכירות יושקע באופן מידי ברכש?

”אין ספק שהקבוצה זקוקה לרכש, בלי קשר יש רצון לחזק את הקבוצה. כמו שאני רואה הסגל פה הוא טוב וחסר מספר שחקנים שירימו את הרמה, כאלה שעושים את ההבדל. שחקנים כאלה לא מוצאים בקלות בשוק, יש הרבה מועמדים, אבל אני רוצה להיות מדויק ולא להביא סתם”.

עוז בילו: “משחקים כאלה הם המשחקים הכי טובים לצאת מהמשבר”

גם שחקן הקבוצה עוז בילו דיבר במסיבת העיתונאים לפני המשחק החשוב.

תשתף מה היה במשחקים האחרונים, הייתם בתקופה טובה ונכנסתם למצב לא טוב.

”ספגנו יותר מדי שערים, אי אפשר כל משחק לתת ארבעה שערים ולנצח ואני מאמין שנשפר את משחק ההגנה וננצח”.

עוז בילו (שחר גרוס)

מכבי חיפה משוכה קשה, מה צריך לעשות כדי לשחזר את זה?

”אני חושב שמשחקים כאלה הם המשחקים הכי טובים לצאת מהשבר. מבחינה אנרגטית אתה לא צריך חימום כדי לעלות למשחק הזה, אני מאמין שאנחנו יכולים לעשות את זה”.

אתה יכול להגיד מה השינוי שעבר עליך השנה? מה גרם לך להיות יותר טוב?

”קודם כל אני מרגיש שחקן הרבה יותר בוגר וחזק, שיחקתי בתפקיד שהיה לי מאוד נוח, חלוץ שני ו-10”.