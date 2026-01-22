"אנחנו קבוצה חזקה, המלחמה שלנו מול עצמנו"

אחרי תקופה ארוכה, הפועל באר שבע איבדה השבוע את פסגת ליגת העל לבית”ר ירושלים אחרי שנכנעה בתוספת הזמן 2:1 להפועל תל אביב בבלומפילד. בשבת (19:30) הקבוצה מבירת הנגב תארח בטרנר את עירוני קריית שמונה ותקווה לחזור אל מסלול הניצחונות. מאמנה, רן קוז’וק, דיבר הבוקר (חמישי) לקראת ההתמודדות במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר.

היו ימים סוערים בימים האחרונים עבור האוהדים. ההפסד לא היה הפסד רגיל בגלל איך שהוא קרה, שהמחצית השנייה הייתה בשליטה מוחלטת ובסוף טעות אחת במהלך האחרון גרמה להפסד. איך התמודדות עם זה? מה הרגשת מהשחקנים?

”גם לנו זה היה הפסד מאוד כואב ולא נעים, בטח עם איך שהמשחק התפתח במחצית השנייה. עבורנו זה לקח גדול. אין לנו זמן לבזבז, צריכים לבוא מהדקה הראשונה ולהראות מה אנחנו יודעים נגד כל קבוצה בכל מגרש, כי לפעמים זה בורח וכבר אי אפשר לתפוס את זה”.

בכדורגל יש ימים שלא הולך. הגישה של השחקנים הייתה נרפית מבחינת אגרסיביות, שליטה באמצע, חטיפת כדורים.

“זה כולנו, האחריות קודם כל שלי להביא אותם בגישה הנכונה ואחר כך רק זה מגיע אליהם לדשא. זו הייתה טעות שלנו. מאוד שמחתי לראות איך הם עלו למחצית השנייה, אבל כמו שנגמר המשחק, נצטרך להסיק את המסקנות”.

רן קוז'וק (חגי מיכאלי)

יוצא לכם לקבל הרבה גולים בדקות האחרונות. זה מקריות או משהו שיכול להעיד על משהו?

”זה לא יכול לקרות. מצד שני, גם נגד אשדוד וגם נגד הפועל תל אביב לא הייתה הפקרות שגרמה לנו להיות חשופים. היו טעויות שנעשו בשערים האלו, אבל לא הייתה הפקרות. אנחנו צריכים לתת דגש שהמשחק לא נגמר עד שהוא נגמר וצריכים להיות תמיד שם ומדויקים. לא נוכל להמשיך לקבל שערים בדקות כאלו”.

“אני לא בן אדם של זעזועים”

ההפסד גורם לך לרצות לעשות שינויים משמעותיים? זעזוע כזה או אחר?

”אני לא חושב שהקבוצה צריכה זעזוע. המשחק הזה היה משחק טוב מאוד של הפועל באר שבע, בטח אם מסתכלים על המחצית השנייה. אנחנו קבוצה טובה וחזקה, צריך לזכור את זה, המלחמה שלנו היא מול עצמנו, איך אנחנו מגיעים למשחק. אני לא אדם של זעזועים”.

שינוי בעמדת השוער זה משהו שיכול להיות רלוונטי?

”לניב היה משחק לא טוב, אבל בסוף אנחנו מנצחים ומפסידים ביחד וזה נכון לכל משחק. לגבי שינויים כאלה ואחרים, נראה. ארגיש את השחקנים, אדבר איתם, בסוף אצטרך להעמיד את ההרכב הכי טוב כדי לנצח את ק”ש”.

יכול לעשות סדר בעניין אור בלוריאן? הוא יישאר עד תום העונה או יעבור כעת?

”הוא מאוד רוצה להישאר בקבוצה עם תום העונה ולזכות איתה בתארים”.

רן קוז'וק (חגי מיכאלי)

“נמצא את השחקן או השחקנים הנכונים עד תום החלון”

יש התקדמות לגבי רכש?

”אני מאמין שנמצא את השחקן או השחקנים הנכונים להביא עד סוף חלון ההעברות”.

נפרדתם מגריטה. יש לכם 6 זרים אם מחשיבים את סאבובו. שאר קבוצות הצמרת עם יותר זרים. אתה לא חושב שאם תגיעו לסגירת החלון עם פחות זרים מהם, זה יוצר חיסרון?

”אם הזרים טובים יותר ממצבת השחקנים הקיימת, אז אתה צודק, אבל אני לא חושב שתמיד ככה המקרה. אנחנו צריכים שחקנים טובים שיעזרו לנו במאבקים בפלייאוף העליון שיהיו קשים מאוד, אבל לא משנה אם הם זרים או ישראלים”.

יש לכם רשימת שחקנים שאתם עובדים מולה?

”יש פה מערכת סקאוט עם סקאוט ראשי, שני אנליסטים ומאמן שעובדים ימים כלילות כדי למצוא שחקנים ראויים להפועל באר שבע. אנחנו רוצים להביא שחקנים שישדרגו אותנו ולא להביא שחקנים כדי להגיד שהבאנו”.

רן קוז'וק וגיא מזרחי (חגי מיכאלי)

“מיגל ויטור דמות מפתח בקבוצה שלנו”

נושא מיגל ויטור עדיין באוויר, לא שומעים את הצד שלו. ממה שאתה רואה, אפשר לשים את הנושא הזה מאחור? הוא נשאר סופית עד סוף העונה?

”מיגל שחקן מאוד חשוב עבור המועדון, מאוד חשוב עבורי, הוא שחקן מצוין ודמות מפתח בקבוצה שלנו והוא עוד יעזור ויתרום לנו בדקות המשחק שהוא יקבל”.

כולנו זוכרים את המשחק שלכם נגד ק”ש בסיבוב הראשון. היא מגיעה במומנטום נהדר. איך אתה מכין את השחקנים למשחק?

”ק”ש קבוצה מצוינת, אינטנסיבית ואיכותית, מקשה על כל היריבות שלה, גם על בית”ר היא הקשתה, יהיה משחק קשה וסיזיפי. אנחנו צריכים להבין טוב מאוד מה היתרונות של ק”ש ואיזה דברים הם מנסים לעשות במשחק שלהם, להביא את האיכויות שלנו ולנצח את המשחק. זה משחק שונה לחלוטין מהפועל תל אביב, היא קבוצה שפחות מסתגרת, דינמית, אינטנסיבית, רצה קדימה”.

איך אתה מתמודד עם הביקורות? טענות כאלה ואחרות?

”אני מכבד מאוד את כל הדעות של הקהל. אני המבקר הכי גדול של עצמי, אין אימון ומשחק שאני לא מבקר בו את עצמי, גם כשאנחנו מנצחים, זה חלק מהתהליך שלי להתפתח כמאמן. אנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד, נצטרך את הקהל שלנו גם ברגעים הקשים ולצערי יהיו רגעים קשים, זו אחריות של הקהל לדחוף את השחקנים ברגעים הקשים ואחריות שלנו להחזיר להם”.

אתה חושב שאתה מקבל יחס פייר מהתקשורת לגבי כל מה שאתה עושה כאן מאז שהגעת?

”זה לא מעניין אותי. אני מאוד רעב ורוצה להשיג דברים, השאר זה דברים שמסביב”.

רן קוז'וק (חגי מיכאלי)

גיא מזרחי: “הרעב גדול בחדר ההלבשה”

גם מגן הקבוצה, שריצה עונש השעיה בשל צבירת כרטיסים צהובים במשחק האחרון מול הפועל תל אביב, גיא מזרחי, דיבר במסיבת העיתונאים.

איך היה לראות מהצד את מה שהיה נגד הפועל תל אביב?

”מחצית ראשונה הייתה פחות טובה, פחות אנחנו, אבל במחצית השנייה הייתה קבוצה אחרת על המגרש. הרגיש שזה הולך לכיוון שלנו, אבל זה הכדורגל. התאכזבנו מאוד, כאב מאוד, אבל אנחנו רוצים להחזיר בשבת”.

בית”ר מנצחת משחקים גם כשהיא לא טובה. השחקנים שלכם הרבה פעמים נראה שלא מספיק רעבים ובטירוף, אתה גם מרגיש את זה?

”לא. אני לא יודע מה רואים כלפי חוץ. בחדר ההלבשה ובאימונים מרגישים רעב עצום להשיג, להשתפר כל הזמן ולנצח כל משחק. כמובן שזה קשה מאוד, יהיו איבודי נקודות, אבל הרעב גדול”.

גיא מזרחי (חגי מיכאלי)

במחצית הראשונה זה היה נראה מאוד נרפה. עושה רושם שלפעמים ב”ש נתקעת ברמה המנטלית ולא המקצועית.

”על המשחק האחרון קשה לי להביע דעה כי לא הרגשתי את זה על הדשא. הגישה עובדתית לא הייתה מספיק טובה במחצית הראשונה, הצלחנו לתקן את זה במחצית השנייה, אבל לצערי לא הצלחנו להשיג את התוצאה. אנחנו יודעים מה אנחנו כן צריכים לעשות ומה לא”.

מה אתה זוכר מהמשחק נגד קריית שמונה כדי שלא יקרה מה שקרה בסיבוב הקודם?

“אנחנו זוכרים את המשחק מהסיבוב הקודם וזה כואב לנו, אבל אין מה להתייחס למשחק הזה. נתכונן בצורה הכי טובה למשחק, הם קבוצה מצוינת ובמומנטום חיובי”.