ברצלונה תלויה בעצמה: תמונת המצב באלופות

המחזור השביעי, הלפני האחרון בליגת האלופות שוחק, ותמונת המצב לקראת שמינית גמר המפעל מתחילה להתבהר. ארסנל המושלמת היחידה וגם באיירן מינכן בטופ 8, כשגם ריאל מדריד וליברפול עשו צעד ענק לעבר המטרה הזו. ברצלונה ומנצ’סטר סיטי יצטרכו להזיע כדי לדלג על שלב הפלייאוף, אך הקטלונים תלויים בעצמם. חלאילי וגלוך מבחינתם עם כמות נקודות זהה וחולמים על עלייה לשלב הפלייאוף.

טבלת האלופות

1: ארסנל – 21 נקודות, הפרש שערים 18+

2: באיירן מינכן – 18 נקודות, הפרש שערים 13+

3: ריאל מדריד – 15 נקודות, הפרש שערים 11+

4: ליברפול – 15 נקודות, הפרש שערים 6+

5: טוטנהאם – 14 נקודות, הפרש שערים 8+

6: פ.ס.ז’ – 13 נקודות, הפרש שערים 10+

7: ניוקאסל – 13 נקודות, הפרש שערים 10+

8: צ’לסי – 13 נקודות, הפרש שערים 6+

9: ברצלונה – 13 נקודות, הפרש שערים 5+

10: ספורטינג ליסבון – 13 נקודות, הפרש שערים 5+

11: מנצ’סטר סיטי – 13 נקודות, הפרש שערים 4+

12: אתלטיקו מדריד – 13 נקודות, הפרש שערים 3+

13: אטאלנטה – 13 נקודות, הפרש שערים 1+

14: אינטר – 12 נקודות, הפרש שערים 6+

15: יובנטוס – 12 נקודות, הפרש שערים 4+

16: דורטמונד – 11 נקודות, הפרש שערים 4+

17: גלאטסראיי – 10 נקודות, הפרש שערים 0

18: קרבאח – 10 נקודות, הפרש שערים -2

19: מארסיי – 9 נקודות, הפרש שערים ‎0

20: באייר לברקוזן – 9 נקודות, הפרש שערים ‎-4

21: מונאקו – 9 נקודות, הפרש שערים ‎-6

22: פ.ס.וו איינדהובן – 8 נקודות, הפרש שערים +1

23: אתלטיק בילבאו – 8 נקודות, הפרש שערים ‎-4

24: אולימפיאקוס – 8 נקודות, הפרש שערים ‎-5

25: נאפולי – 8 נקודות, הפרש שערים ‎-5

26: קופנהאגן – 8 נקודות, הפרש שערים ‎-6

27: קלאב ברוז’ – 7 נקודות, הפרש שערים ‎-5

28: בודו גלימט – 6 נקודות, הפרש שערים ‎-2

29: בנפיקה – 6 נקודות, הפרש שערים ‎-4

30: פאפוס – 6 נקודות, הפרש שערים ‎-6

31: אוניון סן ז'ילואז – 6 נקודות, הפרש שערים ‎-10

32: אייאקס – 6 נקודות, הפרש שערים ‎-12

33: פרנקפורט – 4 נקודות, הפרש שערים ‎-9

34: סלביה פראג – 3 נקודות, הפרש שערים ‎-11

35: ויאריאל – נקודה, הפרש שערים ‎-10

36: קייראט אלמטי – נקודה, הפרש שערים ‎-14