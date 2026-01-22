מכה לברצלונה: פדרי ייעדר למשך מספר שבועות

ברצלונה חזרה מפראג עם ניצחון מרשים 2:4 על סלביה במחזור הלפני אחרון של ליגת האלופות, כולל קאמבק, שער בכורה אירופי העונה של רוברט לבנדובסקי וטיפוס מעל מנצ’סטר סיטי ואתלטיקו מדריד בטבלה. אלא שכל הכותרות החיוביות נדחקו הצידה בגלל רגע אחד דרמטי בדקה ה־58: פדרי נפל על הדשא, החזיק את פניו וירד פצוע. עבור האוהדים והצוות המקצועי, זו הייתה תמונה קשה הרבה יותר מכל שער.

הקשר הקנארי נפצע בשריר הירך האחורי ברגל ימין, אותה רגל שלא נפגעה בפציעה הקודמת שלו מוקדם יותר העונה. האבחנה הראשונית מרגיעה יחסית והוחלט להוציאו כדי למנוע החמרה, אך בברצלונה כבר מבינים: פדרי צפוי להיעדר מספר שבועות - מכה קשה להאנזי פליק בדיוק ברגע קריטי של העונה.

עוד לפני שנפצע, פדרי שוב היה המצפן של ברצלונה. במחצית ראשונה קשה, מול לחץ חונק, דשא קפוא ויריבה אגרסיבית, הוא לקח את הקבוצה על הגב. הנתון הבולט: כמעט 6.5 קילומטרים במחצית אחת בלבד, יותר מכל שחקן אחר על המגרש, כולל ארבעה שחקני סלביה יחד. אלא שבפתיחת המחצית השנייה, אחרי מאמץ עצום ובעיטה חזקה בדקה ה-46, הגוף אמר את שלו. 12 דקות לאחר מכן הוא כבר שכב על הדשא והתמונה שלו עם הידיים על הפנים סיכמה את התחושות של כל אוהדי בארסה.

פדרי (IMAGO)

זו כבר הפעם השישית העונה שפדרי נפגע. עד כה הוא החמיץ חמישה משחקים, שניים בליגת האלופות ושלושה בליגה, רובם בעקבות קרעים ומתיחות בשרירים. פליק שכבר כמעט התרוקנה לו המרפאה, הביט לשמיים כשהבין שגם הפעם יצטרך להסתדר בלי הקשר הטוב ביותר שלו, אולי הטוב בעולם.

המשמעות היא שבמחזור האחרון מול קופנהאגן, משחק שבו בארסה תהיה חייבת לנצח כדי לעלות ישירות לשמינית הגמר, הקשרים שיעמדו לרשות פליק הם רק דני אולמו, מארק קסאדו, מארק ברנאל ופרמין לופס. “אנחנו יודעים שכדי להעפיל מהטופ 8, נצטרך לנצח ולכבוש כמה שיותר מול קופנהאגן", אמר אולמו.

לבנדובסקי מתקרב למסי

ובצל הדאגה הגדולה, אי אפשר להתעלם גם מהחדשות הטובות. רוברט לבנדובסקי כבש סוף סוף את שערו הראשון העונה בליגת האלופות. הפולני שכבר מדורג שלישי בטבלת כובשי כל הזמנים במפעל, סימן וי גם בזירה האירופית והוכיח שהוא עדיין כאן.

רוברט לבנדובסקי חוגג (IMAGO)

לבנדובסקי כבר עומד על 11 שערים העונה בכל המסגרות, לצד שני בישולים, למרות חלוקת הדקות עם פראן טורס. בנוסף, הוא קרוב לשיא היסטורי נוסף של ליאו מסי, כיבוש שערים נגד 40 יריבות שונות בליגת האלופות. כרגע הוא עומד על 39, ובמשחק הקרוב מול קופנהאגן יוכל להשוות את ההישג.