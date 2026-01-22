יום חמישי, 22.01.2026 שעה 06:29
 מזרח 
79%4176-446138דטרויט פיסטונס
64%4265-458039בוסטון סלטיקס
58%4376-446438פילדלפיה 76'
56%4805-486641קליבלנד קאבלירס
55%4545-457940טורונטו ראפטורס
55%4308-442838ניו יורק ניקס
51%4628-464539מיאמי היט
51%4644-460239שיקגו בולס
50%4177-415536אורלנדו מג'יק
45%5001-494042אטלנטה הוקס
42%4388-423638מילווקי באקס
38%4582-462740שארלוט הורנטס
29%4355-410838ברוקלין נטס
24%4670-428438וושינגטון וויזארדס
22%4892-451641אינדיאנה פייסרס
 מערב 
82%4113-458338אוקלהומה ת'אנדר
68%4686-485740דנבר נאגטס
66%4271-445238סן אנטוניו ספרס
65%4083-433237יוסטון רוקטס
62%4626-480540מינסוטה טימברוולבס
62%4350-449439פיניקס סאנס
59%4660-482441גולדן סטייט ווריורס
59%4307-426637לוס אנג'לס לייקרס
50%4715-466140פורטלנד בלייזרס
44%4394-434739לוס אנג'לס קליפרס
42%4635-455640דאלאס מאבריקס
39%4426-436638ממפיס גריזליס
35%5088-481740יוטה ג'אז
30%4815-444340סקרמנטו קינגס
24%5117-480442ניו אורלינס פליקנס

השפלה בדרבי: וולף והנטס חטפו 120:66 מהניקס

תבוסה היסטורית: אחרי 4 הפסדים רצופים, ניו יורק התפוצצה עם ההפרש הגבוה בתולדותיה, 54. 3 נקודות לפורוורד היהודי, מנגד 20 לברונסון, 18 לשאמט

|
קארל אנתוני טאונס (רויטרס)
קארל אנתוני טאונס (רויטרס)

אחרי תקופה לא פשוטה ורצף של ארבעה הפסדים, ניו יורק התפוצצה בענק הלילה (בין רביעי לחמישי) על חשבון ברוקלין בדרבי, עם ניצחון חד צדדי ובלתי נשכח של 66:120 - ההפרש הגבוה ביותר בתולדות המועדון.

דני וולף עלה מהספסל של הנטס האומללים ל-12 דקות שבהן הספיק לקלוע שלוש נקודות ב-1 מ-4 מהשדה, 1 מ-2 לשלוש ובנוסף היו לו שני ריבאונדים. אבל הוא וכל שחקני ברוקלין היו פשוט ניצבים בהצגה של הניקס, שלא ריחמו על השכנה.

כבר מהפתיחה היה ברור לאן המשחק הולך. ריצת 0:14 העניקה לניקס יתרון 6:18 באמצע הרבע הראשון, ובסיומו, אחרי שתי שלשות רצופות של לנדי שאמט, היתרון צמח ל-20:38. במחצית זה כבר היה 38:60, אך השיא הגיע ברבע האחרון (10:32), אותו פתחה ניו יורק בריצת 0:16 שהפכה יתרון 32 ל-56:104.

לא כוחות

בסך הכול, הניקס קלעו 60 נקודות במחצית השנייה לעומת 28 בלבד של ברוקלין, במשחק שהפך לגארבג’ טיים ארוך במיוחד. הניקס הובילו בשיא גם ב-59 נקודות, בדרך לניצחון בהפרש 54 נקודות - גדול יותר מהשיא הקודם שעמד על 48.

מייקל פורטר גמייקל פורטר ג'וניור (רויטרס)

הניצחון המשיך רצף מרשים במיוחד של הניקס בדרבי - ניצחון 13 רצוף על ברוקלין, שלא ניצחה את היריבה העירונית מאז 28 בינואר 2023, עוד בתקופה בה קווין דוראנט וקיירי אירווינג שיחקו בקבוצה, זמן קצר לפני שעזבו בטריידים.

ג’יילן ברונסון הוביל את הניקס עם 20 נקודות, בעוד שלנדרי שאמט סיפק ערב מושלם מחוץ לקשת עם 6 מ-6 לשלוש ו-18 נקודות. קארל אנתוני טאונס הוסיף 14 נקודות, כמו גם מיילס מקברייד, וג’וש הארט (תשעה ריבאונדים) ומיקל ברידג’ס סיימו עם 11 נקודות כל אחד.

מייקל פורטר ג’וניור (12 נקודות) וזאיר וויליאמס (11) היו נקודות האור אצל הנטס, במשחק שממחיש את התקופה הקשה של הקבוצה, שספגה הפסד שמיני בתשעה משחקים.

