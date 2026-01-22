השפלה בדרבי: וולף והנטס חטפו 120:66 מהניקס

אחרי תקופה לא פשוטה ורצף של ארבעה הפסדים, ניו יורק התפוצצה בענק הלילה (בין רביעי לחמישי) על חשבון ברוקלין בדרבי, עם ניצחון חד צדדי ובלתי נשכח של 66:120 - ההפרש הגבוה ביותר בתולדות המועדון.

דני וולף עלה מהספסל של הנטס האומללים ל-12 דקות שבהן הספיק לקלוע שלוש נקודות ב-1 מ-4 מהשדה, 1 מ-2 לשלוש ובנוסף היו לו שני ריבאונדים. אבל הוא וכל שחקני ברוקלין היו פשוט ניצבים בהצגה של הניקס, שלא ריחמו על השכנה.

כבר מהפתיחה היה ברור לאן המשחק הולך. ריצת 0:14 העניקה לניקס יתרון 6:18 באמצע הרבע הראשון, ובסיומו, אחרי שתי שלשות רצופות של לנדי שאמט, היתרון צמח ל-20:38. במחצית זה כבר היה 38:60, אך השיא הגיע ברבע האחרון (10:32), אותו פתחה ניו יורק בריצת 0:16 שהפכה יתרון 32 ל-56:104.

לא כוחות

בסך הכול, הניקס קלעו 60 נקודות במחצית השנייה לעומת 28 בלבד של ברוקלין, במשחק שהפך לגארבג’ טיים ארוך במיוחד. הניקס הובילו בשיא גם ב-59 נקודות, בדרך לניצחון בהפרש 54 נקודות - גדול יותר מהשיא הקודם שעמד על 48.

מייקל פורטר ג'וניור (רויטרס)

הניצחון המשיך רצף מרשים במיוחד של הניקס בדרבי - ניצחון 13 רצוף על ברוקלין, שלא ניצחה את היריבה העירונית מאז 28 בינואר 2023, עוד בתקופה בה קווין דוראנט וקיירי אירווינג שיחקו בקבוצה, זמן קצר לפני שעזבו בטריידים.

ג’יילן ברונסון הוביל את הניקס עם 20 נקודות, בעוד שלנדרי שאמט סיפק ערב מושלם מחוץ לקשת עם 6 מ-6 לשלוש ו-18 נקודות. קארל אנתוני טאונס הוסיף 14 נקודות, כמו גם מיילס מקברייד, וג’וש הארט (תשעה ריבאונדים) ומיקל ברידג’ס סיימו עם 11 נקודות כל אחד.

מייקל פורטר ג’וניור (12 נקודות) וזאיר וויליאמס (11) היו נקודות האור אצל הנטס, במשחק שממחיש את התקופה הקשה של הקבוצה, שספגה הפסד שמיני בתשעה משחקים.