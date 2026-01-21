אדוארדס התפוצץ, אך בולוניה נכנעה לפנרבחצ'ה

פנרבחצ’ה יכולה לצאת מרוצה מאיטליה. לאחר דקות אחרונות דרמטיות, החבורה של שאראס הצליחה להשיג הערב (רביעי) את הניצחון כשגברה 80:95 על בולוניה במסגרת המחזור ה-23 של היורוליג. הטורקים נמצאים במקום הרביעי בטבלה במאזן של 7:15, בעוד שיריבתה עומדת במקום ה-11, כשלזכותה 11 ניצחונות אל מול 12 הפסדים.

דווקא האיטלקים פתחו טוב יותר את המשחק, ולאחר רבע ראשון צמוד הם הצליחו לרדת להפסקה ביתרון 7 נקודות על הקבוצה של שאראס. פנר התעוררה ברבע השלישי, ולא רק שהיא חזרה למשחק היא גם לקחה את היתרון לקראת 10 הדקות האחרונות של ההתמודדות.

בדקות הסיום שני כוכבי המשחק, טאלן הורטון טאקר (28 נק’) וקארסן אדוארדס (35 נק’), נכנסו לדו קרב גדול כששניהם החליפו סלים ולא נתנו אחד לשני לברוח. בסופו של דבר, המילה האחרונה הייתה שייכת לפנר, שעמדה בגבורה בקליעות עונשין מלחיצות ויצאה מבולוניה עם ניצחון חשוב שמבסס את מעמדה בצמרת הגבוהה.

טאלן הורטון טאקר מטביע (IMAGO)

מה הלאה?

השבוע הכפול ביורוליג לא נותן לשתי הקבוצות מנוחה, כשבולוניה תארח את הכוכב האדום בלגרד ביום שישי הקרוב למשחק קריטי לשתיהן, כשהמאבק על הפליי אין מתחמם ממחזור למחזור. מנגד, פנרבחצ’ה תחזור לאיסטנבול, שם מצפה לה משחק בית נוח יחסית מול בסקוניה.