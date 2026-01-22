טלאים ואלתורים: התרגול של לאזטיץ' לפרייבורג

מכבי תל אביב השלימה את הכנותיה לקראת המשחק הערב (חמישי, 19:45) מול פרייבורג במסגרת המחזור השביעי של הליגה ליגה האירופית, וזאת תוך כדי שהמאמן, ז'רקו לאזטיץ', מנסה מספר טלאים ואלתורים בעקבות החיסורים הרבים והסגל הלא שגרתי איתו הוא יצא למשחק בגרמניה. לצהובים נקודה אחת בלבד מתוך 18 אפשריות במפעל השני בחשיבותו של אופ"א.

למאמן הסרבי יש לא מעט כאבי ראש עם הפציעות של טייריס אסאנטה, מוחמד עלי קמארה ואושר דוידה, ואליהם הצטרף אלעד מדמון החולה שלא טס עם הקבוצה, וכתוצאה מכך מי שתורגלו כחלוצים הם דווקא דור פרץ ויונס מלדה. נראה כי אחד מהם יפתח בעמדה. אבל זהו לא השינוי המשמעותי ביותר שצפוי בהרכב, שכן ההגנה מאידך תהיה כזו שלא שיחקה ביחד העונה ולאזטיץ' תרגל קו של חמישה שחקנים.

נראה כי רועי משפתי מועמד לפתוח שוב בין הקורות כפי שקרה במשחק הקודם מול שטוטגרט, אם לאזטיץ' יחליט שאופק מליקה צריך מנוחה. איתי בן חמו, נועם בן הרוש, הייטור, רז שלמה ורוי רביבו יהיו אלה שיפתחו ויצטרכו להתמודד עם ההתקפה החזקה של הגרמנים. בקישור תורגלו איתמר נוי ובן לדרמן עם איסוף סיסוקו לסירוגין ונראה כי שניים מבין השלושה יפתחו, בצדדים שגיב יחזקאל וסייד אבו פרחי הם אלה שאמורים לעזור בסגירות מול הקווים החזקים של היריבה.

רועי משפתי. מועמד לפתוח שוב בין הקורות (שחר גרוס)

ומה עם שחקני הנוער?

חמישה שחקני נוער המריאו עם הקבוצה לגרמניה כדי לזכות לחוויה אירופית, אך לפחות לפי האימון המסכם נראה כי לאזטיץ' לא מתכנן להשליך אותם למים העמוקים כבר מהדקה הראשונה. לוטם אסרס, רועי מגור, עילאי בן סימון, עידן וינברג ואיתי זפרני יחכו על הספסל אך סביר להניח שחלקם ישולבו תוך כדי שכן חלק מהשחקנים שיעלו בהרכב של לאזטיץ' אמורים להיות גם כאלה שיפתחו בדרבי ביום שני.

הרכב משוער: רועי משפתי (אופק מליקה), נועם בן הרוש, איתי בן חמו, רז שלמה, הייטור, רוי רביבו, בן לדרמן (איסוף סיסוקו), איתמר נוי, שגיב יחזקאל, סייד אבו פרחי ודור פרץ (יונס מלדה).