הפועל אילת גברה 79:86 על רחובות בלאומית

הפועל אילת בדרך חזרה לליגת העל? הקבוצה של אלעד חסין השלימה הערב (רביעי) דאבל על חשבון מכבי רחובות ופתחה פער של שלושה משחקים בין הקבוצות. אלון דרוקר בלט עם שיא עונתי של 20 נקודות וסייע לקבוצתו לנצח. באילת הובילו לכל אורך המשחק, ובכל פעם שרחובות ניסתה לחזור למשחק המקומיים ידעו לבצע את הפעולות הנכונות.

הפועל אילת - מכבי רחובות 79:86

החצי הראשון התאפיין במבול שלשות של הדרומיים שקלעו 10 שלשות ב-50 אחוזי הצלחה בשני הרבעים הראשונים. מכבי רחובות נאלצה לרדוף אחרי יריבתה אבל בכל פעם הצליחה לשמור על פער סביר. שלשות של אלון דרוקר העניקו לאילת יתרון 42:51 עם הירידה לחדרי ההלבשה. עמית אהרוני פתח טוב את הרבע השלישי והעניק לרחובות יתרון 54:53.

אלא שכאן אילת התעוררה ועם דקות טובות של אוסטין טילמן ואלון דרוקר היתרון חזר לביתיים - 56:62. רחובות נשארה במשחק, אבל שוב היה זה דרוקר שעם שלשה בסוף הרבע קבע 61:71. ברבע האחרון התסריט חזר על עצמו - מכבי רחובות צימקה את הפער ובכל פעם שזה קרה לאילת היו תשובות בדרך לניצחון משמעותי.

קלעו להפועל לאילת: אלון דרוקר (4/9 לשלוש) 20 נק', ישמעאל ליין 15 נק', אוסטין טילמן (9 אסיסטים) ודאסטי האנאס 12 נק' כ"א, צוף בן משה 10 נק', אליעד טל 9 נק', תומר פורת 8 נק'

קלעו למכבי לרחובות: עמית מנחם (8 אסיסטים) 17 נק', טל פלד 12 נק', דרק ווקר ודניאל שרון 11 נק' כ"א, ג'וש אלדריך 9 נק', הראל דדון 8 נק', איגור נסטרנקו 7 נק', עמית אהרוני 4 נק'