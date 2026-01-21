יום חמישי, 22.01.2026 שעה 00:20
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל
לאומית גברים סל 25-26
311246-149916הפועל אילת
291237-144216מכבי רחובות
281251-141516עירוני נהריה
281341-138717הפועל חיפה
271429-155917מכבי אשדוד
241265-123315מ.כ. עוטף דרום
241540-149117הפועל מגדל העמק
231266-130216א.ס. רמה"ש
231291-128415אליצור אשקלון
221325-126016מכבי פ"ת
211363-130816אליצור יבנה
211448-134516מכבי קריית גת
191422-132217מכבי חיפה
191242-112714אליצור שומרון
181452-130116מ.ס צפת
181234-107714מכבי מעלה אדומים

הפועל אילת גברה 79:86 על רחובות בלאומית

בדרך חזרה לליגת העל? הקבוצה מהעיר הדרומית בישראל השלימה דאבל על החבורה מהשפלה ופתחה עליה פער של שלושה משחקים. אלון דרוקר בלט עם 20 נקודות

|
אילת חוגגת ניצחון חשוב (צילום: ליגה לאומית Winner)
אילת חוגגת ניצחון חשוב (צילום: ליגה לאומית Winner)

הפועל אילת בדרך חזרה לליגת העל? הקבוצה של אלעד חסין השלימה הערב (רביעי) דאבל על חשבון מכבי רחובות ופתחה פער של שלושה משחקים בין הקבוצות. אלון דרוקר בלט עם שיא עונתי של 20 נקודות וסייע לקבוצתו לנצח. באילת הובילו לכל אורך המשחק, ובכל פעם שרחובות ניסתה לחזור למשחק המקומיים ידעו לבצע את הפעולות הנכונות.

הפועל אילת - מכבי רחובות 79:86

החצי הראשון התאפיין במבול שלשות של הדרומיים שקלעו 10 שלשות ב-50 אחוזי הצלחה בשני הרבעים הראשונים. מכבי רחובות נאלצה לרדוף אחרי יריבתה אבל בכל פעם הצליחה לשמור על פער סביר. שלשות של אלון דרוקר העניקו לאילת יתרון 42:51 עם הירידה לחדרי ההלבשה. עמית אהרוני פתח טוב את הרבע השלישי והעניק לרחובות יתרון 54:53.

אלא שכאן אילת התעוררה ועם דקות טובות של אוסטין טילמן ואלון דרוקר היתרון חזר לביתיים - 56:62. רחובות נשארה במשחק, אבל שוב היה זה דרוקר שעם שלשה בסוף הרבע קבע 61:71. ברבע האחרון התסריט חזר על עצמו - מכבי רחובות צימקה את הפער ובכל פעם שזה קרה לאילת היו תשובות בדרך לניצחון משמעותי.

קלעו להפועל לאילת: אלון דרוקר (4/9 לשלוש) 20 נק', ישמעאל ליין 15 נק', אוסטין טילמן (9 אסיסטים) ודאסטי האנאס 12 נק' כ"א, צוף בן משה 10 נק', אליעד טל 9 נק', תומר פורת 8 נק'

קלעו למכבי לרחובות: עמית מנחם (8 אסיסטים) 17 נק', טל פלד 12 נק', דרק ווקר ודניאל שרון 11 נק' כ"א, ג'וש אלדריך 9 נק', הראל דדון 8 נק', איגור נסטרנקו 7 נק', עמית אהרוני 4 נק'

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */