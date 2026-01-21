מטלון: אנחנו בעיצומה של דרך חדשה ומאתגרת

הוועד הפראלימפי וההתאחדות לספורט נכים סיכמו הערב (רביעי) את שנת 2025 באירוע חגיגי שהתקיים במלון דן פנורמה בתל אביב, בנוכחות שר התרבות והספורט מיקי זוהר, מנכ"ל משרדו כפיר כהן, סגן יו"ר הכנסת ח"כ סימון דוידסון, יו"ר הוועד האולימפי יעל ארד ונשיא הכבוד של הוועד הפראלימפי דני חכים.



בצל השנה שהייתה רצופה בביטולי תחרויות עקב המצב הביטחוני וגילויי האנטישמיות בעולם, התקיים הטקס במתכונת שונה מהרגיל. במקום לבחור בספורטאי ומאמני השנה, הוחלט להודות ולשים בקדמת הבמה את המעטפת המקצועית, זו שמכינה והמובילה את הספורטאי להישגים.



טליק ואיציק גואילי, הוריו של רן, החטוף האחרון בעזה, התכבדו להעניק אות הוקרה למעטפת המקצועית, שהובילה את השחיין עמי דדאון להישג השנה - חמש מדליות, ארבע מהן מזהב, באליפות העולם שהתקיימה בסינגפור.

טליק גאוילי (חגי מיכאלי)

חלוקת הפרסים והאותות

את אות הישג השנה הענפי, קיבל הצוות המקצועי שעוטף את נבחרות הכדור שער, של הנשים והגברים, שעברו השנה תהליך של הצערה ושינוי, ולמרות זאת הצליחו לזכות בהישגים מרשימים באליפות אירופה שהתקיימה בפינלנד - מדליית כסף לנשים ומקום רביעי לגברים.



את אות פריצת השנה ע"ש ברק לופן, ספורטאי ומאמן הקיאקים האהוב שנרצח באירוע טרור לפני כארבע שנים. העניקו רעייתו דנה לופן ושתי בנותיו, לשחקנית הבוצ'יה אורית קלנר, חניכתה של אורנה וייסבך, שזכתה השנה במדליית כסף באליפות אירופה שהתקיימה בקרואטיה.

במהלך הערב הוענקו שלושה 'עיטורי כבוד' של הוועד הפראלימפי. השנה בחרה הוועדה, בראשה עמדה השופטת בדימוס נורית אחיטוב, להעניק את העיטור לחברת אל על, המטיסה הרשמית של המשלחת הפראלימפית למשחקים בלוס אנג'לס, על שותפות רבת שנים ועל ליווי הספורטאים הפראלימפיים ברגעי השיא והעצמתם בדרכים יצירתיות.

עיטור אישי ניתן לגילי לוסטיג, המנכ"ל היוצא של הוועד האולימפי על תרומה רבה שנים למען הספורט הפראלימפי, ועל שיתוף, קידום השיוויון וקרוב הלבבות בין שני הוועדים, האולימפי והפראלימפי. עיטור אישי נוסף ניתן לברוך חגאי חתן פרס ישראל, על תרומתו רבת השנים לפיתוח וקידום הספורט הפראלימפי ועל הגאווה והכבוד שהביא למדינת ישראל כספורטאי וכמאמן.

מקבלי הפרסים (חגי מיכאלי)

בהמשך הוענקו אותות הוקרה לספורטאיות וספורטאים שבקשו לפרוש השנה. חברות נבחרת הכדורשער הקפטנית גל חמרני, אורי מזרחי ונועה מלכה, שלושתן שותפת למדליית הכסף בפריז. לתודה מיוחדת זכה גם דילן, כלב הנחייה של גל, שהיה חלק בלתי נפרד מן הנבחרת, בקשו לפרוש גם השחיינית יוליה גורדיצ'וק שהשתתפה במשחקים בריו ובטוקיו ושחקן ומאמן טניס השולחן הוותיק זאב גליקמן, זוכה מדלית הזהב בברצלונה ומדליית הכסף בסידני.

“אנחנו בעיצומה של דרך חדשה ומאתגרת”

אות המתנדב, מסורת שהחלה אחרי ה-7 באוקטובר, הוענק לצפריר חקלאי, על פיתוח ענף אופני היד והשטח בקרב פצועי חרבות ברזל, ויורם קיכל, על פעילות למען הטניס בכיסאות גלגלים. יו"ר הוועד הפראלימפי, משה מוץ מטלון אמר: "השנה החולפת הייתה שנה של עבודה מאומצת, הישגים משמעותיים ושיתופי פעולה פוריים, שהוכיחו את עוצמתו של הספורט הפראלימפי.

“לאחר ההצלחה המרשימה במשחקי פריז והתהודה לה זכינו, קיימנו תחקיר מקיף והתחלנו בגיבוש תוכנית עבודה לקראת משחקי לוס אנג'לס 2028. אנחנו בעיצומה של דרך חדשה ומאתגרת, הכוללת מיתוג חדש ושינויים ברשת החברתית, ריענון השורות וטיפוח דור חדש וצעיר של ספורטאים, רבים מהם פצועי המלחמה. האירוע היום הוא הזדמנות להודות אישית לכל החברים המלווים אותנו. תמיכתם מסייעת לנו לעמוד ביעדים הניצבים בפנינו בשנים הקרובות".