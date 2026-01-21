יום רביעי, 21.01.2026 שעה 21:23
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
212-207ארסנל1
158-197ריאל מדריד2
157-186באיירן מינכן3
147-157טוטנהאם4
1310-207פאריס סן-ז'רמן5
139-147ספורטינג ליסבון6
139-137מנצ'סטר סיטי7
136-86אטאלנטה8
127-137אינטר9
1212-156אתלטיקו מדריד10
128-116ליברפול11
1115-197בורוסיה דורטמונד12
106-136ניוקאסל13
108-136צ'לסי14
1011-146ברצלונה15
98-116מארסיי16
910-126יובנטוס17
98-86גלאטסראיי18
914-107באייר לברקוזן19
914-87מונאקו20
811-156פ.ס.וו. איינדהובן21
813-87אולימפיאקוס 22
812-77נאפולי23
817-117פ.צ. קופנהאגן24
713-106קרבאח אגדם25
717-127קלאב ברוז'26
614-127בודה גלימט27
68-66בנפיקה ליסבון28
69-46פאפוס29
615-76אוניון סן ז'ילואז30
619-77אייאקס31
59-46אתלטיק בילבאו32
416-86איינטרכט פרנקפורט33
311-26סלביה פראג34
115-57ויאריאל35
119-57קייראט36

ענאן חלאילי פותח בסן ז'ילואז נגד באיירן מינכן

הכוכב הישראלי ימשיך ב-11 גם נגד האלופה הגרמנית ב-22:00, כשינסה להכניע את נוייר בין הקורות. גם קיין, קימיך, אוליסה ודיאס יעלו בהרכב של קומפני

|
ענאן חלאילי (IMAGO)
ענאן חלאילי (IMAGO)

אחרי פגרה די ארוכה, חגיגת המשחקים שקיבלנו אתמול (שלישי) במסגרת המחזור השביעי בליגת האלופות, והמשיכה גם היום עם המשחקים המוקדמים, תגיע לשיאה עם המשחקים שינעלו את סבב המשחקים של המחזור הנוכחי, כשבמוקד ענאן חלאילי ואוניון סן ז’ילואז יתארחו אצל באיירן מינכן.

הרכב באיירן מינכן: מנואל נוייר, יושוע קימיך, קים מין-ג’ה, יונתן טה, רפאל גררו, אלכסנדר פבלוביץ’, תום בישוף, מייקל אוליסה, לנארט קארל, לואיס דיאס והארי קיין.

הרכב אוניון סן ז’ילואז: קייל שרפן, לי סייקס, אלכסיס מק אליסטר, כריסטיאן בורגס, ענאן חלאילי, אדם זורגאנה, קמיאל ואן דה פרה, אנוער איית אל חאג’, גיז’רמה סמית’, ראול פלורוקש ופרומס דייויד.

במחזור הקודם, הבווארים שהגיעו להתמודדות מהמקום השלישי, התאוששו מההפסד לארסנל עם 1:3 על ספורטינג ליסבון ועכשיו באליאנץ ארנה הם רוצים להמשיך באותו המסלול כדי להבטיח בצורה חד משמעית את מקומם בין שמונה הראשונות בטבלה. מנגד, חלאילי וחבריו לא במצב מזהיר בלשון המעטה מבחינת הסיכויים להעפיל לשלב הבא, כאשר הם רחוקים שתי נקודות מהמקום ה-24 המוביל לפלייאוף טרם שריקת הפתיחה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */