יש אישור: הספורטאים ייצאו לאולימפיאדת החורף

סוף לסאגה. אתילה קרטזס, מריה סיניוק וג’רד פיירסטון קיבלו את הדרכונים הישראלים ונרשמו לאולימפיאדת החורף מילאנו-קורטינה 2026, לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו חתם על האישור להעניק להם דרכונים קבועים על מנת שיוכלו לייצג את המדינה באירוע הספורט הגדול הבא.

כזכור, כפי שנחשף בתוכנית שיחת היום ב-ONE, שלושת הספורטאים לא היו אמורים להשתתף באולימפיאדת החורף הקרובה בגלל תקנה שנקבעה על ידי המדינה ולפיה עולים חדשים נדרשים לשהות בישראל 36 חודשים מתוך 60 על מנת לקבל דרכון ישראלי קבוע, בעוד שעל פי דרישת הוועד האולימפי הבינלאומי הם נדרשו לדרכונים קבועים ולא לתעודות מעבר או דרכונים זמניים כדי להשתתף באירוע.

שלושת הספורטאים לא שהו בישראל בתקופת הזמן הנדרשת משום שהם היו צריכים להתאמן במתקני חורף מיוחדים שלא קיימים בארץ. במקרים שכאלה, שר הפנים היה יכול לאשר להם קבלת דרכון בהליך מזורז, אך בגלל שאין שר פנים מכהן - לא היה ניתן לעשות זאת.

אתילה קרטזס (IMAGO)

בסופו של דבר, הממשלה אישרה לראש הממשלה בנימין נתניהו לקבל סמכויות מיוחדות במקום שר הפנים על מנת שיוכל לאשר זאת ולאחר מכן גם הכנסת הצביעה לטובת המהלך בשבוע שעבר. בעקבות זאת, ראש הממשלה חתם על האישור ביום חמישי בלילה. זמן קצר לאחר מכן, הונפקו הדרכונים בהליך מהיר והם ניתנו לספורטאים. אתילה קרטזס וג’רד פיירסטון הגיעו לישראל וקיבלו את הדרכונים, בעוד שמריה סיניוק קיבלה את הדרכון שלה בשגרירות במוסקבה והיא תניף את דגל ישראל בטקס הפתיחה באצטדיון הסאן סירו.

למרות הבעיות הבירוקרטיות שנוצרו עקב העובדה שאין שר פנים מכהן, גורמים רבים בצמרת המדינה נרתמו לאשר לספורטאים לקבל את הדרכונים בשבועות האחרונים, ביניהם עו”ד אנה משה, גורמי המקצוע ברשות האוכלוסין וההגירה, יו״ר הוועד האולימפי יעל ארד והמנכ״ל גילי לוסטיג, שר התרבות והספורט מיקי זוהר וראש לשכתו חן אביטן, בכירי בית הנשיא יצחק הרצוג, אנשי לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו שחתם על הצווים, וחברי הכנסת שהעלו זאת על סדר היום ובראשם עודד פורר וסימון דוידסון.

“תמונת הניצחון”: כל התגובות

שר התרבות והספורט מיקי זוהר אמר: “שמחתי לסייע לספורטאים שלנו לייצג את ישראל בכבוד באולימפיאדת החורף. בעזרת השם נאחל להם להגיע להישגים גדולים. אני מודה לצוותים שלנו שעמלו על פיתרון, יחד עם כלל הגורמים בממשלה ובכנסת, וכמובן לראש הממשלה שנרתם לאירוע״.

יו״ר הוועד האולימפי, יעל ארד, אמרה: “תמונת הניצחון של ספורטאי החורף עם דרכון ישראלי לא הייתה מתאפשרת ללא התערבותו ותמיכתו של נשיא המדינה בוז׳י הרצוג ומנכ״ל בית הנשיא איל שוויקי, תמיכת שר החוץ גדעון סער, משרד הספורט בראשות המנכ”ל כפיר כהן ומנהל מטה השר חן אביטן, וחברי הכנסת סימון דוידסון ועודד פורר לצידה של עורכת הדין אנה משה שהובילה מהלך משפטי עם העמותה לשילוב כלכלי”.

יעל ארד (שחר גרוס)

ארד הוסיפה: “הוועד האולימפי, הספורטאים, ראשי האיגודים והצוותים הוציאו אנרגיות רבות ומיותרות לקבלת תמיכה ממדינת ישראל שהינה מובנת מאליה על מנת לאפשר לשגרירי המצויינות של הספורט הישראלי להופיע במשחקים האולימפיים, ומקווה שכולנו נלמד מזה לאתגרים הבאים. אני רוצה להודות לגילי לוסטיג, ירדן הר לב וסתיו רבי מהוועד האולימפי על הטיפול המסור במשלחת הקטנה אך המורכבת והדינמית למשחקי החורף. שיפתחו בעוד פחות משבועיים. כעת עלינו להתרכז בהופעה הספורטיבית כדי לשבור שיאים ולייצג את ישראל באופן המיטבי על הבמה הגדולה בעולם”.

עו״ד אנה משה, שטיפלה בתיק וליוותה את הספורטאים, מסרה: “הפעם ניצלנו בנס מהריסת חלום של אנשים והריסת המשלחת שלנו לאולימפיאדת החורף, הרבה בזכות העיתונות והעבודה הקשה של אנשים טובים, אבל לא צריך לעבוד כל כך קשה כדי שאנשים שרוצים לייצג את מדינת ישראל ולחיות בה יהיה דרכון, זה הדבר הבסיסי והמובן מאליו”.

עו״ד אנה משה המשיכה וציינה: “מדינת ישראל היא המדינה היחידה שבה אזרחות ודרכון לא הולכים יד ביד. ההנחיות של משרד הפנים פוגעות באוכלוסיות רחבות כל הזמן - יש לנו חיילים המשרתים בעזה אבל אין להם דרכון, יש לנו ספורטאים שמייצגים את ישראל אבל היו זקוקים להחלטת ממשלה ולאישור הכנסת כדי לקבל דרכון, ויש אפילו אנשי עסקים שלילדים שלהם יש דרכון ולהם לא. העיוות הזה והמצב שבו יש אזרחים סוג ב’ חייב להסתיים, כאשר מדינת ישראל מעניקה אזרחות היא צריכה להעניק גם דרכון ישראלי קבוע”.

באולימפיאדת החורף, שתצא לדרכה ב-6 בפברואר 2026 באיטליה, צפויה להשתתף משלחת ישראלית בהרכב של 5-9 ספורטאים. מריה סניוק צפויה להתחרות בהחלקה אומנותית, אתילה קרטזס צפוי להשתתף בתחרות הסקי למרחק 10 ק״מ וג’רד פיירסטון בסקלטון.