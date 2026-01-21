בן טאו חזר לנתניה, בן לולו עבר להפועל פ"ת

שבוע לאחר פתיחת חלון ההעברות ובמכבי נתניה נרשמים שינויים בסגל, כשגולת הכותרת היא חזרתו של החלוץ בן טאו (2008) לשורותיה בהעברה ממכבי פ”ת. במקביל לחזרתו של טאו, מכבי נתניה שחררה את אורי בן לולו להפועל פ”ת.

בן טאו, שהחל את דרכו בקבוצות הטרומים של בית"ר טוברוק ובהמשך עבר לקבוצות הדרום של מכבי פ"ת, הצטרף למכבי נתניה בשנתון ילדים א' והיה לחלוץ הבולט בקבוצתו. בשנתון נערים ג' הבקיע 25 שערים ב-19 הופעות בכל המסגרות, בשנתון נערים ב' כבש 18 שערים ב-34 הופעות בכל המסגרות. בקיץ 2024 חתם על חוזה לשלוש עונות במכבי פ"ת.

בקבוצת נערים א', שזכתה באליפות המדינה, רשם 14 שערים ב-26 הופעות. במקביל, השתלב השחקן בהצלחה בקבוצת הנוער, שזכתה בגביע המדינה. טאו רשם בשורותיה שבע הופעות, בהן כבש ארבעה שערים. העונה רשם בקבוצת הנוער 11 הופעות חלקיות ועוד הופעה אחת מלאה. השחקן כבש שני שערים בשני משחקים שונים.

מי שנפרד ממכבי נתניה הוא הקשר אורי בן לולו (2008), שהגיע לקבוצה מהפועל ת"א בחודש ספטמבר האחרון, אך לא הרבה לשחק. כרטיס השחקן של בן לולו, שהופיע 12 פעמים במשחקי נבחרות הנערים, עובר להפועל פ”ת, שתפגוש במהלך העונה את מכבי נתניה במשחקי הפלייאוף העליון. לאורי בן לולו זו תהיה תחנה רביעית, שכן מהגילים הצעירים ועד שנתון נערים ג' שיחק בהפועל רעננה, ובשנתון נערים ב' עבר להפועל ת"א.