יום רביעי, 21.01.2026 שעה 21:25
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

בן טאו חזר לנתניה, בן לולו עבר להפועל פ"ת

שבוע לאחר פתיחת חלון העברות, החלוץ (שנתון 2008) שרשם העונה 11 הופעות חוזר ליהלומים ממכבי פ"ת, כאשר הקשר יעשה את הדרך ההפוכה ליריבה העירונית

|
בן טאו (פרטי)
בן טאו (פרטי)

שבוע לאחר פתיחת חלון ההעברות ובמכבי נתניה נרשמים שינויים בסגל, כשגולת הכותרת היא חזרתו של החלוץ בן טאו (2008) לשורותיה בהעברה ממכבי פ”ת. במקביל לחזרתו של טאו, מכבי נתניה שחררה את אורי בן לולו להפועל פ”ת.

בן טאו, שהחל את דרכו בקבוצות הטרומים של בית"ר טוברוק ובהמשך עבר לקבוצות הדרום של מכבי פ"ת, הצטרף למכבי נתניה בשנתון ילדים א' והיה לחלוץ הבולט בקבוצתו. בשנתון נערים ג' הבקיע 25 שערים ב-19 הופעות בכל המסגרות, בשנתון נערים ב' כבש 18 שערים ב-34 הופעות בכל המסגרות. בקיץ 2024 חתם על חוזה לשלוש עונות במכבי פ"ת.

בקבוצת נערים א', שזכתה באליפות המדינה, רשם 14 שערים ב-26 הופעות. במקביל, השתלב השחקן בהצלחה בקבוצת הנוער, שזכתה בגביע המדינה. טאו רשם בשורותיה שבע הופעות, בהן כבש ארבעה שערים. העונה רשם בקבוצת הנוער 11 הופעות חלקיות ועוד הופעה אחת מלאה. השחקן כבש שני שערים בשני משחקים שונים.

מי שנפרד ממכבי נתניה הוא הקשר אורי בן לולו (2008), שהגיע לקבוצה מהפועל ת"א בחודש ספטמבר האחרון, אך לא הרבה לשחק. כרטיס השחקן של בן לולו, שהופיע 12 פעמים במשחקי נבחרות הנערים, עובר להפועל פ”ת, שתפגוש במהלך העונה את מכבי נתניה במשחקי הפלייאוף העליון. לאורי בן לולו זו תהיה תחנה רביעית, שכן מהגילים הצעירים ועד שנתון נערים ג' שיחק בהפועל רעננה, ובשנתון נערים ב' עבר להפועל ת"א. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */