מתחזקת: הפועל ירושלים הודיעה על רכש חדש

הפועל ירושלים הודיעה הערב (רביעי) על הגעתו של רואל סיטיריו, שחתם על חוזה ל-2 עונות וחצי במועדון. שחקן ההתקפה האנגלי ממוצא קפריסאי, ששיחק בנבחרות הנוער ובנבחרת הבוגרת של קפריסין יחזק את קבוצתו של זיו אריה לאחר עזיבתו של סדריק דון למכבי חיפה.

סוטיריו נולד בלונדון וגדל בלייטון אוריינט ממזרח העיר. הוא התחיל את דרכו המקצועית במועדון המקומי ולבש את מדי הבוגרים במשך כ-5 שנים, בהם הפך לשחקן משמעותי במועדון נעוריו ואף חגג עליית ליגה. בשנתו האחרונה שם, בליגה השלישית באנגליה, היה מלך שערי הקבוצה, כאשר הבקיע 12 פעם והוסיף 5 בישולים.

בעונה שעברה עבר לבריסטול רוברס, היה שוב הכובש הבולט עם 6 שערים אך הקבוצה ירדה וגם חצי העונה הנוכחית לא האירה לה ולו פנים. זמן להתחלה חדשה עבור השחקן שבמאזנו 56 שערים.

רואל סוטיריו (באדיבות המועדון)

לאחר החתימה אמר סוטיריו: “אני נרגש לפתוח פרק חדש בקריירה מחוץ לאנגליה. התרשמתי מאוד ממועדון האוהדים המיוחד הזה, ואני מגיע מלא באנרגיה כדי להצליח ולעזור לקבוצה להשיג תוצאות חיוביות. יאללה הפועל!”.