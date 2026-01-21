הרשקו: תהיה שנה חיובית, שטיינברג: רוצה זהב

הספורט הישראלי סוגר את 2025 ופותח את שנת 2026. שני הרשקו, מאמן נבחרת ישראל בג׳ודו ומאמן, ותמר שטיינברג, גולשת הרוח הצעירה שזכתה במדליית הכסף באליפות העולם, התארחו בפודקאסט “הווינרים” בשיתוף הטוטו שמצדיעים לווינרים של השנה, ובו הם דיברו על השנה שהייתה להם ועל העתיד לבוא.

שני הרשקו דיבר על המדליה של רז הרשקו באליפות אירופה (“מנייה בטוחה? אין באמת דבר כזה, היא בטופ העולמי”), פספוס אליפות העולם של שתי המדליסטיות האולימפיות בגלל המלחמה מול איראן (“היו מאוכזבות”), האובדן של אורן סמדג׳ה שפרש מאימון (״כואב לכולנו״) והתפקיד שקיבל בעקבות זאת (“נבחרת הגברים זה אתגר אבל אני מלא במוטיבציה להצליח”).

שני הרשקו (חגי מיכאלי)

הוא המשיך והתייחס לפערים בין הנבחרות ומה שעשה באימון הראשון עם הגברים, פתיחת הקריטריון האולימפי, המטרות ל-2026 (״בתחושה שלי זו תהיה שנה חיובית״) ואיך תיראה אולימפיאדת לוס אנג׳לס עבור הג’ודו הישראלי?

תמר שטיינברג דיברה על נבחרת גלישת הרוח לנשים אליה הצטרפה (“אין ספק שזו הנבחרת כי טובה״), ההישג הגדול באליפות העולם (“התעצבנתי אחרי שיוט המדליות כי הגעתי בשביל לנצח ורק אחר כך הבנתי שזו שנת הפריצה שלי״), וההתנגשות בשיוט המדליות והכניסה לטופ העולמי (״לא מעניין אותי מי השמות שאני מתחרה מולן”).

תמר שטיינברג (sailing energy)

שטיינברג והמשיכה וסיפרה על העבודה עם שחר צוברי, הבית בו גדלה, ההפגנות בתחרויות בגלל המלחמה, העתיד (“יש לי עוד דברים לעבוד עליהם כי אני רוצה מדליות זהב”), והמאבקים על הכרטיס הבודד לאולימפיאדת לוס אנג׳לס 2028. האזנה נעימה